[{"available":true,"c_guid":"9b878a95-4d7c-4df2-8bbb-5882811cab8f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Aki a UPC csatornái között a Russia Todayt keresné, azt a következő felirat fogadja.","shortLead":"Aki a UPC csatornái között a Russia Todayt keresné, azt a következő felirat fogadja.","id":"20200104_A_Russia_Today_eltunt_a_UPCrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b878a95-4d7c-4df2-8bbb-5882811cab8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a081c2f5-693d-46ac-b3be-44182da36ce8","keywords":null,"link":"/kkv/20200104_A_Russia_Today_eltunt_a_UPCrol","timestamp":"2020. január. 04. 17:33","title":"A Russia Today eltűnt a UPC-ről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"485582c6-fa8d-485d-92a3-e680d388b11b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200103_Marabu_Feknyuz_Legalabb_picit_lenne_mas_ez_az_ev","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=485582c6-fa8d-485d-92a3-e680d388b11b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"606f3db9-a08c-41b9-b997-6139e580a4f1","keywords":null,"link":"/itthon/20200103_Marabu_Feknyuz_Legalabb_picit_lenne_mas_ez_az_ev","timestamp":"2020. január. 03. 10:57","title":"Marabu Féknyúz: Legalább picit lenne más ez az év","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87d2e54a-d87b-481d-84d5-87c1979e62dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pár nappal a műtét után arra ébredtek, hogy nem látnak. Ezt mondta az RTL Híradónak két szürkehályoggal műtött beteg, akiket még decemberben operáltak a Budaörsi Egészségügyi Központban. ","shortLead":"Pár nappal a műtét után arra ébredtek, hogy nem látnak. Ezt mondta az RTL Híradónak két szürkehályoggal műtött beteg...","id":"20200104_Nem_lattak_par_nappal_a_mutet_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87d2e54a-d87b-481d-84d5-87c1979e62dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"137c8006-fb10-4acd-9b2d-18f3462c919c","keywords":null,"link":"/itthon/20200104_Nem_lattak_par_nappal_a_mutet_utan","timestamp":"2020. január. 04. 21:26","title":"Nem láttak pár nappal a műtét után egy budaörsi centrum betegei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dacc9571-7c75-47a2-89be-14ce86110c4a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Videós előrejelzés 2020 gazdasági folyamatairól. Gergely Márton Gyükeri Mercédesszel beszélget.","shortLead":"Videós előrejelzés 2020 gazdasági folyamatairól. Gergely Márton Gyükeri Mercédesszel beszélget.","id":"20200104_Mi_varhato_a_gazdasagban_2020ban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dacc9571-7c75-47a2-89be-14ce86110c4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b568de4d-7054-47f4-9a51-42e773a53c9f","keywords":null,"link":"/360/20200104_Mi_varhato_a_gazdasagban_2020ban","timestamp":"2020. január. 04. 12:00","title":"Jön-e válság, lesz-e 360 feletti euró? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"947f1140-47ff-401c-b0b9-b3f90f9dff3e","c_author":"Windisch Judit - Domány András","category":"itthon","description":"Bár az Emmi kitartóan bizonygatja, hogy a veszélyesnek tartott rendelet ellenére a független színházak állami támogatása nincs veszélyben, a kormány eddigi működése alapján nem árt fenntartással kezelni ezt a nyilatkozatot. Sokszor és sokféleképpen sunnyogott már a kormány, a legjobb, mikor sajátjai előtt is titkol egy elképzelést. ","shortLead":"Bár az Emmi kitartóan bizonygatja, hogy a veszélyesnek tartott rendelet ellenére a független színházak állami...","id":"20200103_sunyi_jogalkotas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=947f1140-47ff-401c-b0b9-b3f90f9dff3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3135304f-b277-4c00-9571-7e49b3f1343d","keywords":null,"link":"/itthon/20200103_sunyi_jogalkotas","timestamp":"2020. január. 03. 12:45","title":"Hátha nem tűnik fel – így sunnyog a törvényalkotással az Orbán-kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d2c76c1-dc0d-43ba-b21d-2759a827204e","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Kétszer gyorsabban melegszik az Arktisz, mint a világ többi része, az évszázad közepén valószínűleg már lesznek teljesen jégmentes időszakok. Az élővilág pusztul, viszont lassacskán megnyílnak a hajózási útvonalak, és kitermelhetővé válnak a természeti kincsek. Sok azonban a vitatott kérdés, az biztos, hogy Oroszország katonailag és jégtörő hajókkal is nagyon jó pozícióban van.","shortLead":"Kétszer gyorsabban melegszik az Arktisz, mint a világ többi része, az évszázad közepén valószínűleg már lesznek...","id":"20200103_Az_Eszakisark_jegmentes_es_politikailag_forro_lesz_par_ev_mulva","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d2c76c1-dc0d-43ba-b21d-2759a827204e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25bc4ace-e8d0-47fa-940d-596340fe751f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200103_Az_Eszakisark_jegmentes_es_politikailag_forro_lesz_par_ev_mulva","timestamp":"2020. január. 03. 06:30","title":"Jégmentes és politikailag forró terület lesz az Északi-sark","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"817b81c9-b4bd-4a72-8193-d67dfc9e69c6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legendás sportkocsi limitált szériáját egy a Forma–1-et is megjárt hatszoros Le Mans-i bajnok neve fémjelzi.","shortLead":"A legendás sportkocsi limitált szériáját egy a Forma–1-et is megjárt hatszoros Le Mans-i bajnok neve fémjelzi.","id":"20200103_itt_az_uj_porsche_911_elso_igen_kulonleges_kiadasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=817b81c9-b4bd-4a72-8193-d67dfc9e69c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cc3043f-7814-42c6-8376-709519597983","keywords":null,"link":"/cegauto/20200103_itt_az_uj_porsche_911_elso_igen_kulonleges_kiadasa","timestamp":"2020. január. 03. 11:21","title":"Itt az új Porsche 911 első igen különleges kiadása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a11944af-189c-4772-ba1a-8fbaf27fb280","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Irán legfelsőbb vallási és politikai vezetője kemény válaszlépést ígért az amerikaiaknak.","shortLead":"Irán legfelsőbb vallási és politikai vezetője kemény válaszlépést ígért az amerikaiaknak.","id":"20200103_Kemeny_valaszt_iger_Iran_a_tabornokuk_halala_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a11944af-189c-4772-ba1a-8fbaf27fb280&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6094424d-b2ae-470b-9699-cab11514ff43","keywords":null,"link":"/vilag/20200103_Kemeny_valaszt_iger_Iran_a_tabornokuk_halala_miatt","timestamp":"2020. január. 03. 06:47","title":"Kemény választ ígért Irán a tábornoka halála miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]