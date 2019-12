Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"33f14e94-a7a7-4927-bce4-23335e3bd8e1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"László Imre szerint közös megegyezéssel szüntették meg Lakos Imre munkaviszonyát. A polgármester Facebook-bejegyzésében véleménykülönbségről is írt.","shortLead":"László Imre szerint közös megegyezéssel szüntették meg Lakos Imre munkaviszonyát. A polgármester Facebook-bejegyzésében...","id":"20191212_laszlo_imre_dk_kabinetfonok_lakos_imre_munkaviszony","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=33f14e94-a7a7-4927-bce4-23335e3bd8e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82d26919-b3f2-4fb4-890b-cf1530e3d002","keywords":null,"link":"/itthon/20191212_laszlo_imre_dk_kabinetfonok_lakos_imre_munkaviszony","timestamp":"2019. december. 12. 15:51","title":"Egy hónap után távozott Újbuda ellenzéki polgármesterének kabinetfőnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc8f1ff8-486a-4fa9-b02c-c62c2011832b","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"itthon","description":"A magyar országgyűlés soha nem volt népszerű intézmény.","shortLead":"A magyar országgyűlés soha nem volt népszerű intézmény.","id":"20191213_TGM_Nehany_szo_a_magyar_parlamentrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc8f1ff8-486a-4fa9-b02c-c62c2011832b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52793f0c-0969-43a6-9019-db1d4e3ab303","keywords":null,"link":"/itthon/20191213_TGM_Nehany_szo_a_magyar_parlamentrol","timestamp":"2019. december. 13. 14:30","title":"TGM: Néhány szó a magyar parlamentről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"333e6423-7666-4403-baae-551791821f3b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Szalay-Bobrovniczky Kristóf belevág a vagyonkezelésbe is.","shortLead":"Szalay-Bobrovniczky Kristóf belevág a vagyonkezelésbe is.","id":"201950_london_capital_nagykoveti_vagyonkezeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=333e6423-7666-4403-baae-551791821f3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ada96794-3993-46da-a54d-8a4602ec887c","keywords":null,"link":"/360/201950_london_capital_nagykoveti_vagyonkezeles","timestamp":"2019. december. 14. 09:00","title":"A londoni magyar nagykövet nem tud leállni a cégalapítással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69fea145-3833-44bd-9b11-bbc9d87f829d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"2,5 millió forintot kér vissza Mága alapítványától a XI. kerület.","shortLead":"2,5 millió forintot kér vissza Mága alapítványától a XI. kerület.","id":"20191212_Hakni_Stop_Ujbuda_szerzodest_bont_Maga_Zoltannal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=69fea145-3833-44bd-9b11-bbc9d87f829d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76e2fa43-3123-49c1-a454-b05a49ce61fa","keywords":null,"link":"/itthon/20191212_Hakni_Stop_Ujbuda_szerzodest_bont_Maga_Zoltannal","timestamp":"2019. december. 12. 15:06","title":"\"Hakni Stop!\": Újbuda szerződést bont Mága Zoltánnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa9cedbb-5fc3-4e20-972d-90790fc3e7b8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az aktivisták szerint lángokban áll a világ, az unió vezetői pedig nem avatkoznak közbe.","shortLead":"Az aktivisták szerint lángokban áll a világ, az unió vezetői pedig nem avatkoznak közbe.","id":"20191212_brusszel_greenpeace_klimasemlegesseg_eu_csucs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fa9cedbb-5fc3-4e20-972d-90790fc3e7b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6008e482-b1bf-42a4-abb4-0f00f0830e2e","keywords":null,"link":"/vilag/20191212_brusszel_greenpeace_klimasemlegesseg_eu_csucs","timestamp":"2019. december. 12. 11:22","title":"Mintha lángokban állna az EU központja – akciózik a Greenpeace","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0432ddc4-8bd7-40b2-a111-213309f10f5a","c_author":"Csatlós Hanna","category":"360","description":"A 21. században nem kell mélyre ásni a mamutagyarért, ezek a csontok ugyanis sokszor a felszín közelében, vagy már eleve a felszínen vannak. A globális felmelegedés pedig kifejezetten kedvez a mamutkereskedelemnek, szakértők szerint nem túlzás aranyláznak nevezni a mamutbizniszt. De ennek vannak árnyoldalai is. ","shortLead":"A 21. században nem kell mélyre ásni a mamutagyarért, ezek a csontok ugyanis sokszor a felszín közelében, vagy már...","id":"20191212_Ilyen_a_mamutagyarvadaszat_sotet_oldala","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0432ddc4-8bd7-40b2-a111-213309f10f5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d610f8d-467d-4db0-93a9-1c002630b0ef","keywords":null,"link":"/360/20191212_Ilyen_a_mamutagyarvadaszat_sotet_oldala","timestamp":"2019. december. 12. 19:30","title":"Ilyen a mamutagyar-vadászat sötét oldala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e552a6c-fbab-4c09-a0fa-ab2fb944a3e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ma lesz a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának első olyan ülése, amelyen már részt vesz Karácsony Gergely főpolgármester is. Itt a többi között áttárgyalják a főváros atlétikai vb-re szabott feltételeit, de a kormány is készül \"javaslatokkal\". Birtokunkba került az egyik kormányzati elképzelés. ","shortLead":"Ma lesz a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának első olyan ülése, amelyen már részt vesz Karácsony Gergely főpolgármester...","id":"20191212_Megszereztuk_a_kormany_egyik_javaslatat_amit_letesznek_Karacsony_ele","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e552a6c-fbab-4c09-a0fa-ab2fb944a3e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c315e019-2885-41ca-a0ca-73001cc596ce","keywords":null,"link":"/itthon/20191212_Megszereztuk_a_kormany_egyik_javaslatat_amit_letesznek_Karacsony_ele","timestamp":"2019. december. 12. 12:01","title":"Megszereztük a kormány egyik javaslatát, amit letesznek Karácsony elé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d2f8ee9-24c6-4e78-b2c2-aa842754449e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az atv.hu szerint Farkas István és Szabó Gábor a pártját is elhagyja Gyurcsány Ferencék kedvéért.","shortLead":"Az atv.hu szerint Farkas István és Szabó Gábor a pártját is elhagyja Gyurcsány Ferencék kedvéért.","id":"20191212_Atult_ket_MSZPs_kepviselo_a_DK_frakciojaba_Ujpesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d2f8ee9-24c6-4e78-b2c2-aa842754449e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2382869d-b764-4409-9317-6032d0facde9","keywords":null,"link":"/itthon/20191212_Atult_ket_MSZPs_kepviselo_a_DK_frakciojaba_Ujpesten","timestamp":"2019. december. 12. 18:59","title":"Átült két MSZP-s képviselő a DK frakciójába Újpesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]