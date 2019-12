Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5bfa3fab-0838-4ea1-b5e7-52fd50003632","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az idei Black Friday-en vásároltak az amerikai a legtöbbet mobiltelefonról, csaknem 3 milliárd dollárt költöttek így.","shortLead":"Az idei Black Friday-en vásároltak az amerikai a legtöbbet mobiltelefonról, csaknem 3 milliárd dollárt költöttek így.","id":"20191201_Telefonrol_vasaroltak_a_Black_Fridayen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5bfa3fab-0838-4ea1-b5e7-52fd50003632&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fb0e36e-fd66-4409-b0db-2a82b302ab4a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191201_Telefonrol_vasaroltak_a_Black_Fridayen","timestamp":"2019. december. 01. 13:23","title":"Iszonyú pénzt költöttek mobilon az amerikaiak a fekete pénteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9562e3f2-773b-42f7-890c-cf8aa0afabdd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kétszáz felépülőt érinthet a hiány, őket azonban nagyon súlyosan. ","shortLead":"Kétszáz felépülőt érinthet a hiány, őket azonban nagyon súlyosan. ","id":"20191201_Lassan_fel_eve_hianycikk_a_heroinfuggok_kezeleseben_nelkulozhetetlen_gyogyszer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9562e3f2-773b-42f7-890c-cf8aa0afabdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1055bef5-3a3a-4910-88c5-cc598e560217","keywords":null,"link":"/itthon/20191201_Lassan_fel_eve_hianycikk_a_heroinfuggok_kezeleseben_nelkulozhetetlen_gyogyszer","timestamp":"2019. december. 01. 21:26","title":"Lassan fél éve hiánycikk a heroinfüggők kezelésében nélkülözhetetlen gyógyszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72658898-a5dc-4e1e-abd4-e14edc526170","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Úgy látszik a Kremlben úgy döntöttek, új oldaláról kell bemutatni Vlagyimir Putyint: a jövő évre szóló Putyinos falinaptárakon már nem meztelen felsőtesttel mutatkozik az orosz államfő, hanem öltönyben, a többi politikus között.","shortLead":"Úgy látszik a Kremlben úgy döntöttek, új oldaláról kell bemutatni Vlagyimir Putyint: a jövő évre szóló Putyinos...","id":"20191130_Itt_az_uj_Putyinnaptar__vege_a_meztelen_felsotesteknek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72658898-a5dc-4e1e-abd4-e14edc526170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d52e7e73-0edd-43d5-9106-beeb82c2a6d6","keywords":null,"link":"/vilag/20191130_Itt_az_uj_Putyinnaptar__vege_a_meztelen_felsotesteknek","timestamp":"2019. november. 30. 09:46","title":"Itt az új Putyin-naptár – vége a meztelen felsőtesteknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dcb5b1a-61f2-4b7d-ba15-24820ad45fe0","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az új lakások száma idén elérheti a 21 500-at, 2020-ra azonban már csak 16 ezer, 2021-2022-re pedig éves szinten csupán 12-13 ezer új lakás építése várható a független Építési Piaci Prognózis 2023. című kutatás szerint.","shortLead":"Az új lakások száma idén elérheti a 21 500-at, 2020-ra azonban már csak 16 ezer, 2021-2022-re pedig éves szinten csupán...","id":"20191130_Visszaesik_az_ujlakaspiac","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6dcb5b1a-61f2-4b7d-ba15-24820ad45fe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b3d55ba-b080-42bd-bb7a-6233a9a078d3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191130_Visszaesik_az_ujlakaspiac","timestamp":"2019. november. 30. 10:06","title":"Visszaesik az újlakás-piac","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4047232-3187-4f89-827d-96cc2dc5b3cc","c_author":"HVG","category":"360","description":"A demokrata Adam Schiff első kézből tudja, hogy az alkotmányos vádemelés ügyében kényes terepre tévedt, és saját politikai jövőjét kockáztatja.","shortLead":"A demokrata Adam Schiff első kézből tudja, hogy az alkotmányos vádemelés ügyében kényes terepre tévedt, és saját...","id":"201948_adam_schiff_aki_trump_ugyeit_vizsgalja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4047232-3187-4f89-827d-96cc2dc5b3cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"283e72c4-0360-4398-865d-7cb3a557ba38","keywords":null,"link":"/360/201948_adam_schiff_aki_trump_ugyeit_vizsgalja","timestamp":"2019. december. 01. 09:30","title":"Trump viselt dolgainak vizsgálója fejből tudja A nagy Lebowskit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3367022-9f0b-40cb-ba6d-9ba07be0bd4c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Még a környező utcákat is lezárták, aztán kiderült, hogy csak félreértés volt.","shortLead":"Még a környező utcákat is lezárták, aztán kiderült, hogy csak félreértés volt.","id":"20191201_Emberi_vizelet_miatt_kellett_kiuriteni_egy_mozit_Washington_allamban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3367022-9f0b-40cb-ba6d-9ba07be0bd4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"925ca476-6c1a-45e3-9ca6-2853367858dc","keywords":null,"link":"/kultura/20191201_Emberi_vizelet_miatt_kellett_kiuriteni_egy_mozit_Washington_allamban","timestamp":"2019. december. 01. 14:05","title":"Emberi vizelet miatt kellett kiüríteni egy mozit Washington államban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c04c0022-ac15-4af0-b70d-7edba0618ea8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Újabb történelmi mélypontra esett a forint; öt év börtönre ítélték az MVM korábbi vezérigazgatóját; magyar űrhajóst ígért Szijjártó Péter. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Újabb történelmi mélypontra esett a forint; öt év börtönre ítélték az MVM korábbi vezérigazgatóját; magyar űrhajóst...","id":"20191201_Es_akkor_forint_urhajo_kocsis_istvan_csok_kemeny_iib_polgarmester","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c04c0022-ac15-4af0-b70d-7edba0618ea8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0580f011-3737-47de-8799-c9a68962acce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191201_Es_akkor_forint_urhajo_kocsis_istvan_csok_kemeny_iib_polgarmester","timestamp":"2019. december. 01. 07:00","title":"És akkor belengették a 340-nél is gyengébb forintot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36398510-577b-4c1e-b32e-c32102a01b1d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az első magyarországi Körforgásos Gazdaság Csúcson aláírták a Magyar Körforgásos Gazdaság Platform és a Holland Circular Hotspot közötti együttműködésről szóló megállapodást. A cél az új, a hulladék mennyiségét minimálisra csökkentő gazdasági modell elterjesztése.","shortLead":"Az első magyarországi Körforgásos Gazdaság Csúcson aláírták a Magyar Körforgásos Gazdaság Platform és a Holland...","id":"20191130_Egyuttmukodessel_a_korforgasos_gazdasag_megteremteseert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36398510-577b-4c1e-b32e-c32102a01b1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bf2febc-589f-41f9-8673-52210ab641d2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191130_Egyuttmukodessel_a_korforgasos_gazdasag_megteremteseert","timestamp":"2019. november. 30. 11:19","title":"Együttműködéssel a körforgásos gazdaság megteremtéséért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]