[{"available":true,"c_guid":"d7c468ca-c676-4263-9475-4723dd32481e","c_author":"Máté Péter","category":"nagyitas","description":"Több ezer fotóból válogatta ki a zsűri a Budapest International Foto Awards (BIFA) idei győzteseit. Az Év fotósa az orosz Valerij Melnyikov lett a Szürke zóna című sorozatáért, amely az ukrajnai Donyec-régióban dokumentálta, milyen pusztítást végez egy konfliktus. Az Építészet kategóriában magyar győzelem született Mogyorósy Márton révén, a Természet kategóriában pedig második helyezést ért el Földi László. Melnyikov, valamint a többi győztes képeit a HybridArt Space kiállításán lehet megtekinteni december 3-áig. ","shortLead":"Több ezer fotóból válogatta ki a zsűri a Budapest International Foto Awards (BIFA) idei győzteseit. Az Év fotósa...","id":"20191127_Budapest_International_Foto_Awards","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d7c468ca-c676-4263-9475-4723dd32481e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d2301fb-d3cd-4259-8e60-46b3f6da85df","keywords":null,"link":"/nagyitas/20191127_Budapest_International_Foto_Awards","timestamp":"2019. november. 27. 18:18","title":"Orosz lett az Év fotósa a Budapest International Foto Awardson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a5d2c3b-51f9-425d-8ce6-c6c49ce92131","c_author":"Oroszi Babett","category":"360","description":"Furgonnal követték a HVG újságíróit a Viresol gyáránál, csak mert fotókat készítettek a szennyezési botrányba keveredett üzemnél. Az Orbán-kormánynak tíz év alatt sikerült elérnie, hogy akkor se lehessen bízni a hatóságokban, ha esetleg igazat mondanak. ","shortLead":"Furgonnal követték a HVG újságíróit a Viresol gyáránál, csak mert fotókat készítettek a szennyezési botrányba...","id":"20191127_Visonta_szennyezes_Meszarosnal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a5d2c3b-51f9-425d-8ce6-c6c49ce92131&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3a0e64b-8b66-4dd4-9382-0f1619e2aeea","keywords":null,"link":"/360/20191127_Visonta_szennyezes_Meszarosnal","timestamp":"2019. november. 27. 15:55","title":"Ha a fél ország Mészáros Lőrincé, nehéz másra kenni a visontai környezetszennyezést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"564e37c5-a914-4edc-9e49-e70ac108027d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hűtlen kezelés és költségvetési csalás gyanúja is felvetődött.","shortLead":"Hűtlen kezelés és költségvetési csalás gyanúja is felvetődött.","id":"20191127_Tobb_sulyos_ugyben_is_nyomoznak_a_miskolci_korhazban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=564e37c5-a914-4edc-9e49-e70ac108027d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cb8f277-2587-4e62-ab6b-cace525da973","keywords":null,"link":"/itthon/20191127_Tobb_sulyos_ugyben_is_nyomoznak_a_miskolci_korhazban","timestamp":"2019. november. 27. 08:09","title":"Emberi test tiltott felhasználása miatt is nyomoznak a miskolci megyei kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a68e9c2-f3ae-477d-9e69-eff34b4e2875","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Szijjártó bemondta az új célt. ","shortLead":"Szijjártó bemondta az új célt. ","id":"20191127_magyar_urhajos_szijjarto_peter_magyar_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a68e9c2-f3ae-477d-9e69-eff34b4e2875&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e18587d4-9e4f-4e05-b819-417de6e1afc8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191127_magyar_urhajos_szijjarto_peter_magyar_kormany","timestamp":"2019. november. 27. 12:10","title":"Öt éven belül új magyar űrhajóst akar a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8c05f25-0507-44f1-a34e-fe27a61e1dd0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Örök tél főszereplője már a forgatókönyv elolvasása után érezte, hogy ezzel a filmmel „térképre kerülhet”. A jelölés után azonban itthon nem ugrott meg a megkeresései száma, nemzetközi szinten azonban nyíltak ki kapuk.","shortLead":"Az Örök tél főszereplője már a forgatókönyv elolvasása után érezte, hogy ezzel a filmmel „térképre kerülhet”. A jelölés...","id":"20191126_Gera_Marina_durvan_koplalt_az_Emmydijat_hozo_szerepehez","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8c05f25-0507-44f1-a34e-fe27a61e1dd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d75cd0b4-8e69-4ff6-b369-b9c6b5221ad1","keywords":null,"link":"/kultura/20191126_Gera_Marina_durvan_koplalt_az_Emmydijat_hozo_szerepehez","timestamp":"2019. november. 26. 10:58","title":"Gera Marina durván koplalt az Emmy-díjat hozó szerepéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3016ba5e-9757-4bd3-8c58-10c272a88895","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Két jelentkező volt a tervezésre, a tervpályázaton nyertes iroda kapta a gigamegbízást. ","shortLead":"Két jelentkező volt a tervezésre, a tervpályázaton nyertes iroda kapta a gigamegbízást. ","id":"20191127_szuperkorhaz_centrumkorhaz_tervezes_egeszsegugy_del_buda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3016ba5e-9757-4bd3-8c58-10c272a88895&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6e8bdd3-6806-47e1-9526-b887081c23ff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191127_szuperkorhaz_centrumkorhaz_tervezes_egeszsegugy_del_buda","timestamp":"2019. november. 27. 14:39","title":"Több mint 8 milliárdért tervezik a szuperkórházat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30c8e950-f7cd-4405-b9b1-505b72ae977e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kényszerítés miatt is elítélték a bicskei gyermekotthon volt igazgatóját a Fehérvári Törvényszéken.","shortLead":"Kényszerítés miatt is elítélték a bicskei gyermekotthon volt igazgatóját a Fehérvári Törvényszéken.","id":"20191126_Kapott_meg_ket_ev_bortont_a_bicskei_gyermotthon_volt_igazgatoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30c8e950-f7cd-4405-b9b1-505b72ae977e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fa98746-bd60-4eb4-9363-c8b8c6758670","keywords":null,"link":"/itthon/20191126_Kapott_meg_ket_ev_bortont_a_bicskei_gyermotthon_volt_igazgatoja","timestamp":"2019. november. 26. 13:05","title":"Kapott még két év börtönt a bicskei gyermekotthon volt igazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f0452a2-ae46-493d-930b-86a8b945bc5a","c_author":"Daczi Dóra","category":"gazdasag","description":"Reálértéken évről évre kevesebbet ért, de a kedvezményes áfa kivezetése még többet levesz az otthonteremtési kedvezményből. Bár a csok rövidtávon tovább drágítja majd az építési költségeket és a telekárakat, a konstrukció akár 2040-ig is a piacon maradhatna. A magyar lakásállomány viszont még ebben az esetben is csak több mint 200 év alatt újulna meg. ","shortLead":"Reálértéken évről évre kevesebbet ért, de a kedvezményes áfa kivezetése még többet levesz az otthonteremtési...","id":"20191127_22_szazalekkal_csokken_a_csok_erteke","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f0452a2-ae46-493d-930b-86a8b945bc5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84792acc-de17-466a-9d2d-1322d765ff4a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191127_22_szazalekkal_csokken_a_csok_erteke","timestamp":"2019. november. 27. 07:20","title":"22 százalékkal csökken majd a csok értéke az újépítésű ingatlanoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]