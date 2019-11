Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"829a7f86-4217-4aad-b131-8e236120dc23","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rendező azt írja, minden tisztelete azoké a bátor kolléganőké, akik „végre belátták, hogy ez nem mehet tovább”.","shortLead":"A rendező azt írja, minden tisztelete azoké a bátor kolléganőké, akik „végre belátták, hogy ez nem mehet tovább”.","id":"20191120_schilling_arpad_gothar_peter_katona_jozsef_szinhaz_zaklatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=829a7f86-4217-4aad-b131-8e236120dc23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd85dbe9-a87d-4692-a669-7d9daa4a66a6","keywords":null,"link":"/kultura/20191120_schilling_arpad_gothar_peter_katona_jozsef_szinhaz_zaklatas","timestamp":"2019. november. 20. 15:48","title":"Schilling Árpád: Aki a színpadon fiatal színésznőket fogdos, és ezt rendezői módszernek nevezi, az aljas ember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f589622e-dd9c-4727-833d-530938e29c6e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az évek során számos Nazca-vonalat azonosítottak a tudósok, de a világ egyik legismertebb nevezetessége máig munkát ad nekik. Most már a gépi technológia is hatékonyan segíti a rejtélyes vonalak felfedezését, és talán megértésüket is.","shortLead":"Az évek során számos Nazca-vonalat azonosítottak a tudósok, de a világ egyik legismertebb nevezetessége máig munkát ad...","id":"20191121_nazca_vonalak_peru_ibm_japan_mesterseges_intelligencia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f589622e-dd9c-4727-833d-530938e29c6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1262839c-9a65-4080-b15d-d69f1dc9a774","keywords":null,"link":"/tudomany/20191121_nazca_vonalak_peru_ibm_japan_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2019. november. 21. 09:03","title":"143 újabb, rejtélyes Nazca-vonalat fedeztek fel, egyet a mesterséges intelligencia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cd73bfa-f9c6-43e8-9d7c-79953198a27d","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Mintegy egymilliárd forint értékű kínai–magyar beruházás nyomán létrejött egészségközpontot avattak csütörtökön Budapesten, a Millennium Centerben.","shortLead":"Mintegy egymilliárd forint értékű kínai–magyar beruházás nyomán létrejött egészségközpontot avattak csütörtökön...","id":"20191121_Felavattak_a_kinaimagyar_egeszsegkozpontot_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4cd73bfa-f9c6-43e8-9d7c-79953198a27d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45c70c00-de06-4b41-ad06-eaa44015ac15","keywords":null,"link":"/kkv/20191121_Felavattak_a_kinaimagyar_egeszsegkozpontot_Budapesten","timestamp":"2019. november. 21. 15:18","title":"Svájccal is felvennék a versenyt – felavattak egy kínai–magyar egészségközpontot Budapesten ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75383da7-31af-4edd-9149-72cea4bf1105","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A kecskeméti kórház központi bejárata mellett található inkubátorban találták a kislányt, aki a Fanni nevet kapta.","shortLead":"A kecskeméti kórház központi bejárata mellett található inkubátorban találták a kislányt, aki a Fanni nevet kapta.","id":"20191121_Egy_csecsemot_talaltak_a_kecskemeti_korhaz_inkubatoraban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75383da7-31af-4edd-9149-72cea4bf1105&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58290846-1f14-4cdf-ab40-e896936fb4d9","keywords":null,"link":"/elet/20191121_Egy_csecsemot_talaltak_a_kecskemeti_korhaz_inkubatoraban","timestamp":"2019. november. 21. 16:35","title":"Újszülöttet találtak a kecskeméti kórház inkubátorában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e635132e-daa0-49d6-bfe9-4c6e76326204","c_author":"HVG Konferencia","category":"brandchannel","description":"Egy nő életében az egyik legtipikusabb karrierváltó időszak a gyermekvállalásé. A KSH adatai szerint a kisgyermekes anyáknak csupán egyharmada tér vissza a korábbi munkahelyére. A megváltozott hétköznapok és a klasszikusan rugalmatlan munkahelyi elvárások döntéshelyzetbe kényszerítik a nőket, akik két út közül választhatnak: beletörnek a rendszerbe, vagy pedig karriert váltanak. \r

\r

\r

","shortLead":"Egy nő életében az egyik legtipikusabb karrierváltó időszak a gyermekvállalásé. A KSH adatai szerint a kisgyermekes...","id":"HVG_Konferencia_20191114_Karriervaltashoz_vezethet_a_gyermekvallalas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e635132e-daa0-49d6-bfe9-4c6e76326204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c10404c8-4379-4f7f-8f17-76eefa451d50","keywords":null,"link":"/brandchannel/HVG_Konferencia_20191114_Karriervaltashoz_vezethet_a_gyermekvallalas","timestamp":"2019. november. 21. 10:45","title":"Karrierváltáshoz vezethet a gyermekvállalás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"HVG Szemináriumok & Konferenciák","c_partnerlogo":"927cfc1c-8bf2-4cd3-8642-3d52d05d0bdd","c_partnertag":"HVG konferencia"},{"available":true,"c_guid":"4a9added-1870-43ac-ac2a-342698a5cc75","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20191121_Marabu_FekNyuz_Nelkuled","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4a9added-1870-43ac-ac2a-342698a5cc75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14e6e9e8-2e1c-4d5e-94ce-db9ddb23fb14","keywords":null,"link":"/itthon/20191121_Marabu_FekNyuz_Nelkuled","timestamp":"2019. november. 21. 10:30","title":"Marabu FékNyúz: Nélküled","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ce5158b-89f2-4a30-81ec-36324c822916","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"Egy sor faluban fejleszthetik az óvodákat, az orvosi rendelőket, de sok egyéb feladat ellátására már nem jut pénz. Hiába engedett a gyeplőn a kormány, az adóbevételek függvényében kapott finanszírozás időnként büntetésnek hat.","shortLead":"Egy sor faluban fejleszthetik az óvodákat, az orvosi rendelőket, de sok egyéb feladat ellátására már nem jut pénz...","id":"20191121_Ontik_a_penzt_a_falvakra_de_mukodesre_sokszor_alig_futja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ce5158b-89f2-4a30-81ec-36324c822916&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb1fad4b-cabd-4862-93ef-1a1fd6f43833","keywords":null,"link":"/kkv/20191121_Ontik_a_penzt_a_falvakra_de_mukodesre_sokszor_alig_futja","timestamp":"2019. november. 21. 06:30","title":"Öntik a pénzt a falvakra, sokszor mégis alig futja működésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két autó és egy kisbusz ütközött. ","shortLead":"Két autó és egy kisbusz ütközött. ","id":"20191120_Nagy_a_dugo_Zugloban_baleset_volt_a_Nagy_Lajos_kiraly_utjan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66e56185-3684-4aa5-b3c6-1172e9ead338","keywords":null,"link":"/cegauto/20191120_Nagy_a_dugo_Zugloban_baleset_volt_a_Nagy_Lajos_kiraly_utjan","timestamp":"2019. november. 20. 18:40","title":"Nagy a dugó Zuglóban, baleset volt a Nagy Lajos király útján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]