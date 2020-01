Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4ca9899a-6a38-4cb2-89df-57371657f666","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Majdnem kétszáz évnek kellett eltelnie, hogy az elektromos meghajtású járművek álma valóra váljon. A belső égésű motor napjai meg vannak számlálva, de néhány évtizedig még biztos velünk marad.","shortLead":"Majdnem kétszáz évnek kellett eltelnie, hogy az elektromos meghajtású járművek álma valóra váljon. A belső égésű motor...","id":"20200101_KOZLEKEDES","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ca9899a-6a38-4cb2-89df-57371657f666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3604a8f-2ed5-4e70-9331-fffaef97c9d5","keywords":null,"link":"/360/20200101_KOZLEKEDES","timestamp":"2020. január. 01. 16:00","title":"Nem kérdés, hogy a jövő az elektromos autóké, de az áttörésig még kell vagy húsz év","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b82cc19-c563-4086-b18a-7c87c0218da3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Minden szereplőt bírálnak a japán lapok, miután Japánból Libanonba szökött Carlos Ghosn, a Nissan egyebek mellett sikkasztással vádolt exvezére. Ghosn állítólag egy hangszeres ládába bújva hagyta el a szigetországot.","shortLead":"Minden szereplőt bírálnak a japán lapok, miután Japánból Libanonba szökött Carlos Ghosn, a Nissan egyebek mellett...","id":"20200101_A_Nissan_exfonok_allitolag_egy_hangszeres_ladaban_lepett_le_Japanbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b82cc19-c563-4086-b18a-7c87c0218da3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9ebbe14-477c-4c93-8265-2689bc4c9f88","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200101_A_Nissan_exfonok_allitolag_egy_hangszeres_ladaban_lepett_le_Japanbol","timestamp":"2020. január. 01. 13:29","title":"A Nissan exfőnök állítólag egy hangszeres ládában lépett le Japánból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e45c2457-8272-4849-8abb-dd062b2c65cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kihallgatása során beismerő vallomást tett a kőbányai gyilkosság feltételezett elkövetője","shortLead":"Kihallgatása során beismerő vallomást tett a kőbányai gyilkosság feltételezett elkövetője","id":"20200101_Beismerte_tettet_a_kobanyai_gyilkos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e45c2457-8272-4849-8abb-dd062b2c65cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e268c54-a76a-4d16-90ab-ec363069316c","keywords":null,"link":"/itthon/20200101_Beismerte_tettet_a_kobanyai_gyilkos","timestamp":"2020. január. 01. 12:53","title":"Beismerte tettét a kőbányai gyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"721568cb-6b27-4886-ac84-cd27ab0c66d6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A román állampolgárságú nő egy kamionnal meg egy rendőrautóval is összeütközött, mielőtt lekapcsolták.","shortLead":"A román állampolgárságú nő egy kamionnal meg egy rendőrautóval is összeütközött, mielőtt lekapcsolták.","id":"20191231_A_fel_M0son_vegighajtott_forgalommal_szemben_egy_no","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=721568cb-6b27-4886-ac84-cd27ab0c66d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"526dfff3-5614-4e9e-a9e8-55cbe5ad57a2","keywords":null,"link":"/cegauto/20191231_A_fel_M0son_vegighajtott_forgalommal_szemben_egy_no","timestamp":"2019. december. 31. 13:21","title":"A fél M0-son végighajtott egy nő forgalommal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"961507ba-5e6a-4523-a228-4b5fbeeaa840","c_author":"HVG","category":"360","description":"A HVG 10, 20, 30 40 éve megjelent cikkeiből közreadott válogatásunk zárásaként ezúttal év végi számaink humoros írásaiból szemezgettünk.","shortLead":"A HVG 10, 20, 30 40 éve megjelent cikkeiből közreadott válogatásunk zárásaként ezúttal év végi számaink humoros...","id":"201951__hvg_40__evtizedek__hetrol_hetre__humorral_talalva","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=961507ba-5e6a-4523-a228-4b5fbeeaa840&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf9c3392-20d0-48a3-8789-0386e5e66609","keywords":null,"link":"/360/201951__hvg_40__evtizedek__hetrol_hetre__humorral_talalva","timestamp":"2019. december. 31. 12:30","title":"Szilveszterkor viccelünk az elmúlt évvel, csak aztán ne kelljen felébredni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A három férfiből és egy nőből álló banda főként idős emberek otthonait rabolta ki Észak-Írország Co Fermanagh megyéjében.","shortLead":"A három férfiből és egy nőből álló banda főként idős emberek otthonait rabolta ki Észak-Írország Co Fermanagh...","id":"20200101_Magyar_bunbanda_rabolt_ki_idoseket_EszakIrorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7532e82c-6b2b-431d-8a91-27219b65ef65","keywords":null,"link":"/vilag/20200101_Magyar_bunbanda_rabolt_ki_idoseket_EszakIrorszagban","timestamp":"2020. január. 01. 12:23","title":"Magyar bűnbanda rabolt ki időseket Észak-Írországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08ee3cb9-01bc-4a6a-8b68-520a1ba77c88","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Országos gyűjtés indult, 20 millió forint jött össze a nehéz sorsú családnak.\r

","shortLead":"Országos gyűjtés indult, 20 millió forint jött össze a nehéz sorsú családnak.\r

","id":"20191230_Eleteben_ajandekot_karacsonyfa_jakabszallasi_kisfiu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=08ee3cb9-01bc-4a6a-8b68-520a1ba77c88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ace6ced-1e88-4ae7-a862-df7d462656c7","keywords":null,"link":"/itthon/20191230_Eleteben_ajandekot_karacsonyfa_jakabszallasi_kisfiu","timestamp":"2019. december. 30. 20:20","title":"Életében először talált ajándékot a karácsonyfa alatt a 11 éves jakabszállási kisfiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee28078f-785a-422a-929e-332825059428","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem aprózta el.","shortLead":"Nem aprózta el.","id":"20191231_kinai_elnok_ujevi_igeret_szegenyseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee28078f-785a-422a-929e-332825059428&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af513626-22c8-4d0d-ae35-8e0ee5a31fd3","keywords":null,"link":"/vilag/20191231_kinai_elnok_ujevi_igeret_szegenyseg","timestamp":"2019. december. 31. 19:14","title":"A kínai elnök egyik újévi ígérete, hogy megszünteti a szegénységet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]