[{"available":true,"c_guid":"0888c9f2-a4e4-45b3-a25b-7e0d3417ae0f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb föld alá temetett viking hajót fedeztek fel georadar-technológiával Norvégiában.","shortLead":"Újabb föld alá temetett viking hajót fedeztek fel georadar-technológiával Norvégiában.","id":"20191122_viking_hajoroncs_georadar_regeszet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0888c9f2-a4e4-45b3-a25b-7e0d3417ae0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f122c7cb-2b6e-4a9a-ad84-b4cb9158382a","keywords":null,"link":"/tudomany/20191122_viking_hajoroncs_georadar_regeszet","timestamp":"2019. november. 22. 16:47","title":"Ezer éves viking hajóra bukkantak a föld alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9cebe17-4d3d-49b2-a956-ef355e4575eb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem tűrik, hogy a hősöket megszállóknak nevezzék csak azért, mert megszállnak egy másik országot.","shortLead":"Nem tűrik, hogy a hősöket megszállóknak nevezzék csak azért, mert megszállnak egy másik országot.","id":"20191122_Begyujtik_Torokorszagban_aki_kritizalja_a_sziriai_invaziot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9cebe17-4d3d-49b2-a956-ef355e4575eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9052956-fa02-422c-9b00-2fc1d0cbf90e","keywords":null,"link":"/vilag/20191122_Begyujtik_Torokorszagban_aki_kritizalja_a_sziriai_invaziot","timestamp":"2019. november. 22. 16:37","title":"Begyűjtik Törökországban, aki kritizálja a szíriai inváziót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f756d134-0da8-43a9-b8e6-79fbadd65134","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A nemzeti méhészeti program részeként 2020-tól méhcsaládonként 500 helyett 1000 forint támogatás jár a méhészeknek – jelentette be az agrárminiszter.\r

","shortLead":"A nemzeti méhészeti program részeként 2020-tól méhcsaládonként 500 helyett 1000 forint támogatás jár a méhészeknek –...","id":"20191124_meheszek_nagyobb_allami_tamogaras_2020","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f756d134-0da8-43a9-b8e6-79fbadd65134&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3525e317-d664-46db-85c0-05f0e1a5782d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191124_meheszek_nagyobb_allami_tamogaras_2020","timestamp":"2019. november. 24. 13:42","title":"Megtámogatja az állam a vergődő méhészetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fa8c2c0-f2e5-424f-982d-55a22093ec90","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Olvasónk szerint az egyikük még le is köpte az egyik felvétel készítőjét.","shortLead":"Olvasónk szerint az egyikük még le is köpte az egyik felvétel készítőjét.","id":"20191122_tujazas_4_6_villamos_bkk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fa8c2c0-f2e5-424f-982d-55a22093ec90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67a80363-369e-444d-b08b-586f03e54d85","keywords":null,"link":"/cegauto/20191122_tujazas_4_6_villamos_bkk","timestamp":"2019. november. 22. 22:06","title":"Négy fiatal tujázott a 4-es, 6-os villamos hátuljába kapaszkodva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"754e7435-c074-4741-8bfb-5de904789a27","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Varga Judit szerint mindez nem jelenti a bírói függetlenség csorbítását.\r

\r

","shortLead":"Varga Judit szerint mindez nem jelenti a bírói függetlenség csorbítását.\r

\r

","id":"20191123_Nem_terhetnek_el_a_birak_a_Kuria_jogertelmezesetol_jelentette_be_az_igazsagugyminiszter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=754e7435-c074-4741-8bfb-5de904789a27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abe26fcf-84c4-462d-ba2a-d6673a0a07d6","keywords":null,"link":"/itthon/20191123_Nem_terhetnek_el_a_birak_a_Kuria_jogertelmezesetol_jelentette_be_az_igazsagugyminiszter","timestamp":"2019. november. 23. 15:11","title":"Nem térhetnek el a bírák a Kúria jogértelmezésétől, jelentette be az igazságügy-miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf601dbf-405f-4186-a0a0-d1d95f570097","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A fő ok, hogy túl későn diagnosztizálják a betegséget.","shortLead":"A fő ok, hogy túl későn diagnosztizálják a betegséget.","id":"20191122_1300_magyar_hal_meg_prosztatarakban_evente","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf601dbf-405f-4186-a0a0-d1d95f570097&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efdaf67f-103f-4b82-999a-1866625baaca","keywords":null,"link":"/elet/20191122_1300_magyar_hal_meg_prosztatarakban_evente","timestamp":"2019. november. 22. 19:41","title":"1300 magyar hal meg prosztatarákban évente","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"133ba90e-9498-4021-bd03-c7dab89ca271","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A katolikus egyházfő szerint a világ békéjét és stabilitását nem lehet félelemre és bizalmatlanságra alapozni, a tömegpusztító fegyverek birtoklása hamis biztonságot jelent.","shortLead":"A katolikus egyházfő szerint a világ békéjét és stabilitását nem lehet félelemre és bizalmatlanságra alapozni...","id":"20191124_ferenc_papa_nuklearis_leszereles_vilagbeke_nagaszaki","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=133ba90e-9498-4021-bd03-c7dab89ca271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"557cba7e-e1cd-4050-bd12-a7be725120f1","keywords":null,"link":"/vilag/20191124_ferenc_papa_nuklearis_leszereles_vilagbeke_nagaszaki","timestamp":"2019. november. 24. 08:33","title":"Nukleáris leszerelésre szólított fel Ferenc pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9295d131-9a86-47f6-a010-70e5c5be6c68","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Öt év alatt negyedével emelkednek a szegedi bérlakás díjak, ezt sokallták a szegedi közgyűlésen a fideszes képviselők, holott éppen a kormány vonult ki teljesen a szociális területről.","shortLead":"Öt év alatt negyedével emelkednek a szegedi bérlakás díjak, ezt sokallták a szegedi közgyűlésen a fideszes képviselők...","id":"20191123_Balrol_tamadtak_Botka_Laszlot_a_jobboldaliak_Szegeden","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9295d131-9a86-47f6-a010-70e5c5be6c68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3eaba2db-df5d-4176-a526-f725b3e627fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191123_Balrol_tamadtak_Botka_Laszlot_a_jobboldaliak_Szegeden","timestamp":"2019. november. 23. 09:35","title":"Balról támadták Botka Lászlót a jobboldaliak Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]