[{"available":true,"c_guid":"39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő sokszor meg is verte gyerekeit, a védőoltásokat pedig nem adatta be nekik.","shortLead":"A nő sokszor meg is verte gyerekeit, a védőoltásokat pedig nem adatta be nekik.","id":"20191202_Mostoha_modon_bant_gyermekeivel_egy_komloi_anya_nyolc_honapot_kapott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b8846f2-22fe-4077-9b9d-9ea260a12bf5","keywords":null,"link":"/itthon/20191202_Mostoha_modon_bant_gyermekeivel_egy_komloi_anya_nyolc_honapot_kapott","timestamp":"2019. december. 02. 15:27","title":"Koszos, vizelettel átitatott ruhában járatta gyermekeit az anya, nyolc hónapot kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9562e3f2-773b-42f7-890c-cf8aa0afabdd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kétszáz felépülőt érinthet a hiány, őket azonban nagyon súlyosan. ","shortLead":"Kétszáz felépülőt érinthet a hiány, őket azonban nagyon súlyosan. ","id":"20191201_Lassan_fel_eve_hianycikk_a_heroinfuggok_kezeleseben_nelkulozhetetlen_gyogyszer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9562e3f2-773b-42f7-890c-cf8aa0afabdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1055bef5-3a3a-4910-88c5-cc598e560217","keywords":null,"link":"/itthon/20191201_Lassan_fel_eve_hianycikk_a_heroinfuggok_kezeleseben_nelkulozhetetlen_gyogyszer","timestamp":"2019. december. 01. 21:26","title":"Lassan fél éve hiánycikk a heroinfüggők kezelésében nélkülözhetetlen gyógyszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acd5ef34-9da0-4c95-9017-aca5160b78f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csennai tengerpartján több kilométer hosszan fehér hab jelent meg, amiről egyelőre nem tudják, pontosan miből van.","shortLead":"Csennai tengerpartján több kilométer hosszan fehér hab jelent meg, amiről egyelőre nem tudják, pontosan miből van.","id":"20191202_india_csennai_tengerpart_hab_kornyezetszennyezes_mergezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=acd5ef34-9da0-4c95-9017-aca5160b78f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b1f367d-e0b0-4fc2-8e9e-6b987a13ee42","keywords":null,"link":"/tudomany/20191202_india_csennai_tengerpart_hab_kornyezetszennyezes_mergezes","timestamp":"2019. december. 02. 16:03","title":"Bűzös hab borította be India leghíresebb tengerpartját, súlyos környezetszennyezés lehet az oka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b790c34-e130-4a53-ba21-ee1d10048471","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Lassan szinte teljesen elvész az alapfunkciója azoknak a háztartási gépeknek, amelyekkel a legmodernebb okosotthonokat szerelik fel. De a kételyek ellenére is rohamosan nő az ilyen űrkorszaki eszközök a világpiaca.","shortLead":"Lassan szinte teljesen elvész az alapfunkciója azoknak a háztartási gépeknek, amelyekkel a legmodernebb okosotthonokat...","id":"201948__haztartasi_eszkozok__integracio__hut_fut_sut__minden_egyutt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b790c34-e130-4a53-ba21-ee1d10048471&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64dc5e20-990c-4aba-978a-c4d0af41ff70","keywords":null,"link":"/360/201948__haztartasi_eszkozok__integracio__hut_fut_sut__minden_egyutt","timestamp":"2019. december. 02. 11:00","title":"Távvezérelt konyhák: bevásárlólistát író hűtőgép és beszélő kávéfőző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21f18298-b104-48be-89cd-316e51c915d8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az EP már egy évvel ezelőtt is azt állapította meg, hogy az ország igazságszolgáltatása komoly aggodalomra adhat okot.","shortLead":"Az EP már egy évvel ezelőtt is azt állapította meg, hogy az ország igazságszolgáltatása komoly aggodalomra adhat okot.","id":"20191202_Maltai_ujsagirogyilkossag_Jogallamisagi_vizsgalatot_inditott_az_Europai_Parlament","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21f18298-b104-48be-89cd-316e51c915d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb42e779-f13b-4569-afd6-af9567d4b1d8","keywords":null,"link":"/vilag/20191202_Maltai_ujsagirogyilkossag_Jogallamisagi_vizsgalatot_inditott_az_Europai_Parlament","timestamp":"2019. december. 02. 18:56","title":"Máltai újságíró-gyilkosság: EU-s tényfeltáró csoport érkezik az országba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41f900be-6603-4d37-a8d9-9733fdeda3b3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy egyetemi hallgató olyan iPhone-alkalmazást készít, amely segíthet a nosztalgiázásban: iPod Classicot varázsol az iPhone-ból.","shortLead":"Egy egyetemi hallgató olyan iPhone-alkalmazást készít, amely segíthet a nosztalgiázásban: iPod Classicot varázsol...","id":"20191202_ios_app_iphonebol_ipod_classic","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41f900be-6603-4d37-a8d9-9733fdeda3b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37b2be21-422a-49dd-996a-1f633164c17c","keywords":null,"link":"/tudomany/20191202_ios_app_iphonebol_ipod_classic","timestamp":"2019. december. 02. 10:03","title":"Valaki kitalálta, hogyan lehet az iPhone-ból iPod","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecc74888-a39f-4a9d-ada4-5248795e09f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A petíciót elindító gyógypedagógus szerint valóságos roham indult a kérelmekért. ","shortLead":"A petíciót elindító gyógypedagógus szerint valóságos roham indult a kérelmekért. ","id":"20191201_Nyilt_levelben_tiltakoznak_a_kotelezo_iskolaerettsegi_szabalyozas_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ecc74888-a39f-4a9d-ada4-5248795e09f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af40c011-ac25-46ae-9f8b-667cbf67acc3","keywords":null,"link":"/itthon/20191201_Nyilt_levelben_tiltakoznak_a_kotelezo_iskolaerettsegi_szabalyozas_ellen","timestamp":"2019. december. 01. 20:22","title":"Nyílt levélben tiltakoznak a kötelező iskolaérettségi szabályozás ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24b293c3-b789-4bcf-b26a-cb2c62fa41a3","c_author":"Révész Sándor","category":"itthon","description":"A töretlen méltósággal viselt üldöztetés tette ki a december elsején meghalt Gyenes Judith életének legnagyobb részét.\r

","shortLead":"A töretlen méltósággal viselt üldöztetés tette ki a december elsején meghalt Gyenes Judith életének legnagyobb részét.\r

","id":"20191202_Az_uldozott_meltosaga__Gyenes_Judith_19322019","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24b293c3-b789-4bcf-b26a-cb2c62fa41a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4559837-7e95-4829-a5f2-78f224587d3b","keywords":null,"link":"/itthon/20191202_Az_uldozott_meltosaga__Gyenes_Judith_19322019","timestamp":"2019. december. 02. 18:30","title":"Az üldözött méltósága – Gyenes Judith (1932–2019)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]