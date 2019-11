Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4bb0fba0-c9e7-48a1-abb4-8623098c0bff","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Harmincegy éves volt. ","shortLead":"Harmincegy éves volt. ","id":"20191129_Haromszaz_metert_zuhant_es_meghalt_a_vilaghiru_sziklamaszo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4bb0fba0-c9e7-48a1-abb4-8623098c0bff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"761617c9-6793-48c6-8ef5-7cbbb759ad85","keywords":null,"link":"/elet/20191129_Haromszaz_metert_zuhant_es_meghalt_a_vilaghiru_sziklamaszo","timestamp":"2019. november. 29. 10:08","title":"Háromszáz métert zuhant és meghalt a világhírű sziklamászó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1305d83-83ad-44bd-88de-49d96684dfb9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Meghatározott óraszámú működési idő után felmondják a szolgálatot a Hewlett Packard által gyártott egyes SSD meghajtók, és végleg elvesznek róluk az adatok. Ez különösen kellemetlen helyzeteket teremthet a probléma által érintett üzleti ügyfélkörben. Aki nem szeretné ezt kockáztatni, azonnal telepítsen egy firmware-frissítést – javasolja a gyártó.","shortLead":"Meghatározott óraszámú működési idő után felmondják a szolgálatot a Hewlett Packard által gyártott egyes SSD meghajtók...","id":"20191129_hpe_sas_ssd_firmware_frissites_adatvesztes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a1305d83-83ad-44bd-88de-49d96684dfb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"463bd531-3b92-4416-90da-86763f5d0760","keywords":null,"link":"/tudomany/20191129_hpe_sas_ssd_firmware_frissites_adatvesztes","timestamp":"2019. november. 29. 10:03","title":"Végzetes hibát találtak több SSD-ben: 32 768 órányi működés után minden adat törlődik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f49a0c4-a55c-483e-8562-06fb1821fddd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök a béketárgyalások újraindítását szorgalmazza.","shortLead":"Az amerikai elnök a béketárgyalások újraindítását szorgalmazza.","id":"20191129_Trump_ujra_egyeztetne_a_radikalis_iszlamista_talibokkal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f49a0c4-a55c-483e-8562-06fb1821fddd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ee38306-7684-4123-b75d-352891da0944","keywords":null,"link":"/vilag/20191129_Trump_ujra_egyeztetne_a_radikalis_iszlamista_talibokkal","timestamp":"2019. november. 29. 05:29","title":"Trump újra egyeztetne a radikális iszlamista tálibokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ce69e0e-f365-474d-b732-e27f8738a1cf","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Híreket szinte alig olvasnak, mégis napi több órát töltenek az internet előtt a magyar fiatalok, miközben szinte senki nem figyelmezteti őket, hogy nem kell mindent elhinni, amit a közösségi médiában látnak. Egy új tanulmány szerint a tanárok többsége tisztában van a veszélyekkel, és szívesen el is beszélget róla a diákjaival, de a jelenlegi oktatási rendszerben se idejük, se energiájuk nincs többre. Sok pedagógus pedig nem tudja, merjen-e politikai hírekről beszélni az iskolákban. ","shortLead":"Híreket szinte alig olvasnak, mégis napi több órát töltenek az internet előtt a magyar fiatalok, miközben szinte senki...","id":"20191128_Ki_a_felelos_ha_a_gyerek_elhiszi_hogy_Justin_Bieber_keresztbe_eszi_a_burritot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ce69e0e-f365-474d-b732-e27f8738a1cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09a3a177-ff30-4e40-a88a-faa361e151d7","keywords":null,"link":"/itthon/20191128_Ki_a_felelos_ha_a_gyerek_elhiszi_hogy_Justin_Bieber_keresztbe_eszi_a_burritot","timestamp":"2019. november. 28. 17:30","title":"Ki a felelős, ha a gyerek elhiszi, hogy Justin Bieber keresztbe eszi a burritót?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66841912-1786-4e58-8e49-2c8a6c145314","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kép is van, ahogy a kormányfő rápróbál a kultikus balkáni ételre.","shortLead":"Kép is van, ahogy a kormányfő rápróbál a kultikus balkáni ételre.","id":"20191128_orban_viktor_burek_horvatorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66841912-1786-4e58-8e49-2c8a6c145314&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63d344c8-eded-4a81-b9f6-c1c8681780af","keywords":null,"link":"/elet/20191128_orban_viktor_burek_horvatorszag","timestamp":"2019. november. 28. 09:57","title":"Orbán Viktor épp Horvátországban jár, bedobott egy bureket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47b8e27a-d09e-408e-8d96-2e13493ad78e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Urbanlegends blog szerzője által összeállított hoaxkvízből megtudhatja, mivel vezették meg az elmúlt hetekben. Vigyázzon, nem minden hihetetlen hír kamu, ahogy persze nem is minden hihető állítás igaz.","shortLead":"Az Urbanlegends blog szerzője által összeállított hoaxkvízből megtudhatja, mivel vezették meg az elmúlt hetekben...","id":"20191129_urbanlegends_blog_hoaxkviz_kamuhirek_alhirek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=47b8e27a-d09e-408e-8d96-2e13493ad78e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b4994af-e0ed-4f55-a28d-a1efde731074","keywords":null,"link":"/tudomany/20191129_urbanlegends_blog_hoaxkviz_kamuhirek_alhirek","timestamp":"2019. november. 29. 11:33","title":"A WhatsApp tényleg három pipával jelöli azokat az üzeneteket, amelyeket a kormány ellenőrzött?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46a1ba55-a229-4ff3-865e-076d50b77197","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"gazdasag","description":"Jelentősen romlott a Magyarországon működő német vállalatok hangulata, ám a helyi kamara nem aggódik, szerintük csak átmeneti a visszaesés, trendről egyelőre nem beszélhetünk. ","shortLead":"Jelentősen romlott a Magyarországon működő német vállalatok hangulata, ám a helyi kamara nem aggódik, szerintük csak...","id":"20191127_duihk_felmeres_2019osz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46a1ba55-a229-4ff3-865e-076d50b77197&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ff67e93-f10f-432c-b89e-111b8f32e797","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191127_duihk_felmeres_2019osz","timestamp":"2019. november. 27. 18:10","title":"Rég nem látott rossz hangulatot mértek a Magyarországon dolgozó német cégeknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94b4d55d-7aed-464e-823c-e1b62635eff1","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Több száz francia gazda traktorokkal torlaszolta el szerdán a Párizs körüli körgyűrűt, miközben a belvárosban gyalogosan tiltakoztak az alacsony felvásárlási árak és a túlszabályozottság ellen. A megmozdulás célja elsősorban a társadalom figyelmét felhívni az agráriumban élők megélhetési gondjaira.","shortLead":"Több száz francia gazda traktorokkal torlaszolta el szerdán a Párizs körüli körgyűrűt, miközben a belvárosban...","id":"20191127_traktor_tuntetes_parizs_uttorlasz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=94b4d55d-7aed-464e-823c-e1b62635eff1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01aeb7f6-754b-4548-8815-6d83926368b7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191127_traktor_tuntetes_parizs_uttorlasz","timestamp":"2019. november. 27. 18:08","title":"Több száz traktor torlaszolta el Párizsban az utakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]