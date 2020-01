Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e4657433-355e-4432-a3dd-f2ee8d7ac978","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem jutott be a legjobbak közé az Akik maradtak, de az idei gála azért még bőven szolgálhat meglepetésekkel. ","shortLead":"Nem jutott be a legjobbak közé az Akik maradtak, de az idei gála azért még bőven szolgálhat meglepetésekkel. ","id":"20200113_Oscar_dij_jeloltek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4657433-355e-4432-a3dd-f2ee8d7ac978&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56acc27f-c99e-4103-bf5f-d6e4268259c9","keywords":null,"link":"/kultura/20200113_Oscar_dij_jeloltek","timestamp":"2020. január. 13. 14:34","title":"Nincs magyar jelölt idén az Oscar-gálán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ca90d84-d099-435b-878a-77794c412da1","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ódry Viktória ügyvéd Ady és a hatóság című könyvéből kiderül, milyen ügyei voltak a \"féljogász\" költőnek.","shortLead":"Ódry Viktória ügyvéd Ady és a hatóság című könyvéből kiderül, milyen ügyei voltak a \"féljogász\" költőnek.","id":"202002_konyv__jogaszszemmel_odry_viktoria_ady_es_ahatosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ca90d84-d099-435b-878a-77794c412da1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56b9348f-afc9-4a08-a5ac-7dcf67ef7f98","keywords":null,"link":"/360/202002_konyv__jogaszszemmel_odry_viktoria_ady_es_ahatosag","timestamp":"2020. január. 14. 10:00","title":"Ady Endre csúnyákat írt a papokról, lecsukatták a bírók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd43d5df-4121-444a-a201-59541af27efe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Az abortusz felelősségét nem szabad csak a nőre terhelni” – mondta Veres András.","shortLead":"„Az abortusz felelősségét nem szabad csak a nőre terhelni” – mondta Veres András.","id":"20200114_Lelki_tamogatassal_segiti_az_anyakat_a_Magyar_Katolikus_Puspoki_Konferencia_a_gyermekvallalasban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd43d5df-4121-444a-a201-59541af27efe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c590d792-0a64-48e1-b0c8-199b98ae08e9","keywords":null,"link":"/itthon/20200114_Lelki_tamogatassal_segiti_az_anyakat_a_Magyar_Katolikus_Puspoki_Konferencia_a_gyermekvallalasban","timestamp":"2020. január. 14. 08:16","title":"Lelki támogatással segíti az anyákat a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a gyermekvállalásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"108a8fab-982c-4eb4-869a-ca4a1c830513","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A XII. kerület fideszes polgármestere a városmajori tömeggyilkosságok helyszínén beszélt, szót ejtett a nyilasok közé állt nagyapjáról, Pokorni Józsefről is.","shortLead":"A XII. kerület fideszes polgármestere a városmajori tömeggyilkosságok helyszínén beszélt, szót ejtett a nyilasok közé...","id":"20200114_Pokorni_sirva_beszelt_nyilas_nagyapjarol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=108a8fab-982c-4eb4-869a-ca4a1c830513&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12a5668b-f8d5-4f08-b9cb-9dec12ff11ec","keywords":null,"link":"/itthon/20200114_Pokorni_sirva_beszelt_nyilas_nagyapjarol","timestamp":"2020. január. 14. 05:25","title":"Pokorni sírva beszélt nyilas nagyapjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b5b2d82-0b3d-4ee3-9a8a-445f95d12c65","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Most már a Fidelitas is tudja: ha a közösségi médiában indítanak el egy kampányt, az a visszájára fordulhat.","shortLead":"Most már a Fidelitas is tudja: ha a közösségi médiában indítanak el egy kampányt, az a visszájára fordulhat.","id":"20200115_fidelitas_instagram_kolcsey_o1g","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b5b2d82-0b3d-4ee3-9a8a-445f95d12c65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93a145fe-60cb-422f-8ede-08476b6de1f8","keywords":null,"link":"/itthon/20200115_fidelitas_instagram_kolcsey_o1g","timestamp":"2020. január. 15. 09:02","title":"Instagramon kért képeket a Fidelitas, O1G-özön árasztotta el őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c65cf19d-8a64-4cd1-9ae1-6d2c8065dea5","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"Három napon belül a második gazdaságban azonosította a madárinfluenza kórokozóját a Nébih. Legalább 115 ezer kacsát és 53 ezer pulykát kell leölni, és még nem tudni, hol lesz a vége. A termelők attól tartanak, hogy sok ázsiai ország visszautasítja a magyar árukat, így azokat valahol az EU-ban kell eladni, nyomott áron.","shortLead":"Három napon belül a második gazdaságban azonosította a madárinfluenza kórokozóját a Nébih. Legalább 115 ezer kacsát és...","id":"20200115_madarinfluenza_letavertes_nebih_kacsa_gazdasag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c65cf19d-8a64-4cd1-9ae1-6d2c8065dea5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"608e129b-e72c-4472-8244-608d071240d9","keywords":null,"link":"/kkv/20200115_madarinfluenza_letavertes_nebih_kacsa_gazdasag","timestamp":"2020. január. 15. 12:13","title":"Újabb helyen jelent meg a madárinfluenza, milliárdos károktól félnek a termelők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3bf2b4c-3925-4f5f-9259-ef393a184ce6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De az akadémia jelenleg is kész segíteni, ha kérik.","shortLead":"De az akadémia jelenleg is kész segíteni, ha kérik.","id":"20200114_Az_MTA_felajanlotta_hogy_segit_a_Nemzeti_alaptantervben_de_a_kormany_nem_kert_belole","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b3bf2b4c-3925-4f5f-9259-ef393a184ce6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ec3778d-6498-416e-af75-df80562fb242","keywords":null,"link":"/itthon/20200114_Az_MTA_felajanlotta_hogy_segit_a_Nemzeti_alaptantervben_de_a_kormany_nem_kert_belole","timestamp":"2020. január. 14. 12:49","title":"Az MTA felajánlotta, hogy segít a Nemzeti alaptantervben, de a kormány nem kért belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"447cb996-771a-4c15-91c9-fcff20e3d234","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A szervezet éves jelentése szerint a helyzet Magyarországon változatlan: a Fidesz-kormány harcol a demokratikus intézmények ellen.","shortLead":"A szervezet éves jelentése szerint a helyzet Magyarországon változatlan: a Fidesz-kormány harcol a demokratikus...","id":"20200114_HRW_A_magyar_kormany_tovabb_rombolja_a_jogallamot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=447cb996-771a-4c15-91c9-fcff20e3d234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6adf521-7741-4212-aebf-6b70a354707d","keywords":null,"link":"/itthon/20200114_HRW_A_magyar_kormany_tovabb_rombolja_a_jogallamot","timestamp":"2020. január. 14. 21:00","title":"Human Rights Watch: a magyar kormány tovább rombolja a jogállamot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]