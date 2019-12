Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cbddf599-9e07-40f2-941e-5ccc950d7f36","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az élmezőnyhöz tartozó csapatok közül a Szolnok, a Körmend és az Atomerőmű is hazai pályán győzött vasárnap a férfi kosárlabda NB I alapszakaszában.","shortLead":"Az élmezőnyhöz tartozó csapatok közül a Szolnok, a Körmend és az Atomerőmű is hazai pályán győzött vasárnap a férfi...","id":"20191229_Az_elcsapatok_nyertek_a_kosarlabda_NB_Iben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cbddf599-9e07-40f2-941e-5ccc950d7f36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e247e431-490e-4c3b-8f1e-b91cdc76a0bd","keywords":null,"link":"/sport/20191229_Az_elcsapatok_nyertek_a_kosarlabda_NB_Iben","timestamp":"2019. december. 29. 21:21","title":"Az élcsapatok nyertek a kosárlabda NB I-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d075400-0ca2-4292-9f63-d8559fedc184","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Győr egy góllal nyert az FTC otthonában.","shortLead":"A Győr egy góllal nyert az FTC otthonában.","id":"20191229_Mar_nem_veretlen_a_Fradi_a_noi_kezi_NB1ben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d075400-0ca2-4292-9f63-d8559fedc184&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c49ef796-ca9e-41fa-88a4-814fec94b2f2","keywords":null,"link":"/sport/20191229_Mar_nem_veretlen_a_Fradi_a_noi_kezi_NB1ben","timestamp":"2019. december. 29. 20:10","title":"Már nem veretlen a Fradi a női kézi NB1-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4db16aad-cd02-4e36-86b7-9da3002006ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy magyar számlán landolt két külföldi cégtől, illetve egy bíróságtól kicsalt pénz. Egy nő ellen vádat emeltek.","shortLead":"Egy magyar számlán landolt két külföldi cégtől, illetve egy bíróságtól kicsalt pénz. Egy nő ellen vádat emeltek.","id":"20191230_Ket_ceget_es_egy_birosagot_is_atvertek_tobb_tizezer_dollarral","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4db16aad-cd02-4e36-86b7-9da3002006ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bafef1ec-2367-4631-8023-879cd6db0ef9","keywords":null,"link":"/itthon/20191230_Ket_ceget_es_egy_birosagot_is_atvertek_tobb_tizezer_dollarral","timestamp":"2019. december. 30. 10:39","title":"Magyar bankszámláról intézték a több tízezer dolláros csalást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"012b6c20-7e3d-40b9-97d7-52913e212726","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20191229_gyenge_jelszavak_ausztralia_hoseg_viz_ingyenes_programok_letoltes_xiaomi_kameralyuk_oroszorszag_internet_lekapcsolodas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=012b6c20-7e3d-40b9-97d7-52913e212726&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be544d0e-3807-41e8-8f0d-921fa7899a0e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191229_gyenge_jelszavak_ausztralia_hoseg_viz_ingyenes_programok_letoltes_xiaomi_kameralyuk_oroszorszag_internet_lekapcsolodas","timestamp":"2019. december. 29. 12:03","title":"Ez történt: kiderült, melyik 2019-ben a 100 legrosszabb jelszó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a89b3e07-1069-4443-bfea-79a903728b44","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Az apjától kapott trombitát gitárra cserélte, egyházi fesztiválon hozta össze a sors John Lennonnal, és a Beatles tagjaként vált legendává Paul McCartney, aki félezer dalt írt, több százmillió albumot adott el, jövőre pedig ismét fellép a világ egyik leghíresebb fesztiválján.","shortLead":"Az apjától kapott trombitát gitárra cserélte, egyházi fesztiválon hozta össze a sors John Lennonnal, és a Beatles...","id":"201951_paul_mccartney_exbeatle_rocklegenda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a89b3e07-1069-4443-bfea-79a903728b44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9843565-26fe-4873-9347-20103da47758","keywords":null,"link":"/360/201951_paul_mccartney_exbeatle_rocklegenda","timestamp":"2019. december. 29. 12:30","title":"Példátlan karrier áll mögötte, de Paul McCartney 78 évesen sem áll le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A főváros felé vezető oldalon történt a baleset, a tűzoltók még dolgoznak a helyszínen.","shortLead":"A főváros felé vezető oldalon történt a baleset, a tűzoltók még dolgoznak a helyszínen.","id":"20191229_Kigyulladt_egy_auto_az_M1esen_Budapest_kozeleben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cfd63ef-2e62-4473-8109-ca263e42315d","keywords":null,"link":"/cegauto/20191229_Kigyulladt_egy_auto_az_M1esen_Budapest_kozeleben","timestamp":"2019. december. 29. 10:26","title":"Kigyulladt egy autó az M1-es autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70d03d27-1331-415f-9b9c-33ef1e52059b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"44 évesen akasztja szögre a futballsípot a korábban BL-döntőt is vezető bíró.","shortLead":"44 évesen akasztja szögre a futballsípot a korábban BL-döntőt is vezető bíró.","id":"20191229_Visszavonul_Kassai_Viktor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70d03d27-1331-415f-9b9c-33ef1e52059b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6465bf5c-b24f-4e8a-b3fd-3da1ae7ae4e5","keywords":null,"link":"/sport/20191229_Visszavonul_Kassai_Viktor","timestamp":"2019. december. 29. 18:05","title":"Visszavonul Kassai Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a69f6f84-f163-44d7-b4b4-468295c48d07","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Azt is érdemes megnézni, hogy regisztrált-e a kutyába ültetett mikrochip.","shortLead":"Azt is érdemes megnézni, hogy regisztrált-e a kutyába ültetett mikrochip.","id":"20191230_A_Nebih_szerint_mar_a_petardazas_elott_erdemes_nyugtatot_kerni_az_allatoknak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a69f6f84-f163-44d7-b4b4-468295c48d07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22951031-9610-40bc-9994-874f3556c685","keywords":null,"link":"/elet/20191230_A_Nebih_szerint_mar_a_petardazas_elott_erdemes_nyugtatot_kerni_az_allatoknak","timestamp":"2019. december. 30. 09:18","title":"A Nébih szerint már a petárdázás előtt érdemes nyugtatót kérni az állatoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]