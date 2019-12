Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f0c36c27-1878-4793-b935-e350ddd8c116","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A román Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) 2000 lejre büntette a Pride Romania Egyesületet egy júniusi színházi előadás miatt.\r

\r

","shortLead":"A román Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) 2000 lejre büntette a Pride Romania Egyesületet egy júniusi...","id":"20191214_Megbuntettek_egy_roman_szinhazat_mert_allitolag_gunyt_uzott_a_vallasbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0c36c27-1878-4793-b935-e350ddd8c116&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d261707-05f6-4f57-a794-1cf3de068f45","keywords":null,"link":"/elet/20191214_Megbuntettek_egy_roman_szinhazat_mert_allitolag_gunyt_uzott_a_vallasbol","timestamp":"2019. december. 14. 09:32","title":"Megbüntettek egy román színházat, mert állítólag gúnyt űzött a vallásból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"666f38fa-7fed-4779-ba88-9fec648c4f1a","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"A győri ETO Park feletti 17 milliárd forintos jelzálogjog a minap az állam bankjától egy magáncéghez került.","shortLead":"A győri ETO Park feletti 17 milliárd forintos jelzálogjog a minap az állam bankjától egy magáncéghez került.","id":"201949__gyori_quaestorvagyon__indotek__felszamolocsere__sportot_uztek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=666f38fa-7fed-4779-ba88-9fec648c4f1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83e3d1ba-1f3d-471a-a84d-c97e47acb1e9","keywords":null,"link":"/360/201949__gyori_quaestorvagyon__indotek__felszamolocsere__sportot_uztek","timestamp":"2019. december. 13. 17:00","title":"Még mindig tízmilliárdok forognak a Quaestor-örökségben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb43d998-7bdd-4834-9783-8a2255bd3171","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bitai Zsófia reklámjogász szerint a Facebooknak már ketyeg az óra, így legkésőbb januárban ki kell fizetnie a Gazdasági Versenyhivatal rekordbírságát.","shortLead":"Bitai Zsófia reklámjogász szerint a Facebooknak már ketyeg az óra, így legkésőbb januárban ki kell fizetnie a Gazdasági...","id":"20191213_facebook_gazdasagi_versenyhivatal_buntetes_gvh","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb43d998-7bdd-4834-9783-8a2255bd3171&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c18ddf1-3f4d-497b-8ff7-c9704ef0faba","keywords":null,"link":"/tudomany/20191213_facebook_gazdasagi_versenyhivatal_buntetes_gvh","timestamp":"2019. december. 13. 14:03","title":"Egy jogász szerint hiába fellebbez a Facebook, ki kell fizetnie az 1,2 milliárd forintos bírságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bee0407f-a4e3-441a-babe-fabfb7fac43a","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"Punkzenekarnak is nagyszerű volt Joe Strummer együttese, de 1979-ben megmutatták, van élet a no future után is, és elkészítették a poptörténelem egyik legjobb lemezét.","shortLead":"Punkzenekarnak is nagyszerű volt Joe Strummer együttese, de 1979-ben megmutatták, van élet a no future után is, és...","id":"20191214_Ennyi_stilus_ra_sem_fer_egy_albumra__40_eve_jelent_meg_a_London_Calling","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bee0407f-a4e3-441a-babe-fabfb7fac43a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4a48ae9-ef71-4ee8-9e9a-6e37d0db0a49","keywords":null,"link":"/kultura/20191214_Ennyi_stilus_ra_sem_fer_egy_albumra__40_eve_jelent_meg_a_London_Calling","timestamp":"2019. december. 14. 15:21","title":"Ennyi stílus rá sem fér egy albumra – 40 éve jelent meg a London Calling","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68bee739-c632-4a16-b51d-88a157002d2f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A napokban új céggel bővült az Apple-höz csatlakozott vállalatok listája, ez a mostani pedig különösen izgalmas: a fotójavítás terén értek el látványos eredményt.","shortLead":"A napokban új céggel bővült az Apple-höz csatlakozott vállalatok listája, ez a mostani pedig különösen izgalmas...","id":"20191214_spectral_edge_startup_felvasarlas_apple_iphone_fotozas_mobilfotozas_kepjavitas_valos_idoben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68bee739-c632-4a16-b51d-88a157002d2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb3cc383-2fb1-4106-ab76-67722fe42c12","keywords":null,"link":"/tudomany/20191214_spectral_edge_startup_felvasarlas_apple_iphone_fotozas_mobilfotozas_kepjavitas_valos_idoben","timestamp":"2019. december. 14. 19:03","title":"Ez lesz a következő iPhone nagy dobása?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"639c07f9-89b2-4eb7-8783-3ac8d4c94b94","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A lány a gyámszüleivel él Kanadában, a hatóságok szerint el kell hagynia az országot.","shortLead":"A lány a gyámszüleivel él Kanadában, a hatóságok szerint el kell hagynia az országot.","id":"20191213_Haza_akarnak_toloncolni_egy_16_eves_magyar_lanyt_a_kanadai_hatosagok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=639c07f9-89b2-4eb7-8783-3ac8d4c94b94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc85c4d1-1a16-4837-aea8-48794ecc5e92","keywords":null,"link":"/vilag/20191213_Haza_akarnak_toloncolni_egy_16_eves_magyar_lanyt_a_kanadai_hatosagok","timestamp":"2019. december. 13. 20:08","title":"Haza akarnak toloncolni egy 16 éves magyar lányt a kanadai hatóságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69111401-0572-40b2-bc20-de2757d02cc3","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"vilag","description":"A brit választás után a Brexitről szóló egyezkedés a következő szakaszába léphet, ám arra semmilyen garancia nincs, hogy az egyszerűbb lesz a két és fél éve húzódó mostaninál. Az újraválasztott Boris Johnsonnak azonban az is fejfájást okozhat, hogy Skóciában és Észak-Írországban is megerősödtek a nacionalisták, akik egyáltalán nem osztják a kormány elképzeléseit a Brexitről.","shortLead":"A brit választás után a Brexitről szóló egyezkedés a következő szakaszába léphet, ám arra semmilyen garancia nincs...","id":"20191213_brexit_brit_valasztas_Boris_Johnson_Skocia_eszak_Irorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=69111401-0572-40b2-bc20-de2757d02cc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2c4461f-1460-4ae9-afe4-6cf9bf33b8af","keywords":null,"link":"/vilag/20191213_brexit_brit_valasztas_Boris_Johnson_Skocia_eszak_Irorszag","timestamp":"2019. december. 13. 15:08","title":"Azt hitte, itt a vége a Brexit-cirkusznak? Most jön a java","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"012c2443-c106-4232-9bef-710877105f22","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Thália Színház igazgatója szerint politikai alapon belefér, hogy „valaki nevet ad ennek a történetnek”.","shortLead":"A Thália Színház igazgatója szerint politikai alapon belefér, hogy „valaki nevet ad ennek a történetnek”.","id":"20191214_Kalomista_Gabor_megvedi_a_zaklatoszinhaz_elnevezest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=012c2443-c106-4232-9bef-710877105f22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c38ff4a-39ce-46ba-a954-144d1c4eecdb","keywords":null,"link":"/kultura/20191214_Kalomista_Gabor_megvedi_a_zaklatoszinhaz_elnevezest","timestamp":"2019. december. 14. 12:50","title":"Kálomista Gábor megvédi a „zaklatószínház” elnevezést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]