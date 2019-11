Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f3c2ac65-4952-4b42-ba9b-71a64fc9f1e9","c_author":"Zelki Benjámin","category":"gazdasag","description":"Szinte hihetetlen, de egy térfelújítás miatt radírozták le egy meglévő bringaút egy szakaszát a Bajcsy-Zsilinszky úton, 2019-ben. Kedden azonban mégis megjelentek a munkások sárga festékkel az alig két hónapja átadott téren. A Járókelőnek a Budapest Közút azt írta, januárra visszafestik a kerékpárutat.","shortLead":"Szinte hihetetlen, de egy térfelújítás miatt radírozták le egy meglévő bringaút egy szakaszát a Bajcsy-Zsilinszky úton...","id":"20191126_Megis_visszafestik_a_kerekparutat_az_Arany_Janos_utcanal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f3c2ac65-4952-4b42-ba9b-71a64fc9f1e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f974150c-b971-4b1f-a0ee-ca738a914929","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191126_Megis_visszafestik_a_kerekparutat_az_Arany_Janos_utcanal","timestamp":"2019. november. 26. 13:39","title":"Mégis visszafestik a megszüntetett kerékpárutat az Arany János utcánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94b4d55d-7aed-464e-823c-e1b62635eff1","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Több száz francia gazda traktorokkal torlaszolta el szerdán a Párizs körüli körgyűrűt, miközben a belvárosban gyalogosan tiltakoztak az alacsony felvásárlási árak és a túlszabályozottság ellen. A megmozdulás célja elsősorban a társadalom figyelmét felhívni az agráriumban élők megélhetési gondjaira.","shortLead":"Több száz francia gazda traktorokkal torlaszolta el szerdán a Párizs körüli körgyűrűt, miközben a belvárosban...","id":"20191127_traktor_tuntetes_parizs_uttorlasz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=94b4d55d-7aed-464e-823c-e1b62635eff1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01aeb7f6-754b-4548-8815-6d83926368b7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191127_traktor_tuntetes_parizs_uttorlasz","timestamp":"2019. november. 27. 18:08","title":"Több száz traktor torlaszolta el Párizsban az utakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c598f509-4a72-4eaf-baa6-4cb65f84e4d0","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"A fa már kinőtte eredeti helyét, ezért a tulajdonosok inkább felajánlották az ország fenyőfájának. ","shortLead":"A fa már kinőtte eredeti helyét, ezért a tulajdonosok inkább felajánlották az ország fenyőfájának. ","id":"20191126_Veszprembol_erkezett_a_Parlament_ele_az_orszag_karacsonyfaja__fotok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c598f509-4a72-4eaf-baa6-4cb65f84e4d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c6e6252-bb85-4061-ae75-03d0001fd838","keywords":null,"link":"/elet/20191126_Veszprembol_erkezett_a_Parlament_ele_az_orszag_karacsonyfaja__fotok","timestamp":"2019. november. 26. 10:47","title":"Veszprémből érkezett a Parlament elé az ország karácsonyfája – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"222d8b86-4190-4aeb-9ce8-87c935905fc9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szobrász alkotását korábban a Dunába dobta Fülöp Erik.","shortLead":"A szobrász alkotását korábban a Dunába dobta Fülöp Erik.","id":"20191126_Kolodko_szerint_felreertette_szobrat_a_Mi_Hazank_kepviseloje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=222d8b86-4190-4aeb-9ce8-87c935905fc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90266c44-81fd-44ab-b162-b6165d8d59f3","keywords":null,"link":"/elet/20191126_Kolodko_szerint_felreertette_szobrat_a_Mi_Hazank_kepviseloje","timestamp":"2019. november. 26. 18:37","title":"Kolodko szerint félreértette a szobrát a Mi Hazánk képviselője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5d5264b-ce87-44e0-baf0-8ee50feef147","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Zente után a hozzá hasonlóan SMA-ban, egy ritka genetikai betegségben szenvedő Levente is megkapta azt az egyszeri génterápiás kezelést, amelyre közösségi adakozással gyűlt össze a szükséges 700 millió forint.","shortLead":"Zente után a hozzá hasonlóan SMA-ban, egy ritka genetikai betegségben szenvedő Levente is megkapta azt az egyszeri...","id":"20191126_levente_sma_gyogyszer_genterapia_bethesda_korhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5d5264b-ce87-44e0-baf0-8ee50feef147&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fccc8b40-15fe-43a7-9b07-430c04e335da","keywords":null,"link":"/elet/20191126_levente_sma_gyogyszer_genterapia_bethesda_korhaz","timestamp":"2019. november. 26. 17:19","title":"Beadták a 700 milliós gyógyszert a kis Leventének is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c04c0022-ac15-4af0-b70d-7edba0618ea8","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Egy olyan napon esett történelmi mélypontra a forint, amikor nem történt semmi különös – ez pedig akkor is nagy baj, ha azóta korrigált az árfolyam. Azért aki külföldről rendelne karácsonyi ajándékot, annak még nem kell rohannia.","shortLead":"Egy olyan napon esett történelmi mélypontra a forint, amikor nem történt semmi különös – ez pedig akkor is nagy baj, ha...","id":"20191126_forint_arfolyam_bevasarlas_karacsony_euro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c04c0022-ac15-4af0-b70d-7edba0618ea8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dcda968-4f83-4cf9-899a-db301cfc1393","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191126_forint_arfolyam_bevasarlas_karacsony_euro","timestamp":"2019. november. 26. 15:42","title":"Miért zuhant be újra a forint, és mi jöhet ez után?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"def91e9b-8ea5-4065-a554-2fe09ebf1d3f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A vashiányt és az emiatt kialakuló vérszegénységet az egyik legelterjedtebb népbetegségnek is mondhatjuk, ezért már világnapot is kapott: november 26-a vashiány napja.\r

\r

","shortLead":"A vashiányt és az emiatt kialakuló vérszegénységet az egyik legelterjedtebb népbetegségnek is mondhatjuk, ezért már...","id":"20191126_Minden_harmadik_embert_erint_a_vashiany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=def91e9b-8ea5-4065-a554-2fe09ebf1d3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a43a9c1d-67b0-4e25-ab20-785592a65337","keywords":null,"link":"/elet/20191126_Minden_harmadik_embert_erint_a_vashiany","timestamp":"2019. november. 26. 10:22","title":"Minden harmadik embert érint a vashiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4c0c6b4-475d-4ffc-8d89-ac99973c6b26","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Még a Sotheby’s aukciós háznál is ritka termék az ilyesmi.","shortLead":"Még a Sotheby’s aukciós háznál is ritka termék az ilyesmi.","id":"20191126_Ha_valakinek_szuksege_lenne_egy_V10es_Ferrari_Forma1es_motorra_itt_egy_elado","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4c0c6b4-475d-4ffc-8d89-ac99973c6b26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc1ba5af-466d-477a-ade9-09dddd8f18d6","keywords":null,"link":"/cegauto/20191126_Ha_valakinek_szuksege_lenne_egy_V10es_Ferrari_Forma1es_motorra_itt_egy_elado","timestamp":"2019. november. 26. 15:55","title":"Ha valakinek szüksége lenne egy 835 lóerős Ferrari Forma–1-es motorra, itt egy eladó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]