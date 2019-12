Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő sokszor meg is verte gyerekeit, a védőoltásokat pedig nem adatta be nekik.","shortLead":"A nő sokszor meg is verte gyerekeit, a védőoltásokat pedig nem adatta be nekik.","id":"20191202_Mostoha_modon_bant_gyermekeivel_egy_komloi_anya_nyolc_honapot_kapott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b8846f2-22fe-4077-9b9d-9ea260a12bf5","keywords":null,"link":"/itthon/20191202_Mostoha_modon_bant_gyermekeivel_egy_komloi_anya_nyolc_honapot_kapott","timestamp":"2019. december. 02. 15:27","title":"Koszos, vizelettel átitatott ruhában járatta gyermekeit az anya, nyolc hónapot kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"320aa9f7-9ca8-457d-8826-d7fb4df26a8f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Egyesült Államokban végzett felmérés tanulságos lehet nálunk is.","shortLead":"Az Egyesült Államokban végzett felmérés tanulságos lehet nálunk is.","id":"20191203_Decemberben_dolgoznak_a_legkevesebbet_megsem_tudnak_lazitani_az_emberek__allitja_egy_amerikai_felmeres","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=320aa9f7-9ca8-457d-8826-d7fb4df26a8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68de1bd0-f345-4608-a97f-088c2c60679b","keywords":null,"link":"/elet/20191203_Decemberben_dolgoznak_a_legkevesebbet_megsem_tudnak_lazitani_az_emberek__allitja_egy_amerikai_felmeres","timestamp":"2019. december. 03. 11:07","title":"Decemberben dolgoznak a legkevesebbet, mégsem tudnak lazítani az emberek – állítja egy amerikai felmérés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d66a140a-b39c-46a9-86fa-b2547a881b44","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rosszul látja, aki szerint a klímaváltozás nem az egész bolygót fenyegető jelenség – ez is elhangzott az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményének hétfőn kezdődött ülése előtt.","shortLead":"Rosszul látja, aki szerint a klímaváltozás nem az egész bolygót fenyegető jelenség – ez is elhangzott az ENSZ...","id":"20191202_klimavaltozas_ensz_fotitkar_antonio_gueterres","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d66a140a-b39c-46a9-86fa-b2547a881b44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8afdacd9-7b21-47ee-b84b-1813e97d9b46","keywords":null,"link":"/tudomany/20191202_klimavaltozas_ensz_fotitkar_antonio_gueterres","timestamp":"2019. december. 02. 14:03","title":"A klímaváltozás már itt van, és gyilkol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2552cba2-d7fe-4745-8ae1-bd6d538c9936","c_author":"HVG","category":"360","description":"Schuller Imre operatőr-rendező idén lenne 100 éves, most ismét láthatjuk, milyen az, amikor szembenéz a kamerával. ","shortLead":"Schuller Imre operatőr-rendező idén lenne 100 éves, most ismét láthatjuk, milyen az, amikor szembenéz a kamerával. ","id":"201948_dokufilm__schuller_100_denes_gabor_akameras_ember","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2552cba2-d7fe-4745-8ae1-bd6d538c9936&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ad946b6-580c-4c0a-b828-87478cba5ce1","keywords":null,"link":"/360/201948_dokufilm__schuller_100_denes_gabor_akameras_ember","timestamp":"2019. december. 02. 14:00","title":"A kifogyhatatlan ötletgyáros találmányaiért sorban álltak a kollégák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"327ae828-a8cf-4314-80e5-382a6cb8a9c0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy kisvárdai fideszes képviselőnek kell küldeni az önéletrajzokat, ha valaki arra adná a fejét, hogy a Borkai-botrányból ismert Rákosfalvy Zoltán kaszinójában dolgozna.","shortLead":"Egy kisvárdai fideszes képviselőnek kell küldeni az önéletrajzokat, ha valaki arra adná a fejét...","id":"20191204_Egy_fideszes_kepviselo_varja_az_oneletrajzokat_a_gyori_kaszino_menedzseri_palyazatanal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=327ae828-a8cf-4314-80e5-382a6cb8a9c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f25d3d67-3f60-4195-a421-817a2e2c3e2a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191204_Egy_fideszes_kepviselo_varja_az_oneletrajzokat_a_gyori_kaszino_menedzseri_palyazatanal","timestamp":"2019. december. 04. 10:28","title":"Egy fideszes képviselő várja az önéletrajzokat a győri kaszinó menedzseri pályázatánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1eabaf00-8828-4cff-a45c-d993f4e326bc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Meghatározó dátumként véste be magát december 3. a Sony naptárába. Ezen a napon jelent meg a japán óriás egyik legsikeresebb terméke, a PlayStation játékkonzol, amely kalandos életutat járt be.","shortLead":"Meghatározó dátumként véste be magát december 3. a Sony naptárába. Ezen a napon jelent meg a japán óriás egyik...","id":"20191203_sony_playstation_4_jatekkonzol_25_eves","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1eabaf00-8828-4cff-a45c-d993f4e326bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5c57595-1a28-48b4-8cf8-f1fe95cb114a","keywords":null,"link":"/tudomany/20191203_sony_playstation_4_jatekkonzol_25_eves","timestamp":"2019. december. 03. 17:03","title":"Van itt három dolog, amit valószínűleg nem tudott a most 25 éves PlayStationről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8651370e-ea59-4b68-97be-7c545c0a8a25","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Csak a víztorony és az ikonikus kapu maradt meg az épületegyüttesből, a többit ledózerolták.","shortLead":"Csak a víztorony és az ikonikus kapu maradt meg az épületegyüttesből, a többit ledózerolták.","id":"20191203_kozvagohid_bontas_lakopark_kiemelt_beruhazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8651370e-ea59-4b68-97be-7c545c0a8a25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e94cc183-30b0-45f4-9066-0ca272c9b893","keywords":null,"link":"/kkv/20191203_kozvagohid_bontas_lakopark_kiemelt_beruhazas","timestamp":"2019. december. 03. 17:44","title":"Hiába volt védett, alig maradt valami a Közvágóhídból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffcc4db0-ccd2-4199-be71-6d9ea77b4d50","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nemzetközi médiaszervezetek vizsgálták a magyar sajtószabadságot és a média helyzetét. Arra jutottak: fizikai erőszaktól nem kell tartaniuk az újságíróknak, de így is világos a kormány célja, el kell némítani a kritikus sajtót.","shortLead":"Nemzetközi médiaszervezetek vizsgálták a magyar sajtószabadságot és a média helyzetét. Arra jutottak: fizikai...","id":"20191203_Igy_vereztetnek_ki_a_szabad_magyar_sajtot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ffcc4db0-ccd2-4199-be71-6d9ea77b4d50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64261133-1a8b-40ce-b8bb-da88904cbc3f","keywords":null,"link":"/itthon/20191203_Igy_vereztetnek_ki_a_szabad_magyar_sajtot","timestamp":"2019. december. 03. 07:17","title":"Így véreztetnék ki a szabad magyar sajtót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]