[{"available":true,"c_guid":"55d98982-263f-4e73-8f2d-48c36cf4fbfa","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Pénteken rendelték el a tájékoztatási fokozatot. ","shortLead":"Pénteken rendelték el a tájékoztatási fokozatot. ","id":"20200112_Jobb_a_levego_de_marad_a_szmogriado_meg_a_fovarosban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55d98982-263f-4e73-8f2d-48c36cf4fbfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77fc95f3-4922-4571-a329-b2dea5a210ee","keywords":null,"link":"/itthon/20200112_Jobb_a_levego_de_marad_a_szmogriado_meg_a_fovarosban","timestamp":"2020. január. 12. 13:28","title":"Jobb a levegő, de marad a szmogriadó a fővárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5cf1388-0427-4413-8eb4-529698361a54","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Moderált alkoholfogyasztás, normális testtömegindex és napi 30 perc mozgás a kutatók szerint már elég lehet ahhoz, hogy életünket meghosszabbítsuk. ","shortLead":"Moderált alkoholfogyasztás, normális testtömegindex és napi 30 perc mozgás a kutatók szerint már elég lehet ahhoz...","id":"20200112_Tiz_evvel_is_tovabb_elhetunk_egeszsegben_ha_nehany_dologra_odafigyelunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5cf1388-0427-4413-8eb4-529698361a54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7fb7c64-401e-4427-80a3-06a16b00a18a","keywords":null,"link":"/elet/20200112_Tiz_evvel_is_tovabb_elhetunk_egeszsegben_ha_nehany_dologra_odafigyelunk","timestamp":"2020. január. 12. 09:43","title":"Tíz évvel is tovább élhetünk egészségben, ha néhány dologra odafigyelünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b37f9fa-23b3-418c-bc92-e986ddc1b7f4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy leszakadt vezeték nehezítette az oltást.","shortLead":"Egy leszakadt vezeték nehezítette az oltást.","id":"20200112_Hatalmas_langokkal_eg_harom_epulet_Obudan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b37f9fa-23b3-418c-bc92-e986ddc1b7f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"997a46cb-d023-4105-ba42-8ca3d3dc891f","keywords":null,"link":"/itthon/20200112_Hatalmas_langokkal_eg_harom_epulet_Obudan","timestamp":"2020. január. 12. 19:09","title":"Faházak égtek hatalmas lángokkal Óbudán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36dbc16f-1648-4eb0-84cb-053f0a5cf443","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ausztrália bozóttüzekkel sújtott területein nem csak a lángok és a hőség okoz problémát, sok állat éhezik. A hatóságok légi úton próbálnak segíteni.","shortLead":"Ausztrália bozóttüzekkel sújtott területein nem csak a lángok és a hőség okoz problémát, sok állat éhezik. A hatóságok...","id":"20200113_helikopter_etel_elelem_ausztralia_allatok_kenguru_bozottuz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36dbc16f-1648-4eb0-84cb-053f0a5cf443&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0c6bd22-1591-4d27-ac7d-89d98915a377","keywords":null,"link":"/tudomany/20200113_helikopter_etel_elelem_ausztralia_allatok_kenguru_bozottuz","timestamp":"2020. január. 13. 16:10","title":"Helikopterekből szórják az ételt Ausztráliában, hogy legyen mit enniük az állatoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5963c263-27c8-4f81-88a4-5aa42fcabb89","c_author":"HVG","category":"360","description":"Borbíró Zoltán a második Orbán-kormányban tűnt fel, de nem könyvelhetett el hangos sikereket. Most a magánegészségügyben próbálkozik. ","shortLead":"Borbíró Zoltán a második Orbán-kormányban tűnt fel, de nem könyvelhetett el hangos sikereket. Most...","id":"202002_novagroupmedical_katonasmagankorhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5963c263-27c8-4f81-88a4-5aa42fcabb89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73532a61-bb54-436b-bb95-33d1a6a11a2f","keywords":null,"link":"/360/202002_novagroupmedical_katonasmagankorhaz","timestamp":"2020. január. 13. 14:00","title":"A Honvédkórháznál nem tett rendet, most magánkórházat hozna létre az egykori államtitkár ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfadf360-deac-4cf0-b9b2-3f92e4e306d1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ismét politikus lesz a volt osztrák alkancellár.","shortLead":"Ismét politikus lesz a volt osztrák alkancellár.","id":"20200113_volt_osztrak_alkancellar_heinz_christian_strache_ibizai_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bfadf360-deac-4cf0-b9b2-3f92e4e306d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86e6626b-4610-4cee-bae7-572250e0137b","keywords":null,"link":"/vilag/20200113_volt_osztrak_alkancellar_heinz_christian_strache_ibizai_video","timestamp":"2020. január. 13. 14:06","title":"Visszatér a politikába az ibizás videójába belebukott Strache","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b937c69-1c87-441b-906b-a024614a3174","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hóviharok és jégeső legkevesebb tíz ember halálát, több mint ezer légi járat kimaradását és több százezer otthonra kiterjedő áramkimaradást okoztak szombaton több amerikai államban, Texastól északkelet felé, egészen Maine-ig - jelentették hírügynökségek.","shortLead":"Hóviharok és jégeső legkevesebb tíz ember halálát, több mint ezer légi járat kimaradását és több százezer otthonra...","id":"20200112_Tobb_mint_ezer_repulojaratot_toroltek_az_amerikai_iteletido_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b937c69-1c87-441b-906b-a024614a3174&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f63a0c7-126b-4884-9bd2-ff38195cbc7b","keywords":null,"link":"/vilag/20200112_Tobb_mint_ezer_repulojaratot_toroltek_az_amerikai_iteletido_miatt","timestamp":"2020. január. 12. 08:38","title":"Több mint ezer repülőjáratot töröltek az amerikai ítéletidő miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"860eac70-a9f9-4d08-9bc1-a22ed420d121","c_author":"B.I. - Cz. F.","category":"kultura","description":"Hétfőn jelenti be az Amerikai Filmakadémia, hogy mely filmek versenyezhetnek tovább az Oscar-díjért a legjobb nemzetközi egészestés film kategóriában. Az Élősködők című film Arany Pálmát és Golden Globe-ot is nyert, de a korábbi bemutatókon hangos sikere volt a francia Nyomorultaknak is. Kiderül hétfőn az is, hogy idén izgulhatunk-e magyar jelöltért, a jelenlegi shortlisten ugyanis ott van Tóth Barnabás Akik maradtak című filmje.","shortLead":"Hétfőn jelenti be az Amerikai Filmakadémia, hogy mely filmek versenyezhetnek tovább az Oscar-díjért a legjobb...","id":"20200112_Rajtuk_mulik_a_magyar_Oscarjeloles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=860eac70-a9f9-4d08-9bc1-a22ed420d121&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d854676-af58-4a77-9455-92f661bde634","keywords":null,"link":"/kultura/20200112_Rajtuk_mulik_a_magyar_Oscarjeloles","timestamp":"2020. január. 12. 20:00","title":"Rajtuk múlik a magyar Oscar-jelölés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]