[{"available":true,"c_guid":"69bfba7b-0b93-4e4c-b8a0-d60ee69cf397","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Még egy kapavágás sem történt, inkább másra kérik az 5 milliárdot a kormánytól. ","shortLead":"Még egy kapavágás sem történt, inkább másra kérik az 5 milliárdot a kormánytól. ","id":"20191124_Vacon_az_uj_vezetes_leallitja_az_5_milliardos_sportcsarnok_epiteset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=69bfba7b-0b93-4e4c-b8a0-d60ee69cf397&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e411790-799f-4c45-b397-810420bcdb70","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191124_Vacon_az_uj_vezetes_leallitja_az_5_milliardos_sportcsarnok_epiteset","timestamp":"2019. november. 24. 11:38","title":"Vácon az új vezetés leállítja az 5 milliárdos sportcsarnok építését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"874f20ba-ec7f-41a4-9fd3-c0fb0143f530","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ugyanilyen kupont hirdettek korábban csalók a Tesco és a Coop nevében is. ","shortLead":"Ugyanilyen kupont hirdettek korábban csalók a Tesco és a Coop nevében is. ","id":"20191124_Most_allitolagos_Lidlkuponnal_probaljak_atverni_az_embereket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=874f20ba-ec7f-41a4-9fd3-c0fb0143f530&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f9bccdd-ffb3-4cbe-8443-1d7ec1e6a91d","keywords":null,"link":"/kkv/20191124_Most_allitolagos_Lidlkuponnal_probaljak_atverni_az_embereket","timestamp":"2019. november. 24. 08:26","title":"Most állítólagos Lidl-kuponnal próbálják átverni az embereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f306841-7d79-48f5-9dd8-c8379c618d03","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Nem hagyjuk megosztani magunkat” – írták a fotóhoz.","shortLead":"„Nem hagyjuk megosztani magunkat” – írták a fotóhoz.","id":"20191122_Kozos_keppel_uzent_Szel_Bernadett_es_Kunhalmi_Agnes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f306841-7d79-48f5-9dd8-c8379c618d03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ef4d8f6-dca0-4538-b082-ba65fb745d5f","keywords":null,"link":"/itthon/20191122_Kozos_keppel_uzent_Szel_Bernadett_es_Kunhalmi_Agnes","timestamp":"2019. november. 22. 21:32","title":"Közös képpel üzent Szél Bernadett és Kunhalmi Ágnes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57fe9ae8-c5c7-48b5-8801-ada89b0afac0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A felvételek láttán egy régi híres kérdés jut az ember eszébe: de miért?\r

