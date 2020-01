A BMW 2013-ban dobta piacra elsősorban városi használatra szánt kompakt elektromos autóját, az azóta több ráncfelvarrást is megélt i3-at. Az egyedi külsejű és alig 4 méter hosszú kocsiról sok minden eszünkbe jut, de a sofőrös limuzin-élmény nem igazán, most azonban itt az eddigi i3-as életérzést teljesen újragondoló i3 Urban Suite.

A Las Vegasban zajló CES 2020 rendezvényen leleplezett újdonság külső méretei változatlanok maradtak, azonban az utasteret teljesen átalakították, egyedül a vezetőülés és a műszerfal maradt a régi.

A normál változattal ellentétben ezúttal nem egy 4-, hanem csak egy 2-személyes autóhoz van szerencsénk, melyben a jobb oldalt hátul helyet foglaló utas körülbelül olyan kényelemet és luxust élvezhet, mint egy 7-es sorozatú BMW limuzinban. Vagy jobbat.

Az utas egy puha fotelben foglalhat helyet, a lábát felhelyezheti az anyósülés helyére került, elektromosan állítható lábtartóra és közben a tetőből kihajtható kijelzőn fogyaszthat különböző vizuális tartalmakat.

A bal hátsó ülés helyére egy asztali lámpával ékesített rakodófelület került, az utas fejtámlájába pedig integrált hangszórót rejtettek. Az utastérben többek közt újrahasznosított anyagokkal, minőségi fával és cserzett olajlevél-kivonattal finomított bőrkárpittal találkozhatunk.

A bajor gyártó első körben 20 darab i3-at alakított át Urban Suite kivitelűvé, melyek a CES 2020 napjaiban Las Vegasban már munkába is álltak: a lokálisan zéró károsanyagkibocsátású autót sofőrrel együtt egy okostelefonos alkalmazással lehet a kívánt helyszínre rendelni.

Azzal kapcsolatban egyelőre nem született döntés, hogy a jelenleg közúti használatra alkalmas koncepcióautónak tekinthető újdonság sorozatgyártásba kerül-e. A prototípusok egyébként 20 kilogrammal nehezebbek, mint a normál i3-asok.

