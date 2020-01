Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Ketten haltak meg az árokban.","shortLead":"Ketten haltak meg az árokban.","id":"20200101_Halalos_baleset_Nadudvarnal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd077ee9-22cc-4cc5-8207-e28af1a8e566","keywords":null,"link":"/cegauto/20200101_Halalos_baleset_Nadudvarnal","timestamp":"2020. január. 01. 16:07","title":"Halálos baleset Nádudvarnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Többnyire gyengén felhős, napos, száraz időre számíthatunk, legfeljebb északkeleten fordulhatnak elő erősebben felhős időszakok. ","shortLead":"Többnyire gyengén felhős, napos, száraz időre számíthatunk, legfeljebb északkeleten fordulhatnak elő erősebben felhős...","id":"20200101_Bekes_idovel_kezd_az_ev","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db726982-0c5e-4017-be37-93f998622419","keywords":null,"link":"/itthon/20200101_Bekes_idovel_kezd_az_ev","timestamp":"2020. január. 01. 09:46","title":"Békés idővel kezdődik az év","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a71e93d5-4583-432f-85d5-664cc3aaa248","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Meleg és szélsőséges volt tavaly a világ időjárása - mondta Tóth Tamás meteorológus. Magyarországon a tavalyi év melegebb volt, mint a 2018-as. ","shortLead":"Meleg és szélsőséges volt tavaly a világ időjárása - mondta Tóth Tamás meteorológus. Magyarországon a tavalyi év...","id":"20200101_Meleg_es_szelsoseges_evunk_volt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a71e93d5-4583-432f-85d5-664cc3aaa248&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d11c7a3-8cce-44da-9541-3e328fa36539","keywords":null,"link":"/vilag/20200101_Meleg_es_szelsoseges_evunk_volt","timestamp":"2020. január. 01. 09:22","title":"Meleg és szélsőséges évünk volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1d578ec-9727-4967-b08f-99e0701702c7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A metrók, a HÉV-ek, a 4-es villamos, az 5-ös, 7-es, a 8E és 9-es busz is közlekedik szilveszter éjszaka, illetve a megszokott éjszakai járatok is gyakrabban járnak Budapesten.","shortLead":"A metrók, a HÉV-ek, a 4-es villamos, az 5-ös, 7-es, a 8E és 9-es busz is közlekedik szilveszter éjszaka, illetve...","id":"20191231_Melyik_jaratokkal_is_utazhatunk_szilveszter_ejjelen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1d578ec-9727-4967-b08f-99e0701702c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dff4a8b-0ad4-4b00-bb96-826fac0ccd3d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191231_Melyik_jaratokkal_is_utazhatunk_szilveszter_ejjelen","timestamp":"2019. december. 31. 09:20","title":"Melyik járatokkal is utazhatunk szilveszter éjjelén?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb74a06c-c2f4-431b-b181-b36d3d0d5d36","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Tényleg olcsó iPhone, látványos-erős PlayStation 5, új esélyekkel kecsegtető Xbox, évek után új telefon a Microsofttól, az agyunkat a gépekkel közvetlenül összekötő interfész, no meg a Kelet Androidja. A 2020-as év sok régóta várt készüléket és szoftvert tartogat, ezekből szemezgettünk.\r

","shortLead":"Tényleg olcsó iPhone, látványos-erős PlayStation 5, új esélyekkel kecsegtető Xbox, évek után új telefon a Microsofttól...","id":"20200101_2020_technologia_ujdonsagok_neuralink_olcso_iphone_se2_playstation_5_uj_xbox_microsoft_surface_duo_megjelenes_huawei_android_harmony_os_hms_osszehajthato_telefonok_5g","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb74a06c-c2f4-431b-b181-b36d3d0d5d36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fcbc159-9dac-4892-b324-a6c57ca66b5d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200101_2020_technologia_ujdonsagok_neuralink_olcso_iphone_se2_playstation_5_uj_xbox_microsoft_surface_duo_megjelenes_huawei_android_harmony_os_hms_osszehajthato_telefonok_5g","timestamp":"2020. január. 01. 20:00","title":"Izgalmas telefonok és gépek: ezekért fogunk megőrülni 2020-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c89e9556-815c-47bb-bf59-1d5e423d619f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"21 millió a bírság a zacsidílereknek.","shortLead":"21 millió a bírság a zacsidílereknek.","id":"20200101_Teljes_zacskotilalom_a_Fidzsiszigeteken","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c89e9556-815c-47bb-bf59-1d5e423d619f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3313c40-d04a-42b8-90ff-bd1529ccc9e0","keywords":null,"link":"/elet/20200101_Teljes_zacskotilalom_a_Fidzsiszigeteken","timestamp":"2020. január. 01. 14:49","title":"Teljes zacskótilalom a Fidzsi-szigeteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aaa70c6-36da-4ab0-804f-a9c635fa0a82","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ujjongással, könnyekkel, imával fogadták világszerte az új évtized beköszöntét. Földrajzi fekvésüknél fogva az idén is Szamoa és Kiribati voltak a világelsők a szilveszteri mulatozásban és az újév köszöntésében.","shortLead":"Ujjongással, könnyekkel, imával fogadták világszerte az új évtized beköszöntét. Földrajzi fekvésüknél fogva az idén is...","id":"20200101_Vilagszerte_bekesen_koszontottek_be_a_2020as_evek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8aaa70c6-36da-4ab0-804f-a9c635fa0a82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f89a6297-ef45-4380-8b7c-2970358bd4b1","keywords":null,"link":"/vilag/20200101_Vilagszerte_bekesen_koszontottek_be_a_2020as_evek","timestamp":"2020. január. 01. 09:38","title":"Világszerte békésen köszöntöttek be a 2020-as évek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77bf9741-dae8-47d3-82b1-8935dd888e8a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem először hallani olyan eszközről, amely a könnycsepp vizsgálatából következtet a vércukorszintre. Brazil és amerikai kutatók újdonsága viszont állítólag pontosabb az eddigi próbálkozásoknál.","shortLead":"Nem először hallani olyan eszközről, amely a könnycsepp vizsgálatából következtet a vércukorszintre. Brazil és amerikai...","id":"20200101_vercukorszint_merese_konnycseppekbol_szemuveggel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=77bf9741-dae8-47d3-82b1-8935dd888e8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"232a8e48-1d8a-486f-94ac-2201390945e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200101_vercukorszint_merese_konnycseppekbol_szemuveggel","timestamp":"2020. január. 01. 08:03","title":"Így cseppet sem fáj a vércukorszint mérése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]