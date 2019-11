Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e72b4624-cef4-46fa-a620-2b04d15cc863","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megváltoztatta az elsőfokú ítéletet a másodfokon eljáró Fővárosi Törvényszék.","shortLead":"Megváltoztatta az elsőfokú ítéletet a másodfokon eljáró Fővárosi Törvényszék.","id":"20191129_jogeros_itelet_fovarosi_torvenyszek_nepliget_eroszak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e72b4624-cef4-46fa-a620-2b04d15cc863&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8605c00d-fd0c-4ccb-be21-c83be5fbbd23","keywords":null,"link":"/itthon/20191129_jogeros_itelet_fovarosi_torvenyszek_nepliget_eroszak","timestamp":"2019. november. 29. 10:49","title":"Megvan a jogerős ítélet a népligeti erőszak ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Nagykőrösi úton történt a baleset, az Árpád utcai benzinkút közelében.","shortLead":"A Nagykőrösi úton történt a baleset, az Árpád utcai benzinkút közelében.","id":"20191128_Kamion_es_busz_utkozott_a_XIX_keruletben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a72a8d17-cf68-44d5-b9e0-979f5035134c","keywords":null,"link":"/cegauto/20191128_Kamion_es_busz_utkozott_a_XIX_keruletben","timestamp":"2019. november. 28. 18:41","title":"Kamion és busz ütközött a XIX. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd784ad1-df8a-42a3-af93-62c5cd2ae3e9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az RB Leipzig magyar kapusa fejsérülést szenvedett a Benfica elleni BL-mérkőzésen.","shortLead":"Az RB Leipzig magyar kapusa fejsérülést szenvedett a Benfica elleni BL-mérkőzésen.","id":"20191128_Gulacsi_jol_van_mindenre_emlekszik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd784ad1-df8a-42a3-af93-62c5cd2ae3e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"225961ba-5975-498e-a642-e6ecd4ccf3b7","keywords":null,"link":"/sport/20191128_Gulacsi_jol_van_mindenre_emlekszik","timestamp":"2019. november. 28. 10:15","title":"Gulácsi jól van, mindenre emlékszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b87baa7c-721b-4d16-96ff-e7ef127584bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A felszabaduló összegnek is talált már helyet a kerület.","shortLead":"A felszabaduló összegnek is talált már helyet a kerület.","id":"20191129_derce_tamas_iv_kerulet_volt_polgarmester_dij","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b87baa7c-721b-4d16-96ff-e7ef127584bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d063724-80ca-4e57-9cde-febd969b4291","keywords":null,"link":"/itthon/20191129_derce_tamas_iv_kerulet_volt_polgarmester_dij","timestamp":"2019. november. 29. 14:04","title":"Jelentősen megvágták Újpest volt polgármesterének járandóságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe64ad92-ce9a-4123-93b0-06d7e489c4d7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kaliforniában kapták le a száguldó járművet. Nem volt nehéz észrevenni.","shortLead":"Kaliforniában kapták le a száguldó járművet. Nem volt nehéz észrevenni.","id":"20191129_tesla_cybertruck_forgalom_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe64ad92-ce9a-4123-93b0-06d7e489c4d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e1ca5de-9681-4521-a8de-c7b81c36fdb5","keywords":null,"link":"/cegauto/20191129_tesla_cybertruck_forgalom_video","timestamp":"2019. november. 29. 21:28","title":"Kigurult Musk Cybertruckja a forgalomba, videó is van róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2cf7540-8ec0-49df-a4b4-85aa772ff092","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bizonyos androidos készülékeken már használható az Ambient Mode nevű újdonság, amelyet különösebb bejelentés nélkül tett elérhetővé a Google. Hasznos dologról van szó.","shortLead":"Bizonyos androidos készülékeken már használható az Ambient Mode nevű újdonság, amelyet különösebb bejelentés nélkül...","id":"20191129_google_android_ambient_mode","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2cf7540-8ec0-49df-a4b4-85aa772ff092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7ad54a7-311f-40d0-a13d-4184c0c37a26","keywords":null,"link":"/tudomany/20191129_google_android_ambient_mode","timestamp":"2019. november. 29. 15:03","title":"Új zárképernyőt talált ki Androidra a Google, elég menő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a29dd44-602d-4ba2-8152-3627ec366914","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A dán játékkészítő szerint az ő verziójuk garantáltan ütésálló.","shortLead":"A dán játékkészítő szerint az ő verziójuk garantáltan ütésálló.","id":"20191129_A_Lego_is_kiadta_a_Tesla_Cybertuckot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a29dd44-602d-4ba2-8152-3627ec366914&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6040fcf5-e698-4872-8c79-6dc1d7dcd16e","keywords":null,"link":"/cegauto/20191129_A_Lego_is_kiadta_a_Tesla_Cybertuckot","timestamp":"2019. november. 29. 07:18","title":"A Lego is kiadta a Tesla Cybertruckot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47b8e27a-d09e-408e-8d96-2e13493ad78e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Urbanlegends blog szerzője által összeállított hoaxkvízből megtudhatja, mivel vezették meg az elmúlt hetekben. Vigyázzon, nem minden hihetetlen hír kamu, ahogy persze nem is minden hihető állítás igaz.","shortLead":"Az Urbanlegends blog szerzője által összeállított hoaxkvízből megtudhatja, mivel vezették meg az elmúlt hetekben...","id":"20191129_urbanlegends_blog_hoaxkviz_kamuhirek_alhirek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=47b8e27a-d09e-408e-8d96-2e13493ad78e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b4994af-e0ed-4f55-a28d-a1efde731074","keywords":null,"link":"/tudomany/20191129_urbanlegends_blog_hoaxkviz_kamuhirek_alhirek","timestamp":"2019. november. 29. 11:33","title":"A WhatsApp tényleg három pipával jelöli azokat az üzeneteket, amelyeket a kormány ellenőrzött?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]