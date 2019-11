Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a64934a3-f86d-494f-a31a-69e3341fb4f5","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A Ford hollywoodi sikerfilmben megörökített Le Mans-i győzelmében meghatározó szerepet játszott az autók tuningolásában utolérhetetlen amerikai Carroll Shelby, aki szív- és veseátültetés után is imádta a száguldást.","shortLead":"A Ford hollywoodi sikerfilmben megörökített Le Mans-i győzelmében meghatározó szerepet játszott az autók tuningolásában...","id":"20191122_Carroll_Shelby_a_tuningkiraly","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a64934a3-f86d-494f-a31a-69e3341fb4f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51f0ff44-dcfc-4fec-8e71-314c84a8da8b","keywords":null,"link":"/360/20191122_Carroll_Shelby_a_tuningkiraly","timestamp":"2019. november. 22. 19:05","title":"Carroll Shelby, a tuningkirály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9a1b9aa-61dc-42ec-ae0f-4bf723f889f9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Wang Liqiang listákat adott át az ausztrál szerveknek nevekkel és eszközökkel.\r

\r

","shortLead":"Wang Liqiang listákat adott át az ausztrál szerveknek nevekkel és eszközökkel.\r

\r

","id":"20191123_Meg_sosem_fordult_elo_hogy_kinai_hirszerzo_ugynok_dzertalt_volna_most_Ausztraliaban_ez_is_megtortent","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d9a1b9aa-61dc-42ec-ae0f-4bf723f889f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d6a42d2-c3bf-4b95-8fd0-c3ec8733da3f","keywords":null,"link":"/vilag/20191123_Meg_sosem_fordult_elo_hogy_kinai_hirszerzo_ugynok_dzertalt_volna_most_Ausztraliaban_ez_is_megtortent","timestamp":"2019. november. 23. 14:13","title":"Még sosem fordult elő, hogy kínai hírszerző ügynök dezertált volna, most Ausztráliában ez is megtörtént","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de8ae0eb-3124-4179-b85c-ea57131d50f4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A technológiaminisztérium szerint azért olyan a klímahelyzetről folytatott társadalmi konzultáció, amilyen, mert Brüsszel előírásait teljesítik.

","shortLead":"A technológiaminisztérium szerint azért olyan a klímahelyzetről folytatott társadalmi konzultáció, amilyen, mert...","id":"20191124_Az_ITM_szerint_azert_fu_alatt_konzultalnak_a_klimavedelemrol_mert_Brusszel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de8ae0eb-3124-4179-b85c-ea57131d50f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebea39c1-939a-45bb-8dc2-bf3a2c36a265","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191124_Az_ITM_szerint_azert_fu_alatt_konzultalnak_a_klimavedelemrol_mert_Brusszel","timestamp":"2019. november. 24. 16:50","title":"Az ITM szerint azért fű alatt konzultálnak a klímavédelemről, mert Brüsszel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ea2e4e3-1c37-4350-84f7-cf31b18d466d","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Nem fogja megbüntetni Budapestet, a fővárosi vezetést és annak lakóit a kormány – véli Dorosz Dávid. A főpolgármester-helyettessel új könyvéről és aktuálpolitikai kérdésekről is beszélgettünk a hvg.hu podcastjában.","shortLead":"Nem fogja megbüntetni Budapestet, a fővárosi vezetést és annak lakóit a kormány – véli Dorosz Dávid...","id":"20191123_Dorosz_David_fopolgarmesterhelyettes_a_Fulkeben_Orban_ert_a_matematikahoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ea2e4e3-1c37-4350-84f7-cf31b18d466d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a6773f2-f001-41bd-8450-1574513936ba","keywords":null,"link":"/itthon/20191123_Dorosz_David_fopolgarmesterhelyettes_a_Fulkeben_Orban_ert_a_matematikahoz","timestamp":"2019. november. 23. 16:00","title":"Dorosz Dávid főpolgármester-helyettes a Fülkében: Orbán ért a matematikához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbda2a45-ae02-4979-a2f4-46b21bbd9b8f","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Kipróbáltuk, hogy mennyivel lett erősebb a japán gyártó új kompakt divatterepjárója, amely végre infotainment fronton is sokat fejlődött, de zöld rendszámot továbbra sem kaphat.","shortLead":"Kipróbáltuk, hogy mennyivel lett erősebb a japán gyártó új kompakt divatterepjárója, amely végre infotainment fronton...","id":"20191123_uj_toyota_chr_suv_2019_teszt_menetproba_velemeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cbda2a45-ae02-4979-a2f4-46b21bbd9b8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ad6f6ce-89df-4f5a-85c1-f344b4ac542d","keywords":null,"link":"/cegauto/20191123_uj_toyota_chr_suv_2019_teszt_menetproba_velemeny","timestamp":"2019. november. 23. 11:30","title":"Unaloműző: sportos és alig fogyaszt a megújult Toyota C-HR","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"521da252-0df6-4ad3-8941-225501eab2c2","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Szökését tervezi rabszolgasorban tartott Maris az Egy nő fogságban című dokumentumfilm harmadik részében. A nő menekülne a folyamatos megaláztatás elől, de nincs könnyű dolga: tervét titkolnia kell. ","shortLead":"Szökését tervezi rabszolgasorban tartott Maris az Egy nő fogságban című dokumentumfilm harmadik részében. A nő...","id":"20191123_Doku360_Egy_no_fogsagban_harmadik_resz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=521da252-0df6-4ad3-8941-225501eab2c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ad1739f-1a7a-4173-aa89-2d2d3a874523","keywords":null,"link":"/360/20191123_Doku360_Egy_no_fogsagban_harmadik_resz","timestamp":"2019. november. 23. 19:00","title":"Doku360: \"Nem bírom tovább itt, kedden már nem jövök haza\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce917011-0211-4cfc-8dd8-b2a7bc50886e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magyar idő szerint péntek reggel mutatta be első, elektromos pickupját a Tesla. A jármű kinézete megmozgatta a digitális népművészek fantáziáját, nehéz úgy megnyitni ma a Facebookot, az Instagramot vagy a Twittert, hogy ne jönne szembe az emberrel egy vonatkozó mém.","shortLead":"Magyar idő szerint péntek reggel mutatta be első, elektromos pickupját a Tesla. A jármű kinézete megmozgatta...","id":"20191123_tesla_cybertruck_memek_elon_musk_elektromos_pickup","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce917011-0211-4cfc-8dd8-b2a7bc50886e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eefa3a10-69a9-40cc-994e-12ef95e70910","keywords":null,"link":"/tudomany/20191123_tesla_cybertruck_memek_elon_musk_elektromos_pickup","timestamp":"2019. november. 23. 10:13","title":"Záporoznak a remek mémek a Tesla őrült autójáról, előkerült a Paint és a kotyogós is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"874f20ba-ec7f-41a4-9fd3-c0fb0143f530","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ugyanilyen kupont hirdettek korábban csalók a Tesco és a Coop nevében is. ","shortLead":"Ugyanilyen kupont hirdettek korábban csalók a Tesco és a Coop nevében is. ","id":"20191124_Most_allitolagos_Lidlkuponnal_probaljak_atverni_az_embereket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=874f20ba-ec7f-41a4-9fd3-c0fb0143f530&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f9bccdd-ffb3-4cbe-8443-1d7ec1e6a91d","keywords":null,"link":"/kkv/20191124_Most_allitolagos_Lidlkuponnal_probaljak_atverni_az_embereket","timestamp":"2019. november. 24. 08:26","title":"Most állítólagos Lidl-kuponnal próbálják átverni az embereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]