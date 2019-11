Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"55b2d6db-954f-47e8-bc55-2a47327e6de1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Vlagyimir Putyinnak nagyon szimpatikus Orbán Viktor, az orosz államfő szerint a magyar kormányfő olyan bölcs, pragmatikus és tapasztalt vezető, aki képes önálló értékítéletre is – mindezt a Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov árulta el az orosz állami televízió Rosszija 1 csatornájának adott nyilatkozatában.","shortLead":"Vlagyimir Putyinnak nagyon szimpatikus Orbán Viktor, az orosz államfő szerint a magyar kormányfő olyan bölcs...","id":"20191104_Putyin_orban_budapest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55b2d6db-954f-47e8-bc55-2a47327e6de1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25e613f9-3205-47cc-8563-edc82beebba1","keywords":null,"link":"/vilag/20191104_Putyin_orban_budapest","timestamp":"2019. november. 04. 08:45","title":" Putyin: Orbán bölcs vezető, aki kiemelkedik európai kollégái közül ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b92edf53-2840-442f-a751-b3c0e14149fc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A gazdasági növekedés markáns lassulását jósolja 2020-ra a GKI.","shortLead":"A gazdasági növekedés markáns lassulását jósolja 2020-ra a GKI.","id":"20191103_GKI_prognozis_november","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b92edf53-2840-442f-a751-b3c0e14149fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3128f6ee-ccb5-4e85-90b6-c3e7b4401ee7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191103_GKI_prognozis_november","timestamp":"2019. november. 04. 05:25","title":"Orbán álma ugyan teljesül, mégsem lesz maradéktalan az öröme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85ec84b3-2a1b-4213-8ab9-1763148750e1","c_author":"E.ON","category":"brandcontent","description":"A fenntarthatósági megfontolások és előírások mellett miért lehet jó és megtérülő befektetés a megújuló energiafelhasználás, különös tekintettel a napelemrendszerekre? Az ökológiai lábnyom csökkentése mellett számos más érv is amellett szól, hogy a közeljövőben kulcsfontosságú szerepet kapnak az ilyen típusú rendszerek. Ami egészen biztos: a megújuló energia nagyon menő, és egyre menőbb.\r

","shortLead":"A fenntarthatósági megfontolások és előírások mellett miért lehet jó és megtérülő befektetés a megújuló...","id":"20191021_eon_solar_napelem_megujulo_energia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85ec84b3-2a1b-4213-8ab9-1763148750e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53e18014-02b0-452b-b607-58cf2f85efa6","keywords":null,"link":"/brandcontent/20191021_eon_solar_napelem_megujulo_energia","timestamp":"2019. november. 04. 09:30","title":"Környezetbarát, és sosem fogy el? Mi lehet az?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"353e153c-7f47-4596-9b8c-86c39a12d707","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy hónapja választották ki a megfelelő jégtáblát a kutatók, most felépítették a kutatótábort és a mérőállomásokat.","shortLead":"Egy hónapja választották ki a megfelelő jégtáblát a kutatók, most felépítették a kutatótábort és a mérőállomásokat.","id":"20191104_jegtabla_jeges_tenger_sarkkutato_expedicio_polarstern","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=353e153c-7f47-4596-9b8c-86c39a12d707&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1fb697a-9342-4701-b17c-43c4060e1c40","keywords":null,"link":"/tudomany/20191104_jegtabla_jeges_tenger_sarkkutato_expedicio_polarstern","timestamp":"2019. november. 04. 18:02","title":"Jégtáblához ragasztva sodródnak minden idők legjelentősebb sarkkutató expedíciójának résztvevői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2f4a5ee-ac09-4ee1-acb4-751d835ec25b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megtörtént az első, úgynevezett BlueKeep-támadás, melynek veszélye miatt korábban az amerikai Nemzetbiztonsági Ügynökség is figyelmeztetést adott ki. Az incidens ugyanakkor nem eredményezett globális fertőzöttséget.","shortLead":"Megtörtént az első, úgynevezett BlueKeep-támadás, melynek veszélye miatt korábban az amerikai Nemzetbiztonsági...","id":"20191104_bluekeep_tamadas_windows_frissites_virus_sebezhetoseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d2f4a5ee-ac09-4ee1-acb4-751d835ec25b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0324ecd-d9a5-4b56-b5ab-567fdbbb13b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20191104_bluekeep_tamadas_windows_frissites_virus_sebezhetoseg","timestamp":"2019. november. 04. 19:03","title":"Megindult az újabb támadás a számítógépek ellen, de úgy tűnik, egyelőre nincs miért félni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb93f0ff-824a-4f0e-96f9-5d0a64c7fa04","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kezd igazán beindulni a német óriásvállalat elektromosautó-dömpingje. ","shortLead":"Kezd igazán beindulni a német óriásvállalat elektromosautó-dömpingje. ","id":"20191105_Maris_jon_a_Volkswagen_ujabb_elektromos_autoja_az_ID4","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb93f0ff-824a-4f0e-96f9-5d0a64c7fa04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd0b5bac-a715-40b2-bc6d-127703834dec","keywords":null,"link":"/cegauto/20191105_Maris_jon_a_Volkswagen_ujabb_elektromos_autoja_az_ID4","timestamp":"2019. november. 05. 10:10","title":"A Volkswagen Tiguannak is jön az elektromos megfelelője ID.4 néven ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"321ca0cb-e340-4701-ac8b-0c1d2e3bb5bb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy friss kutatás szerint újfajta irányból kell megközelíteni, hogy egy bolygó felszínén kialakulhatott-e az élet.","shortLead":"Egy friss kutatás szerint újfajta irányból kell megközelíteni, hogy egy bolygó felszínén kialakulhatott-e az élet.","id":"20191104_etremofil_foldonkivuli_elet_exobolygo_elet_kialakulasa_feltelekek_viz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=321ca0cb-e340-4701-ac8b-0c1d2e3bb5bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb297cb9-0ed8-4ff7-bca0-035ac84bdd7a","keywords":null,"link":"/tudomany/20191104_etremofil_foldonkivuli_elet_exobolygo_elet_kialakulasa_feltelekek_viz","timestamp":"2019. november. 04. 09:33","title":"Máshogy kell keresni a földönkívüli életet, mint eddig gondoltuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed9f937f-2d9f-478f-b6df-b143d33ce93f","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Ridley Scott új filmjében fog játszani, ő lesz az 1995-ben meggyilkolt Maurizio Gucci volt felesége.","shortLead":"Ridley Scott új filmjében fog játszani, ő lesz az 1995-ben meggyilkolt Maurizio Gucci volt felesége.","id":"20191104_lady_gaga_maurizio_gucci_filmszerep_ridley_scott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed9f937f-2d9f-478f-b6df-b143d33ce93f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5581a50-63dc-4473-a019-a8ebdf1ffc96","keywords":null,"link":"/kultura/20191104_lady_gaga_maurizio_gucci_filmszerep_ridley_scott","timestamp":"2019. november. 04. 18:26","title":"Lady Gaga újabb filmszerepet kapott, és nem is akármit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]