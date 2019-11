Ha azt halljuk, hogy Ikarus , akkor szinte mindenki agyán egy jókora autóbusz képe villan át. Pedig a magyar vállalat az idők során nemcsak buszokat, hanem teherautókat, kisautókat, babakocsikat és terepjárókat is gyártott.

Utóbbi kategóriába sorolható a kevesek által ismert Ikarus A3, melynek a mellékelt, sajnos nem túl jó minőségű képeken látható példánya Pécelen várja új gazdáját. Az eladásra kínált különlegesség magyar rendszámmal és érvényes hazai okmányokkal rendelkezik.

Az Ikarus A3 története a 90-es évek elején kezdődött, amikor is a francia Auverland-Sovamag elkészítette A3-as modelljét. A katonai felhasználásra szánt terepjáró licencét áruba bocsátották és az Ikarus le is csapott rá. Az 1,9 literes Peugeot turbódízel motorral szerelt autót az eredeti tervek szerint a Magyar Honvédségnek gyártották volna, ez azonban végül nem jött össze, így a 2000-es évek elején véget is ért az Ikarus terepjáró nem túl hosszú története.

2001-ben a MOL kapott három francia gyártású Ikarus A3-at, de a minőségi problémák miatt ezek az autók nem sokáig voltak használatban.

