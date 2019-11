Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4b8f6415-d1cc-4b84-a92e-6c397f3bdd67","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Xiaomi ígérete szerint 2020-ban debütálhat az a technológia, ami 17 perc alatt tölt fel 0-ról 100 százalékra egy 4000 mAh-s akkumulátort.","shortLead":"A Xiaomi ígérete szerint 2020-ban debütálhat az a technológia, ami 17 perc alatt tölt fel 0-ról 100 százalékra egy 4000...","id":"20191125_xiaomi_100wos_gyorstolto_super_charge_turbo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b8f6415-d1cc-4b84-a92e-6c397f3bdd67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d082109d-90b6-47a0-a2cd-82263b0faa22","keywords":null,"link":"/tudomany/20191125_xiaomi_100wos_gyorstolto_super_charge_turbo","timestamp":"2019. november. 25. 09:33","title":"Olyan gyorstöltőt ígér a Xiaomi, ami pillanatok alatt feltölti a mobilt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6c0944b-2b00-4adf-89a8-c740a6a27591","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A HP igazgatótanácsa másodjára is kikosarazta a közel három hete vevőként bejelentkező, nála jóval kisebb Xerox céget.","shortLead":"A HP igazgatótanácsa másodjára is kikosarazta a közel három hete vevőként bejelentkező, nála jóval kisebb Xerox céget.","id":"20191125_xerox_hp_felvasarlas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6c0944b-2b00-4adf-89a8-c740a6a27591&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f4cbf74-27a2-4a2c-937f-ad406ecdb83c","keywords":null,"link":"/kkv/20191125_xerox_hp_felvasarlas","timestamp":"2019. november. 25. 16:32","title":"A kis hal megenné a nagy halat: 10 ezer milliárd forintos üzletet ütnének nyélbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72527500-7848-4c32-a3be-362ebc869235","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Pontozásos elbírálási rendszerre alapuló, az Európai Unióból érkezőkre is érvényes bevándorlási szabályozás meghonosítását hirdette meg vasárnap ismertetett választási programjában a kormányzó brit Konzervatív Párt.\r

