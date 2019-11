Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"360c37c5-6182-4e9b-82df-9afbee5cefad","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Rakétaindító állomásokra, katonai vezetési központokra, fegyverraktárakra és támaszpontokra nyitottak tüzet.","shortLead":"Rakétaindító állomásokra, katonai vezetési központokra, fegyverraktárakra és támaszpontokra nyitottak tüzet.","id":"20191120_Sziria_ellenseges_celpontokra_lott_Damaszkusz_felett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=360c37c5-6182-4e9b-82df-9afbee5cefad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b097bda0-26de-41f5-b2bf-1ee2b4ea4b2a","keywords":null,"link":"/vilag/20191120_Sziria_ellenseges_celpontokra_lott_Damaszkusz_felett","timestamp":"2019. november. 20. 06:53","title":"Szíria ellenséges célpontokra lőtt Damaszkusz felett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b594b793-7c7a-44cd-aff9-8224ba198036","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Több mint 27 év folyamatos megjelenés után eltűnik az újságosstandokról és a postaládákból a hazai gamervilág egyik legnagyobb nevű magazinja. Online folytatják.","shortLead":"Több mint 27 év folyamatos megjelenés után eltűnik az újságosstandokról és a postaládákból a hazai gamervilág egyik...","id":"20191120_megszunik_a_pc_guru_utolso_szam_2019","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b594b793-7c7a-44cd-aff9-8224ba198036&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72b0b336-dc88-4189-9c24-5a73988d9eb8","keywords":null,"link":"/tudomany/20191120_megszunik_a_pc_guru_utolso_szam_2019","timestamp":"2019. november. 20. 17:03","title":"27 éve minden hónapban megjelent, most megszűnik az ikonikus PC Guru újság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"916df2d5-892a-4443-a0fa-3fb6c69133b8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Úgy fordulunk rá az Eb-selejtező utolsó fordulójára, hogy még van tét a magyar válogatott számára, nem is akármilyen. Négy éve a pótselejtezőben folytathattuk, idén egyenes ágon lehetünk Eb-résztvevők. Nézzük, korábban milyenek voltak az utolsó fordulók, amikor tétje volt!","shortLead":"Úgy fordulunk rá az Eb-selejtező utolsó fordulójára, hogy még van tét a magyar válogatott számára, nem is akármilyen...","id":"20191119_magyar_valogatott_foci_selejtezok_eb_vb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=916df2d5-892a-4443-a0fa-3fb6c69133b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93626148-7908-4ae2-844f-f1929e5b2455","keywords":null,"link":"/sport/20191119_magyar_valogatott_foci_selejtezok_eb_vb","timestamp":"2019. november. 19. 18:35","title":"Videók: így teljesített a magyar válogatott az elmúlt 81 évben, amikor nyerni kellett az utolsó selejtezőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2abbca89-d804-4d81-af30-ada40db4fea5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Miniszterelnökség nem támogatja az ötletet. Az Országgyűlés elé kell vinni a kérdést. ","shortLead":"A Miniszterelnökség nem támogatja az ötletet. Az Országgyűlés elé kell vinni a kérdést. ","id":"20191120_dugodij_karacsony_gergely_orszaggyules_miniszterelnokseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2abbca89-d804-4d81-af30-ada40db4fea5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a48e8adb-090f-4afc-94c4-180f1c281d04","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191120_dugodij_karacsony_gergely_orszaggyules_miniszterelnokseg","timestamp":"2019. november. 20. 16:49","title":"A kormány ellenállásába ütközhet a dugódíj bevezetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5846bda0-05a0-4b03-8e28-7c35b6ab7143","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Cserébe nem lesz túl hideg.","shortLead":"Cserébe nem lesz túl hideg.","id":"20191121_borult_ido_csutortok_meteorologia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5846bda0-05a0-4b03-8e28-7c35b6ab7143&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32c14c50-5b8d-4ae5-89ce-a6fdfb3ec021","keywords":null,"link":"/itthon/20191121_borult_ido_csutortok_meteorologia","timestamp":"2019. november. 21. 05:10","title":"Borongós csütörtökre van kilátás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2699a45-e152-47eb-9036-260a0fdca42b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hódokat az országban 400 évvel ezelőtt kiirtották bundájukért, húsukért és pézsmamirigyükért. Most azonban nagy szükség lenne rájuk. ","shortLead":"A hódokat az országban 400 évvel ezelőtt kiirtották bundájukért, húsukért és pézsmamirigyükért. Most azonban nagy...","id":"20191120_Angliaban_bevetettek_a_hodokat_az_aradasok_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d2699a45-e152-47eb-9036-260a0fdca42b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08b74d32-b411-49b9-b497-eb53297a45b1","keywords":null,"link":"/elet/20191120_Angliaban_bevetettek_a_hodokat_az_aradasok_ellen","timestamp":"2019. november. 20. 13:46","title":"Különleges alakulat: Angliában bevetik a hódokat az áradások ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"085bdaa6-8c8b-4c62-aeb0-f5cc4c636bef","c_author":"V.É.","category":"kultura","description":"De a színház inkább bezárkózott. Kedd reggel száraz, szűkszavú közleményt adtak ki. Meg kellett tenniük valamit, valakik érdekében, valaki ellen. És senki se akarjon többet tudni. De ez azért nem ennyire egyszerű.","shortLead":"De a színház inkább bezárkózott. Kedd reggel száraz, szűkszavú közleményt adtak ki. Meg kellett tenniük valamit...","id":"20191119_A_Me_Too_berugta_a_Katona_Jozsef_Szinhaz_ajtajat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=085bdaa6-8c8b-4c62-aeb0-f5cc4c636bef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"298e7afd-ce17-4a81-9409-483de484dfbb","keywords":null,"link":"/kultura/20191119_A_Me_Too_berugta_a_Katona_Jozsef_Szinhaz_ajtajat","timestamp":"2019. november. 19. 17:14","title":"A Me Too berúgta a Katona József Színház ajtaját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23b76462-6783-4874-8e7e-4874c2b5abc4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Koszovóba is kiküldenek további 100 magyar katonát, így ott már 500-an lesznek.","shortLead":"Koszovóba is kiküldenek további 100 magyar katonát, így ott már 500-an lesznek.","id":"20191120_Szijjarto_Tovabbi_70_magyar_katonat_kuldenek_ki_Afganisztanba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23b76462-6783-4874-8e7e-4874c2b5abc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48c94577-ec3b-4a6d-b0d9-5e7da593b929","keywords":null,"link":"/itthon/20191120_Szijjarto_Tovabbi_70_magyar_katonat_kuldenek_ki_Afganisztanba","timestamp":"2019. november. 20. 20:08","title":"Szijjártó: További 70 magyar katonát küldünk ki Afganisztánba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]