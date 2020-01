Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c117a300-ad75-4988-b0b7-bc078f54c1b6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szervátültetésre előkészített májak akár egy hétig is használhatók maradnak egy új, számos kísérletben már bizonyított orvosi eszközzel. Feltalálói szerint kisebb csodát sikerült alkotniuk.","shortLead":"A szervátültetésre előkészített májak akár egy hétig is használhatók maradnak egy új, számos kísérletben már...","id":"20200113_emberi_maj_majatultetes_transzplantacio_szerv","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c117a300-ad75-4988-b0b7-bc078f54c1b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b7fc692-ea61-410a-8ad7-7adaa094764d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200113_emberi_maj_majatultetes_transzplantacio_szerv","timestamp":"2020. január. 13. 20:22","title":"Meggyógyítja és egy hétig óvja a testen kívüli májat egy új orvosi eszköz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59132fdc-f5a9-4437-825e-5c758d548667","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Családi csúcstalálkozó helyszíne lesz várhatóan hétfőn a brit uralkodó kelet-angliai téli rezidenciája Harry herceg és felesége miatt. ","shortLead":"Családi csúcstalálkozó helyszíne lesz várhatóan hétfőn a brit uralkodó kelet-angliai téli rezidenciája Harry herceg és...","id":"20200112_Nem_eleg_Anglianak_a_Brexit_a_kiralyi_csalad_is_szetszakad","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59132fdc-f5a9-4437-825e-5c758d548667&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"214d3262-f451-4208-8250-6bc3cf2f26a3","keywords":null,"link":"/vilag/20200112_Nem_eleg_Anglianak_a_Brexit_a_kiralyi_csalad_is_szetszakad","timestamp":"2020. január. 12. 14:40","title":"Nem elég Angliának a Brexit, a királyi család is szétszakad?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dacc197-cf6b-43af-980a-334fb96c991b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A mostani megmozdulás békés volt.","shortLead":"A mostani megmozdulás békés volt.","id":"20200112_Ezrek_koveteltek_az_altalanos_valasztojog_bevezeteset_Hongkongban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8dacc197-cf6b-43af-980a-334fb96c991b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"449ff7d0-7972-4ee9-9e4e-638996c3b99f","keywords":null,"link":"/vilag/20200112_Ezrek_koveteltek_az_altalanos_valasztojog_bevezeteset_Hongkongban","timestamp":"2020. január. 12. 15:53","title":"Ezrek követelték az általános választójog bevezetését Hongkongban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88b380be-38c2-4671-8fed-aea0128642a4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Korábban még Simicskáé volt a cég.","shortLead":"Korábban még Simicskáé volt a cég.","id":"20200113_Meszaros_es_Tiborcz_cegehez_kerult_a_balatonfuredi_kikoto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88b380be-38c2-4671-8fed-aea0128642a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79979c2d-816e-493f-bab6-308c87fbb764","keywords":null,"link":"/kkv/20200113_Meszaros_es_Tiborcz_cegehez_kerult_a_balatonfuredi_kikoto","timestamp":"2020. január. 13. 12:55","title":"Mészáros és Tiborcz cégéhez kerül a balatonfüredi kikötő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dca2f28-a8ef-4729-85a4-8019345e699c","c_author":"Dobos Emese","category":"360","description":"Baktériummal színezett anyagok, bambuszszövet, újrahasznosított poliészter, vegán bőr és társaik: a Föld és a környezetszennyező divatipar mentsvárai – legalábbis a közvélemény és az ezeket használó divatmárkák szerint. De vajon mennyire törekszik zöldülésre a textilgyártás? ","shortLead":"Baktériummal színezett anyagok, bambuszszövet, újrahasznosított poliészter, vegán bőr és társaik: a Föld és...","id":"20200113_Mennyire_is_fenntarthatoak_a_textilipar_alapanyagai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5dca2f28-a8ef-4729-85a4-8019345e699c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a21628c-07ac-4123-afc1-0b3b886176a0","keywords":null,"link":"/360/20200113_Mennyire_is_fenntarthatoak_a_textilipar_alapanyagai","timestamp":"2020. január. 13. 13:00","title":"El ne higgye, hogy egy 2000 forintos póló fenntartható lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81198ad6-67b1-438a-a713-d6474dffc507","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér le- és felszálló forgalma 2019-ben is tovább növekedett. ","shortLead":"A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér le- és felszálló forgalma 2019-ben is tovább növekedett. ","id":"20200113_Kozel_760_ezer_jarat_repult_at_tavaly_Magyarorszag_felett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81198ad6-67b1-438a-a713-d6474dffc507&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef0a6834-c0f9-456a-9a93-23f7ce4eb418","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200113_Kozel_760_ezer_jarat_repult_at_tavaly_Magyarorszag_felett","timestamp":"2020. január. 13. 13:20","title":"Közel 760 ezer járat repült át tavaly Magyarország felett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"972a4032-fc05-4248-a67c-480aa2ae0e06","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Először belterületen, majd külterületen is gyorsabban ment a megengedett legnagyobb sebességnél a külföldi sofőr.","shortLead":"Először belterületen, majd külterületen is gyorsabban ment a megengedett legnagyobb sebességnél a külföldi sofőr.","id":"20200114_Kifizette_a_gyorshajtasi_birsagot_egy_autos_azutan_megint_gyorshajtott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=972a4032-fc05-4248-a67c-480aa2ae0e06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6d49f04-5ba5-475b-9a71-3791f9d0495d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200114_Kifizette_a_gyorshajtasi_birsagot_egy_autos_azutan_megint_gyorshajtott","timestamp":"2020. január. 14. 09:39","title":"Kifizette a gyorshajtási bírságot egy autós, azután pár perc múlva újra elkapták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecd5067a-6624-479b-a5c7-235297542725","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szépségipar legújabb tendenciái alapján 2020-ban a használt termékek piacának robbanását jósolják. ","shortLead":"A szépségipar legújabb tendenciái alapján 2020-ban a használt termékek piacának robbanását jósolják. ","id":"20200114_On_venne_hasznalt_ruzst","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ecd5067a-6624-479b-a5c7-235297542725&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20045e39-c0a2-49dd-8316-98c7796ceb05","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200114_On_venne_hasznalt_ruzst","timestamp":"2020. január. 14. 06:13","title":"Ön venne használt rúzst? Ez lehet a következő őrület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]