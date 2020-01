Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A vissza nem térítendő összegek az Innovációs és Technológiai Minisztériumtól érkeztek.","shortLead":"A vissza nem térítendő összegek az Innovációs és Technológiai Minisztériumtól érkeztek.","id":"20200103_ner_epitoipar_vallalkozas_allami_tamogatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"584695a2-fdcb-4a41-af97-89e83017befc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200103_ner_epitoipar_vallalkozas_allami_tamogatas","timestamp":"2020. január. 03. 08:50","title":"Százmilliós támogatásokat kaptak az államtól NER-közeli építőipari vállalkozások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6e14f8a-0a05-4562-ae25-25630d4907a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"David B. Cornstein az újévi köszöntőjében mondta el, hogy törekedni fog az Egyesült Államok arra, hogy kevésbé függjön Magyarország Oroszországtól. ","shortLead":"David B. Cornstein az újévi köszöntőjében mondta el, hogy törekedni fog az Egyesült Államok arra, hogy kevésbé függjön...","id":"20200102_cornstein_usa_magyarorszag_orban_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d6e14f8a-0a05-4562-ae25-25630d4907a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52e5ac19-62fc-4822-86af-4cff8a88b52c","keywords":null,"link":"/itthon/20200102_cornstein_usa_magyarorszag_orban_kormany","timestamp":"2020. január. 02. 17:30","title":"Az amerikai nagykövet több kényes dolgot is kért Orbánéktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67310c07-eb1e-4013-886a-ccf7ee65edc3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két bika még szabadon kószál.","shortLead":"Két bika még szabadon kószál.","id":"20200101_Petardatol_megriadt_bikak_jartak_az_M5oson","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67310c07-eb1e-4013-886a-ccf7ee65edc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60e00f69-e5d7-403e-ab73-2de4832df4a4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200101_Petardatol_megriadt_bikak_jartak_az_M5oson","timestamp":"2020. január. 01. 19:54","title":"Petárdától megriadt bikák jártak az M5-ösön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"584339b7-7f65-4f4f-938e-d79dcf898bd5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az író nem látja, hogy a színházvezetőknek milyen ideológiát kellene elsajátítaniuk. Úgy véli, vannak nevek, akikben a hatalom bízik, és vannak nevek, akikben nem, de akik ezeket a listákat készítik, életükben nem olvastak. ","shortLead":"Az író nem látja, hogy a színházvezetőknek milyen ideológiát kellene elsajátítaniuk. Úgy véli, vannak nevek, akikben...","id":"20200102_Spiro_Gyorgy_szinhaz_ideologia_kulturtorveny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=584339b7-7f65-4f4f-938e-d79dcf898bd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"352396e1-5c32-41f3-b3a9-30db8b3efa9e","keywords":null,"link":"/kultura/20200102_Spiro_Gyorgy_szinhaz_ideologia_kulturtorveny","timestamp":"2020. január. 02. 11:51","title":"Spiró György: Jogtipró módon adják oda a kultúrára szánt pénzeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c16609e2-3b47-4795-bd6f-b69ba8b4c2f9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hét eleje óta már legalább nyolc ember halt meg az Ausztrália több államában pusztító bozóttüzek következtében. Ismét leégett több száz épület, a hatóságok hajókkal és helikopterekkel menekítik a tűz fogságába került településeken élvőket, a füst pedig már Új-Zélandot is elérte. ","shortLead":"A hét eleje óta már legalább nyolc ember halt meg az Ausztrália több államában pusztító bozóttüzek következtében.","id":"20200101_Nem_sikerul_megfekezni_az_ausztraliai_tuzeket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c16609e2-3b47-4795-bd6f-b69ba8b4c2f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee530bea-9495-4503-88d2-4df04816b675","keywords":null,"link":"/vilag/20200101_Nem_sikerul_megfekezni_az_ausztraliai_tuzeket","timestamp":"2020. január. 01. 15:14","title":"Nem sikerül megfékezni az ausztráliai tüzeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c74cf06f-0f1b-4bb3-9846-6cc20d80e9bb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A pár férfi tagja a helyszínen belehalt sérüléseibe. A sofőr nem állt meg segíteni, továbbhajtott.","shortLead":"A pár férfi tagja a helyszínen belehalt sérüléseibe. A sofőr nem állt meg segíteni, továbbhajtott.","id":"20200102_kiskunmajsa_gazolas_szilveszter_ittas_sofor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c74cf06f-0f1b-4bb3-9846-6cc20d80e9bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64e9ef1d-ca1d-4a92-81a5-55092ffa4286","keywords":null,"link":"/cegauto/20200102_kiskunmajsa_gazolas_szilveszter_ittas_sofor","timestamp":"2020. január. 02. 07:50","title":"Szilveszteri buliból hazaigyekvő párt gázolt el egy részeg sofőr Kiskunmajsán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autó vezetője a helyszínen meghalt.","shortLead":"Az autó vezetője a helyszínen meghalt.","id":"20200103_Arokba_csapodott_egy_auto_Rackevenel_a_sofor_meghalt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60b38f53-f075-4572-8f72-e9a84c1de98d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200103_Arokba_csapodott_egy_auto_Rackevenel_a_sofor_meghalt","timestamp":"2020. január. 03. 06:12","title":"Árokba csapódott egy autó Ráckevénél, a sofőr meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d22437e-355f-4a88-8d54-1da5d00cfc6d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara szerint továbbra is nagyon leterheltek a fekvőbeteg-ellátásban dolgozó ápolók.\r

","shortLead":"A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara szerint továbbra is nagyon leterheltek a fekvőbeteg-ellátásban dolgozó...","id":"20200102_egeszsegugy_apolo_szakdolgozo_fekvobeteg_ellatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d22437e-355f-4a88-8d54-1da5d00cfc6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78749ee9-ddcb-44d5-b7ad-6b4e472f81bc","keywords":null,"link":"/itthon/20200102_egeszsegugy_apolo_szakdolgozo_fekvobeteg_ellatas","timestamp":"2020. január. 02. 06:39","title":"25 ezer ápoló hiányzik az egészségügyből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]