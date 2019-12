Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2a1cc05b-a5e8-4654-ab17-2c7ed05907df","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Kossuth-díjas író szerkesztőségünkbe az alábbi levelet juttatta el.



","shortLead":"A Kossuth-díjas író szerkesztőségünkbe az alábbi levelet juttatta el.



","id":"20191208_El_a_kezekkel_a_Katona_Jozsef_szinhaztol__Sandor_Ivan_uzenete","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a1cc05b-a5e8-4654-ab17-2c7ed05907df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfba9cd8-0c48-457a-9554-c9dc528528bd","keywords":null,"link":"/kultura/20191208_El_a_kezekkel_a_Katona_Jozsef_szinhaztol__Sandor_Ivan_uzenete","timestamp":"2019. december. 08. 11:33","title":"„El a kezekkel a Katona József színháztól!” - Sándor Iván üzenete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"601b4d57-a3e1-487d-b363-ac0d924c817d","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Huszonhárom év kihagyás után ismét lesznek a piacon Nokia márkájú tévékészülékek.","shortLead":"Huszonhárom év kihagyás után ismét lesznek a piacon Nokia márkájú tévékészülékek.","id":"20191209_nokia_tv_flipkart_android_okosteve_android","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=601b4d57-a3e1-487d-b363-ac0d924c817d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97a9c3ac-ed22-4f52-a9e6-292940f3bae6","keywords":null,"link":"/tudomany/20191209_nokia_tv_flipkart_android_okosteve_android","timestamp":"2019. december. 09. 12:03","title":"A nagy visszatérés: itt a Nokia tévé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5ce7594-1a60-4fc7-9a72-f7c5ea754d8c","c_author":"7scents.hu","category":"brandchannel","description":"Lehet hatalma egy illatnak? Miért fontos, hogy megtaláljuk nemcsak önmagunkhoz, de az otthonunkhoz is leginkább passzoló illatot? Valóban létezik a karácsonyi illat, és ha igen, akkor milyen az? Pozsgai Ákost, aki az illatok iránti érdeklődésből mára már profi illatszakértővé avanzsált, többek között ezekről is megkérdeztük. ","shortLead":"Lehet hatalma egy illatnak? Miért fontos, hogy megtaláljuk nemcsak önmagunkhoz, de az otthonunkhoz is leginkább...","id":"7scents_20191209_Itt_az_ido_hogy_jatsszunk_az_illatokkal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5ce7594-1a60-4fc7-9a72-f7c5ea754d8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f173caee-24c0-4fce-8006-4e64ef6e94c0","keywords":null,"link":"/brandchannel/7scents_20191209_Itt_az_ido_hogy_jatsszunk_az_illatokkal","timestamp":"2019. december. 09. 11:30","title":"„Itt az idő, hogy játsszunk az illatokkal!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"7scents.hu","c_partnerlogo":"821e7b7c-b270-4037-8eb6-1f28d49caa30","c_partnertag":"7scents"},{"available":true,"c_guid":"60625088-9b49-4f3a-a164-12834815b05f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem semmi, ha valaki megépíti a maga álomautóját.","shortLead":"Nem semmi, ha valaki megépíti a maga álomautóját.","id":"20191207_Miotto_Barchetta_egy_Ferrari_V12es_ami_nem_is_letezett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60625088-9b49-4f3a-a164-12834815b05f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34bbca92-590c-482c-884a-5ca5d136ab5a","keywords":null,"link":"/cegauto/20191207_Miotto_Barchetta_egy_Ferrari_V12es_ami_nem_is_letezett","timestamp":"2019. december. 08. 10:35","title":"Minotto Barchetta, egy Ferrari V12-es, ami nem is létezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3225e82e-2746-498e-ae19-26b6f53fed20","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nem egyszerű összeegyeztetni az artista szakmát a magánélettel. A közös munka viszont olyan bizalmat épít, hogy szinte családtagként tekintenek egymásra. Mi ez a cirkusz? harmadik rész. ","shortLead":"Nem egyszerű összeegyeztetni az artista szakmát a magánélettel. A közös munka viszont olyan bizalmat épít, hogy szinte...","id":"20191207_Doku360_Mi_ez_a_cirkusz_Harmadik_resz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3225e82e-2746-498e-ae19-26b6f53fed20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27ff7553-7a0d-4775-b830-e4d3a51b35c9","keywords":null,"link":"/360/20191207_Doku360_Mi_ez_a_cirkusz_Harmadik_resz","timestamp":"2019. december. 07. 19:00","title":"Doku360: \"Igaz, hogy a bohócok a magánéletben sokszor magányosak\" ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdcdc224-8543-4731-9da9-2b7f964f1d52","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az USA és a tagországok közötti elhúzódó viták megbénították a WTO egyik legfőbb testületét.","shortLead":"Az USA és a tagországok közötti elhúzódó viták megbénították a WTO egyik legfőbb testületét.","id":"20191209_Trump_haborui_betettek_a_Kereskedelmi_Vilagszovetsegnek_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fdcdc224-8543-4731-9da9-2b7f964f1d52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa6709d2-880d-4827-9ad5-8f633dd2b518","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191209_Trump_haborui_betettek_a_Kereskedelmi_Vilagszovetsegnek_is","timestamp":"2019. december. 09. 15:35","title":"Trump háborúi betettek a Kereskedelmi Világszervezetnek is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9588516-bba9-4b5f-8b48-7d8a9f555f2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ILikeAd Media olyan linkeket terjesztett a Facebookon, melyek lekattintása után vírus települt a felhasználó gépére, majd a nevében hirdetéseket adtak fel a közösségi oldalon.","shortLead":"Az ILikeAd Media olyan linkeket terjesztett a Facebookon, melyek lekattintása után vírus települt a felhasználó gépére...","id":"20191209_facebook_hongkong_ilikead_media_atveres_csalas_malware","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9588516-bba9-4b5f-8b48-7d8a9f555f2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a4a1800-f54f-446f-81ac-779065539219","keywords":null,"link":"/tudomany/20191209_facebook_hongkong_ilikead_media_atveres_csalas_malware","timestamp":"2019. december. 09. 12:33","title":"Beperelt egy céget a Facebook, mert csúnyán átverték a felhasználókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af1bd30a-36fa-4968-8832-b24f163559e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ellenzéki politikusok állítólagos kokainozásáról, korrupciójáról ígér részleteket az „Angyal ügyvédje” nevű blog.","shortLead":"Ellenzéki politikusok állítólagos kokainozásáról, korrupciójáról ígér részleteket az „Angyal ügyvédje” nevű blog.","id":"20191208_Ellenzeki_Borkaiugyet_iger_az_Angyal_ugyvedje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af1bd30a-36fa-4968-8832-b24f163559e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec7bf38a-fd8d-4417-b207-58400b3db1d3","keywords":null,"link":"/itthon/20191208_Ellenzeki_Borkaiugyet_iger_az_Angyal_ugyvedje","timestamp":"2019. december. 08. 09:44","title":"Ellenzéki Borkai-ügyet ígér az „Angyal ügyvédje”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]