[{"available":true,"c_guid":"77ab39bf-8324-4703-a9a9-b79fc845e8c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lányokat házassági ígérettel, fenyegetéssel vették rá a prostitúcióra. ","shortLead":"A lányokat házassági ígérettel, fenyegetéssel vették rá a prostitúcióra. ","id":"20200102_Napi_ot_ferfit_kellett_kiszolgalniuk_a_bunbanda_aldozatainak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77ab39bf-8324-4703-a9a9-b79fc845e8c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56d0b6b9-b6de-47b4-b69b-61774e06942b","keywords":null,"link":"/itthon/20200102_Napi_ot_ferfit_kellett_kiszolgalniuk_a_bunbanda_aldozatainak","timestamp":"2020. január. 02. 15:26","title":"Napi öt férfit kellett kiszolgálniuk a magyar bűnbanda áldozatainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77353977-464c-41d5-aa99-20d1ba8b26a7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lehet, hogy nem is olyan hasznos a mobilok kékfény-szűrő funkciója. Egy új kutatási eredmény azt sugallja, épp a kék fény tesz jót az elálmosodásnak, így éppen kiszűrése járhat rossz hatással.","shortLead":"Lehet, hogy nem is olyan hasznos a mobilok kékfény-szűrő funkciója. Egy új kutatási eredmény azt sugallja, épp a kék...","id":"20200102_kekfeny_szuro_hasznalata_hatasa_alvas_manchesteri_egyetem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77353977-464c-41d5-aa99-20d1ba8b26a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0c3a21f-8303-4adb-9bcc-b9eb327e3022","keywords":null,"link":"/tudomany/20200102_kekfeny_szuro_hasznalata_hatasa_alvas_manchesteri_egyetem","timestamp":"2020. január. 02. 08:03","title":"Váratlanul kiderült, hogy a kék fénynél jobban gátolja az elalvást a kék fény szűrése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fef47856-e120-47de-927b-27423430fd88","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"gazdasag","description":"Fontos-e, hogy Greta Thunberg egy óriási manipuláció részeként hívja fel a figyelmet a klímaváltozás fontosságára, vagy a végső cél szempontjából teljesen mindegy? Tényleg semmit sem ér, ha mi szelektíven válogatjuk a szemetet, miközben a világ nagy szennyezői alig lépnek? Többek között erről beszélgettünk ifj. Chikán Attilával, az Alteo Energiaszolgáltató Nyrt. vezérigazgatójával, a Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért szervezet elnökével, akitől azt is megtudtuk, hogy mihez tud kezdeni egy vállalatvezető, ha egy fenntarthatóságról zenélő rapperrel találkozik.","shortLead":"Fontos-e, hogy Greta Thunberg egy óriási manipuláció részeként hívja fel a figyelmet a klímaváltozás fontosságára, vagy...","id":"20200102_A_cuki_cicak_koze_vegre_beferkozott_a_jovonk_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fef47856-e120-47de-927b-27423430fd88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75618b61-88eb-438d-823b-902c67e7cbc7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200102_A_cuki_cicak_koze_vegre_beferkozott_a_jovonk_is","timestamp":"2020. január. 02. 06:30","title":"A cuki cicák közé végre beférkőzött a jövőnk is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b82cc19-c563-4086-b18a-7c87c0218da3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Minden szereplőt bírálnak a japán lapok, miután Japánból Libanonba szökött Carlos Ghosn, a Nissan egyebek mellett sikkasztással vádolt exvezére. Ghosn állítólag egy hangszeres ládába bújva hagyta el a szigetországot.","shortLead":"Minden szereplőt bírálnak a japán lapok, miután Japánból Libanonba szökött Carlos Ghosn, a Nissan egyebek mellett...","id":"20200101_A_Nissan_exfonok_allitolag_egy_hangszeres_ladaban_lepett_le_Japanbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b82cc19-c563-4086-b18a-7c87c0218da3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9ebbe14-477c-4c93-8265-2689bc4c9f88","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200101_A_Nissan_exfonok_allitolag_egy_hangszeres_ladaban_lepett_le_Japanbol","timestamp":"2020. január. 01. 13:29","title":"A Nissan exfőnök állítólag egy hangszeres ládában lépett le Japánból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jó évet zártak a hazai szerencsejátékosok.","shortLead":"Jó évet zártak a hazai szerencsejátékosok.","id":"20200102_szerencsejatek_lottomilliomos_lottozas_lotto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f888d3d3-79e9-45f6-9c29-3d841af2a30f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200102_szerencsejatek_lottomilliomos_lottozas_lotto","timestamp":"2020. január. 02. 10:01","title":"Imádjuk a szerencsejátékot: 3200 magyar lett milliomos, hat pedig milliárdos 2019-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fd631e4-bf47-455c-88ee-4580c1bcb36c","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Januárban ilyen meleg még sosem volt Norvégiában.","shortLead":"Januárban ilyen meleg még sosem volt Norvégiában.","id":"20200102_Megdolt_a_melegrekord_Norvagiaban_19_fokot_mertek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9fd631e4-bf47-455c-88ee-4580c1bcb36c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7977c5b2-a2bb-4fa5-a112-815dc556e7e5","keywords":null,"link":"/elet/20200102_Megdolt_a_melegrekord_Norvagiaban_19_fokot_mertek","timestamp":"2020. január. 02. 15:15","title":"Megdőlt a melegrekord Norvégiában: 19 fokot mértek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10ba04cd-0cd1-4022-8fa3-4a13665e53c7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A címvédő Michael van Gerwent legyőzve Peter Wright nyerte a darts-világbajnokságot.\r

","shortLead":"A címvédő Michael van Gerwent legyőzve Peter Wright nyerte a darts-világbajnokságot.\r

","id":"20200102_peter_wright_michael_van_gerwen_darts_vb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=10ba04cd-0cd1-4022-8fa3-4a13665e53c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d99e593a-e057-4f06-9662-c40fe4cc95b7","keywords":null,"link":"/sport/20200102_peter_wright_michael_van_gerwen_darts_vb","timestamp":"2020. január. 02. 05:21","title":"Extravagáns skót került a dartsvilág trónjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19df5e4b-7a2a-47c7-ac94-1434d9cffb79","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár napjaink okostelefonjait modern alkatrészekkel és funkciókkal látják el, arra nem nagyon sikerült még megoldást találnia gyártóknak, hogy a téli mínuszokban ne merüljön le gyorsabban a készülék.","shortLead":"Bár napjaink okostelefonjait modern alkatrészekkel és funkciókkal látják el, arra nem nagyon sikerült még megoldást...","id":"20200102_akkumulator_toltese_telen_miert_merul_telen_gyorsabban_a_mobil_uzemido_novelese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19df5e4b-7a2a-47c7-ac94-1434d9cffb79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"058e8bfc-f211-4451-ac80-67eddaf05402","keywords":null,"link":"/tudomany/20200102_akkumulator_toltese_telen_miert_merul_telen_gyorsabban_a_mobil_uzemido_novelese","timestamp":"2020. január. 02. 11:24","title":"Nem legenda: a hideg időben tényleg gyorsabban merül a mobil","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]