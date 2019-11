Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bd3e2cc7-96e8-4373-b096-200ae73e562f","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az első hírek szerint a sofőr túl gyorsan ment.","shortLead":"Az első hírek szerint a sofőr túl gyorsan ment.","id":"20191128_peru_iskolas_busz_szakadek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd3e2cc7-96e8-4373-b096-200ae73e562f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b12eb783-4875-44b2-85ec-33d1762697f5","keywords":null,"link":"/cegauto/20191128_peru_iskolas_busz_szakadek","timestamp":"2019. november. 28. 07:12","title":"Szakadékba zuhant egy iskolai busz Peruban, többen meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef10c351-ab63-45f5-a62c-c96a34e29b36","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Amíg a jegybank nem lép közbe, nincs aki megállítsa a gyengülést – véli a bank vezető elemzője, aki viszont további gazdaságélénkítő programokra számít. ","shortLead":"Amíg a jegybank nem lép közbe, nincs aki megállítsa a gyengülést – véli a bank vezető elemzője, aki viszont további...","id":"20191128_KH_Jovore_johet_a_340345_forintos_euro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef10c351-ab63-45f5-a62c-c96a34e29b36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3e92ce8-c881-48e1-b6f9-b0c658530341","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191128_KH_Jovore_johet_a_340345_forintos_euro","timestamp":"2019. november. 28. 11:57","title":"K&H: Jövőre jöhet a 340-345 forintos euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff536e9b-c835-4014-b2e5-a7c7d22d7d42","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A betörők egy poroltót is kiürítettek, hogy eltüntessék a nyomaikat. Profik voltak, gyorsan dolgoztak.","shortLead":"A betörők egy poroltót is kiürítettek, hogy eltüntessék a nyomaikat. Profik voltak, gyorsan dolgoztak.","id":"20191127_drezda_ekszerrablas_profi_betores","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff536e9b-c835-4014-b2e5-a7c7d22d7d42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45e75cc6-94c3-4cc2-b607-cf4d50cfc7ac","keywords":null,"link":"/vilag/20191127_drezda_ekszerrablas_profi_betores","timestamp":"2019. november. 27. 18:26","title":"Négyfős banda állhat az elmúlt évek legnagyobb ékszerrablása mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67e2e9b4-0716-471a-8527-7af807a1fac3","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A nyomtatott könyvnek van tekintélye és haszna még a képernyők mellett felnövő fiatalok szemében is. ","shortLead":"A nyomtatott könyvnek van tekintélye és haszna még a képernyők mellett felnövő fiatalok szemében is. ","id":"201947__papir_vagy_kijelzo__regenyes_fordulat__szovegertes__ekonyve","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67e2e9b4-0716-471a-8527-7af807a1fac3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9a51092-0b5c-4541-a31b-9494f23d53ee","keywords":null,"link":"/360/201947__papir_vagy_kijelzo__regenyes_fordulat__szovegertes__ekonyve","timestamp":"2019. november. 27. 11:00","title":"E-könyvek ide vagy oda, a könyvnyomtatás él és virul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe1e1f8b-2538-43d3-bf40-dda0f583c16d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kutatókat is megdöbbentő méretű fekete lyukat fedeztek fel a Tejútrendszerben: a szakértők szerint olyan hatalmas, hogy „nem is létezhetne” a galaxisban. A csillagászoknak még magyarázatot kell találniuk a jelenségre.","shortLead":"A kutatókat is megdöbbentő méretű fekete lyukat fedeztek fel a Tejútrendszerben: a szakértők szerint olyan hatalmas...","id":"20191128_Akkora_fekete_lyukat_talaltak_amekkora_elvileg_nem_is_letezhetne_a_galaxisban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe1e1f8b-2538-43d3-bf40-dda0f583c16d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37d85cde-de2e-4ad8-9c0c-f6e9ef93cda5","keywords":null,"link":"/tudomany/20191128_Akkora_fekete_lyukat_talaltak_amekkora_elvileg_nem_is_letezhetne_a_galaxisban","timestamp":"2019. november. 28. 21:18","title":"Akkora fekete lyukat találtak, amekkora elvileg nem is létezhetne a galaxisban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2af91ccc-be6f-4c64-9700-26e17702f976","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megjelent a kormányhatározat a ferencvárosi követelések elfogadásáról. ","shortLead":"Megjelent a kormányhatározat a ferencvárosi követelések elfogadásáról. ","id":"20191127_atletika_stadion_csepel_ferencvaros_javaslatok_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2af91ccc-be6f-4c64-9700-26e17702f976&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8fe7a93-51cb-46bd-b65a-44d337087eac","keywords":null,"link":"/itthon/20191127_atletika_stadion_csepel_ferencvaros_javaslatok_kormany","timestamp":"2019. november. 27. 10:31","title":"Atlétika-stadion: elfogadta a kormány a ferencvárosi és csepeli javaslatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46513c86-2a63-40e6-a6d3-58d62e738ca9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ismét 337 fölött volt az euró árfolyama.","shortLead":"Ismét 337 fölött volt az euró árfolyama.","id":"20191128_forintmelypont_arfolyam_euro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46513c86-2a63-40e6-a6d3-58d62e738ca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"404da34d-0da6-4503-8d62-17ddff2718ce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191128_forintmelypont_arfolyam_euro","timestamp":"2019. november. 28. 11:47","title":"Újabb történelmi mélyponton a forint árfolyama","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"136334ab-2fa8-4553-abfb-d36ec9588fff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Varga Judit igazságügy-miniszter Twitter-bejegyzésben ment neki Dobrev Klárának a felmenője kommunista-múltja miatt. Pont Vargának nem kellett volna ezzel előjönnie, mert az apja SZT-tiszt volt Miskolcon – reagált erre Hadházy Ákos. A miniszter szerint ebben semmi újdonság nincs.","shortLead":"Varga Judit igazságügy-miniszter Twitter-bejegyzésben ment neki Dobrev Klárának a felmenője kommunista-múltja miatt...","id":"20191127_Varga_Judit_az_apja_ugynokmultjat_magyarazza","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=136334ab-2fa8-4553-abfb-d36ec9588fff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"073b5277-5fc8-4d9f-b7f2-051b28848f16","keywords":null,"link":"/itthon/20191127_Varga_Judit_az_apja_ugynokmultjat_magyarazza","timestamp":"2019. november. 27. 18:41","title":"Varga Judit az apja ügynökmúltját magyarázza, de hiba csúszott az érvelésébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]