Igaz ez nem teljesen gyári változtat az AMG GLC-ből, hanem a tuningcég, a GAD csomagja nyomán lett 950 lóerős teljesítményű a motorja. A nyomatéka pedig 1230 Nm. Igaz a cég oldalán csak 850 lóerős Stage 5-ös csomagokig vannak árak, úgyhogy a 950 lóerő nem teljesen hitelesíthető, mindenesetre a 100 lóerővel alacsonyabb tuningcsomagért is komoly árat kérnek.

A 48 358 euróba kerülő átalakítás viszont valóban elég sok módosítást is eredményez az eredeti autón, amely 510 lóerős. Új a kipufogórendszer leömlő része, a kocsi motorelektronikája, a turbói, a dugattyúk, a légszűrők és valójában a teljes kipufogórendszert és a váltószerkezetet is meg kell erősíteni, hogy elviselje a hatalmas nyomatékot, amely rászabadul.

A holland AutoTopNL, akik lényegében napi szinten csinálják az ilyen végsebességes videókat, most is az Autobahnon száguldoztak. Érdemes észrevenni 240-nél a Mercedes S-osztályt, amit állva hagy a GLC. A videón egyébként is elég döbbenetes, ahogy 200 feletti tempóról is megindul a tuningolt GLC SUV.

