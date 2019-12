Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7749be0f-fb66-4118-8707-8f67466a540d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Komoly változtatást hajt végre térképszolgáltatásán a Google, amelynek hála a kinyitva a fél képernyőt elfoglaló hamburger menü is átalakul.","shortLead":"Komoly változtatást hajt végre térképszolgáltatásán a Google, amelynek hála a kinyitva a fél képernyőt elfoglaló...","id":"20191220_google_maps_hamburger_menu_ujratervezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7749be0f-fb66-4118-8707-8f67466a540d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07231269-fbf4-423e-ba2e-600ca597c6d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20191220_google_maps_hamburger_menu_ujratervezes","timestamp":"2019. december. 20. 08:33","title":"Megváltozik a Google Maps, lekapják az idegesítő részét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75e5b87f-f81e-4742-8771-48d7063aa3e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy megyére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki. ","shortLead":"Négy megyére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki. ","id":"20191219_tartos_suru_kodre_figyelmeztet_a_meteorologia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75e5b87f-f81e-4742-8771-48d7063aa3e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88962544-7ad7-4e5a-b7f0-4537abb7f70f","keywords":null,"link":"/itthon/20191219_tartos_suru_kodre_figyelmeztet_a_meteorologia","timestamp":"2019. december. 19. 05:58","title":"Tartós, sűrű ködre figyelmeztet a meteorológia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e9d2720-c18f-4182-ac42-8c472ea3822c","c_author":"Kovács Gábor","category":"elet","description":"Igazi sörissza ünnepekkor is ragaszkodik a betevő söréhez. Semmi kivetnivaló nincs ebben. Az év végi téli sör tradíciója több mint ezeréves.","shortLead":"Igazi sörissza ünnepekkor is ragaszkodik a betevő söréhez. Semmi kivetnivaló nincs ebben. Az év végi téli sör...","id":"20191220_Sor_karacsony","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e9d2720-c18f-4182-ac42-8c472ea3822c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0bfd8de-facc-4de0-9ed4-c50c2f79ea84","keywords":null,"link":"/elet/20191220_Sor_karacsony","timestamp":"2019. december. 20. 09:20","title":"Sör karácsonykor? Miért ne!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1af53c17-4b2f-4be8-9709-f3bc326b89ae","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A brit miniszterelnök fényképes igazolványhoz kötné a voksolást, ami miatt rengetegen eshetnek el a szavazójoguktól, de a toryk jól járnának.","shortLead":"A brit miniszterelnök fényképes igazolványhoz kötné a voksolást, ami miatt rengetegen eshetnek el a szavazójoguktól, de...","id":"20191219_Boris_Johnson_uj_intezkedese_tovabb_csokkentene_a_valasztok_szamat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1af53c17-4b2f-4be8-9709-f3bc326b89ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ef8ddf7-31e1-4476-b889-ea57d9749bb8","keywords":null,"link":"/vilag/20191219_Boris_Johnson_uj_intezkedese_tovabb_csokkentene_a_valasztok_szamat","timestamp":"2019. december. 19. 14:56","title":"Boris Johnson új intézkedése tovább csökkentené a választók számát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Akár táncot, akár gitáros ujjmozdulatokat, akár valamilyen éneket sajátítanánk el a YouTube-ról jól jöhet, ha lassítva is megnézhetjük a szóban forgó klipet. Éppen ebben segít az alábbi szolgáltatás.","shortLead":"Akár táncot, akár gitáros ujjmozdulatokat, akár valamilyen éneket sajátítanánk el a YouTube-ról jól jöhet, ha lassítva...","id":"20191219_slowtube_youtube_videok_lassitasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67e8d333-ebfe-49ba-8a7e-e16c3744ddfc","keywords":null,"link":"/tudomany/20191219_slowtube_youtube_videok_lassitasa","timestamp":"2019. december. 19. 08:03","title":"Ne hagyja ki ezt az oldalt, nagyon jól jöhet a YouTube-videókhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47c74323-97f0-4c45-89f4-465ff868493a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre kevésbé trendi a hagyományos dohányfogyasztás az amerikai iskolások körében, akik a pénzüket ma már e-cigarettákra költik. Az amerikai kongresszus közben felemelte a dohányáruk és az e-cigaretták vásárlásának korhatárát.","shortLead":"Egyre kevésbé trendi a hagyományos dohányfogyasztás az amerikai iskolások körében, akik a pénzüket ma már...","id":"20191220_elektromos_cigaretta_e_cigi_hatasa_dohanyzas_korhatar_egyesult_allamok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=47c74323-97f0-4c45-89f4-465ff868493a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd0842e0-2bef-490a-aaa8-3fc6614938d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20191220_elektromos_cigaretta_e_cigi_hatasa_dohanyzas_korhatar_egyesult_allamok","timestamp":"2019. december. 20. 17:03","title":"Aggasztó, mennyire rákaptak az e-cigire az amerikai tinik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b723f9e6-dd1f-4b7c-a06e-3d2750b113a8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem időzött túl sokat az App Store-ban az az alkalmazás, amely az iPhone képernyőjére hozza a klasszikus iPodot. Az Apple-nek több okból is szúrta a szemét az app.","shortLead":"Nem időzött túl sokat az App Store-ban az az alkalmazás, amely az iPhone képernyőjére hozza a klasszikus iPodot...","id":"20191219_rewound_ipod_imitalo_alkalmazas_app_store_torles_apple","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b723f9e6-dd1f-4b7c-a06e-3d2750b113a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70d013aa-a830-40d9-828d-0d86b856f0ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20191219_rewound_ipod_imitalo_alkalmazas_app_store_torles_apple","timestamp":"2019. december. 19. 21:03","title":"Ripsz-ropsz kitessékelték az App Store-ból az iPodot imitáló alkalmazást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c205eff4-32ea-4ee5-83e1-bf6bedfccdc7","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"itthon","description":"Ne engedje az Európai Bizottság, hogy a kormány adminisztratív trükkökkel vágja el Budapestet olyan forrásoktól, amelyek járnak neki, miközben a kormányzat kezében levő pénzt korrupt módon, nem hatékonyan használják fel – állítása szerint ez a célja Jávor Benedeknek, akit Karácsony Gergely a fővárost képviselő brüsszeli iroda vezetőjének kért fel a napokban. A politikussal arról is beszélgettünk, a városvezetésnek milyen eszközei lehetnek akkor, ha a kormány tovább szűkíti az anyagi lehetőségeit.","shortLead":"Ne engedje az Európai Bizottság, hogy a kormány adminisztratív trükkökkel vágja el Budapestet olyan forrásoktól...","id":"20191220_javor_benedek_interju","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c205eff4-32ea-4ee5-83e1-bf6bedfccdc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93866e56-20c1-4eda-98e9-fc63c06c3957","keywords":null,"link":"/itthon/20191220_javor_benedek_interju","timestamp":"2019. december. 20. 06:30","title":"Jávor Benedek: A kormány célja a főváros megfosztása az uniós pénzektől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]