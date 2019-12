Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d8b75b69-95bf-4990-b202-e7498905fb9e","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Sajószentpéteren egészen konkrétan egészségtelen a levegő.","shortLead":"Sajószentpéteren egészen konkrétan egészségtelen a levegő.","id":"20191218_Tobb_telepulesen_is_magas_a_legszennyezettseg_nem_varhato_javulas_a_kozeljovoben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d8b75b69-95bf-4990-b202-e7498905fb9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f53bd0d-8cbc-4c77-96e0-cb1eb2585af5","keywords":null,"link":"/itthon/20191218_Tobb_telepulesen_is_magas_a_legszennyezettseg_nem_varhato_javulas_a_kozeljovoben","timestamp":"2019. december. 18. 16:22","title":"Több településen is magas a légszennyezettség, nem várható javulás a közeljövőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"239bca77-684d-44b9-8f1d-f79268521fbc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"2020-tól a készenléti rendőrség gyakorolja a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. tulajdonosi jogait, a mentőszolgálatnál a szakmai irányítás marad.","shortLead":"2020-tól a készenléti rendőrség gyakorolja a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. tulajdonosi jogait, a mentőszolgálatnál...","id":"20191219_A_rendorseg_tulajdonaba_kerul_a_legimentes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=239bca77-684d-44b9-8f1d-f79268521fbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1e551bb-8371-4dbb-b5d9-5dd94ac5e944","keywords":null,"link":"/itthon/20191219_A_rendorseg_tulajdonaba_kerul_a_legimentes","timestamp":"2019. december. 19. 09:25","title":"A rendőrség tulajdonába kerül a légi mentés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ed3a388-972c-4d6f-9e0a-8e6cfe3bab87","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Prisztás-gyilkosság és az Aranykéz utcai robbantás miatt jogerős szabadságvesztését töltő, a Fenyő-gyilkosság ügyében is megvádolt Portik védője azt mondta, nem tudja cáfolni az értesülést.","shortLead":"A Prisztás-gyilkosság és az Aranykéz utcai robbantás miatt jogerős szabadságvesztését töltő, a Fenyő-gyilkosság ügyében...","id":"20191219_ongyilkossagi_kiserlet_portik_tamas_borton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ed3a388-972c-4d6f-9e0a-8e6cfe3bab87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ce25230-3fb3-43ff-a4a6-c6effef256bb","keywords":null,"link":"/itthon/20191219_ongyilkossagi_kiserlet_portik_tamas_borton","timestamp":"2019. december. 19. 07:20","title":"Öngyilkosságot kísérelt meg Portik Tamás a börtönben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Akár táncot, akár gitáros ujjmozdulatokat, akár valamilyen éneket sajátítanánk el a YouTube-ról jól jöhet, ha lassítva is megnézhetjük a szóban forgó klipet. Éppen ebben segít az alábbi szolgáltatás.","shortLead":"Akár táncot, akár gitáros ujjmozdulatokat, akár valamilyen éneket sajátítanánk el a YouTube-ról jól jöhet, ha lassítva...","id":"20191219_slowtube_youtube_videok_lassitasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67e8d333-ebfe-49ba-8a7e-e16c3744ddfc","keywords":null,"link":"/tudomany/20191219_slowtube_youtube_videok_lassitasa","timestamp":"2019. december. 19. 08:03","title":"Ne hagyja ki ezt az oldalt, nagyon jól jöhet a YouTube-videókhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2721db9d-b4c1-4e91-9b14-b3b3d99a31fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyszerre 150-en tudják használni.","shortLead":"Egyszerre 150-en tudják használni.","id":"20191219_Megnyilt_az_ingyenes_jegpalya_a_Varoshaza_udvaran","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2721db9d-b4c1-4e91-9b14-b3b3d99a31fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55ec358d-38ce-4d0b-9ce3-a1784105941d","keywords":null,"link":"/itthon/20191219_Megnyilt_az_ingyenes_jegpalya_a_Varoshaza_udvaran","timestamp":"2019. december. 19. 18:33","title":"Megnyílt az ingyenes jégpálya a Városháza udvarán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8a9aaa1-d968-4cf0-b492-9b0e88822740","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két jövendőbeli tulajdonosnak biztosan elrontották a karácsonyát.","shortLead":"Két jövendőbeli tulajdonosnak biztosan elrontották a karácsonyát.","id":"20191218_A_legujabb_Ford_Mustang_Shelby_GT_500asokkal_borult_fel_egy_treler","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b8a9aaa1-d968-4cf0-b492-9b0e88822740&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3652c15d-977d-4163-8f24-51268e1986b7","keywords":null,"link":"/cegauto/20191218_A_legujabb_Ford_Mustang_Shelby_GT_500asokkal_borult_fel_egy_treler","timestamp":"2019. december. 18. 12:28","title":"A legújabb Ford Mustang Shelby GT 500-asokkal borult fel egy tréler","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c94b1cf6-c7d4-4c98-aea0-52e172d5f6fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miért kell ezt?","shortLead":"Miért kell ezt?","id":"20191220_Marabu_Feknyuz_Elnezest_Kovacs_ur","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c94b1cf6-c7d4-4c98-aea0-52e172d5f6fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c5de13f-bd6b-416f-9e56-6c581568fb6c","keywords":null,"link":"/itthon/20191220_Marabu_Feknyuz_Elnezest_Kovacs_ur","timestamp":"2019. december. 20. 12:05","title":"Marabu Féknyúz: Elnézést, Kovács úr!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3537cb7f-2619-4eb0-979d-380be27b326f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hétéves fiú könyveket és egy „nagyon-nagyon-nagyon jó apukát” kért, miután édesanyjával elmenekültek a fiú erőszakos apjától.","shortLead":"A hétéves fiú könyveket és egy „nagyon-nagyon-nagyon jó apukát” kért, miután édesanyjával elmenekültek a fiú erőszakos...","id":"20191220_Szivszorito_levelet_irt_a_Mikulasnak_egy_szeretetotthonban_elo_kisfiu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3537cb7f-2619-4eb0-979d-380be27b326f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"096a6f2e-d44b-48cd-a9e6-208d0786d7c4","keywords":null,"link":"/elet/20191220_Szivszorito_levelet_irt_a_Mikulasnak_egy_szeretetotthonban_elo_kisfiu","timestamp":"2019. december. 20. 11:27","title":"Szívszorító levelet írt a Mikulásnak egy szeretetotthonban élő kisfiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]