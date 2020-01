Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c705a643-2def-4c15-87fe-6bf0906b6a8b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tizenhárom megyére adtak ki figyelmeztetést a köd miatt.","shortLead":"Tizenhárom megyére adtak ki figyelmeztetést a köd miatt.","id":"20200115_Kodben_marad_ma_is_az_orszag_ketharmada","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c705a643-2def-4c15-87fe-6bf0906b6a8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12cc04cb-cea7-4982-96c3-ea23576dfb6f","keywords":null,"link":"/itthon/20200115_Kodben_marad_ma_is_az_orszag_ketharmada","timestamp":"2020. január. 15. 05:32","title":"Ködben marad ma is az ország kétharmada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb49ee75-1464-4430-83b6-f9bc7f22f2d7","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Önnek elég lenne napi 447 forint étkezésre? A lakosság fogyasztása általában véve nő, de a szegényebb rétegekben a kiadások nagy része még mindig a puszta megélhetésre megy el. Csak az emberek harmadának van annyi jövedelme, amennyit az átlagos megélhetéshez szükségesnek tart.","shortLead":"Önnek elég lenne napi 447 forint étkezésre? A lakosság fogyasztása általában véve nő, de a szegényebb rétegekben...","id":"20200113_ksh_fogyasztas_jovedelmek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb49ee75-1464-4430-83b6-f9bc7f22f2d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69693720-4886-45bd-848c-913a7186ea74","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200113_ksh_fogyasztas_jovedelmek","timestamp":"2020. január. 13. 15:05","title":"Az átlag magyar évi 35 kilóval többet eszik, mint 2010-ben, és még mindig szűkösen él","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3bf2b4c-3925-4f5f-9259-ef393a184ce6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De az akadémia jelenleg is kész segíteni, ha kérik.","shortLead":"De az akadémia jelenleg is kész segíteni, ha kérik.","id":"20200114_Az_MTA_felajanlotta_hogy_segit_a_Nemzeti_alaptantervben_de_a_kormany_nem_kert_belole","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b3bf2b4c-3925-4f5f-9259-ef393a184ce6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ec3778d-6498-416e-af75-df80562fb242","keywords":null,"link":"/itthon/20200114_Az_MTA_felajanlotta_hogy_segit_a_Nemzeti_alaptantervben_de_a_kormany_nem_kert_belole","timestamp":"2020. január. 14. 12:49","title":"Az MTA felajánlotta, hogy segít a Nemzeti alaptantervben, de a kormány nem kért belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35cff497-191e-4235-a549-2694a411af53","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ernesto Valverdét Quique Setién váltja.","shortLead":"Ernesto Valverdét Quique Setién váltja.","id":"20200114_Kirugtak_a_Barcelona_edzojet_mar_az_uj_trener_is_megvan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35cff497-191e-4235-a549-2694a411af53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26089726-be09-4f86-99d7-1de8c5747d36","keywords":null,"link":"/sport/20200114_Kirugtak_a_Barcelona_edzojet_mar_az_uj_trener_is_megvan","timestamp":"2020. január. 14. 05:08","title":"Kirúgták a Barcelona edzőjét, már az új tréner is megvan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b48db627-3647-495e-b18e-3cfd8707def6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Geekbench-en jelent meg egy új benchmark teszt, ami alapján igen erősnek ígérkezik a hamarosan érkező Samsung csúcsmobilja. Igaz, a készülék végső változata valószínűleg kevesebb pontot ér majd el.","shortLead":"A Geekbench-en jelent meg egy új benchmark teszt, ami alapján igen erősnek ígérkezik a hamarosan érkező Samsung...","id":"20200114_samsung_galaxy_s20_plus_5g_benchmark_teszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b48db627-3647-495e-b18e-3cfd8707def6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a548f3e9-5240-47a9-bb9d-f145ad951689","keywords":null,"link":"/tudomany/20200114_samsung_galaxy_s20_plus_5g_benchmark_teszt","timestamp":"2020. január. 14. 10:33","title":"Lefuttattak egy fontos tesztet az érkező Galaxy S20+ 5G-s változatán, az eredmény árulkodó lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"214f99ba-17b7-481c-b2ba-1d643753e5c2","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Szerdán megszünteti a Windows 7 támogatását a Microsoft. Aki továbbra sem frissít/vált operációs rendszert, idővel kellemetlen meglepetésekre számíthat.","shortLead":"Szerdán megszünteti a Windows 7 támogatását a Microsoft. Aki továbbra sem frissít/vált operációs rendszert, idővel...","id":"20200114_windows_7_tamogatas_megszunese_datum_2020_januar_14_frissites_windows_10","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=214f99ba-17b7-481c-b2ba-1d643753e5c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78b3a4e4-5ac9-41b7-99d6-cb6a27984fb2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200114_windows_7_tamogatas_megszunese_datum_2020_januar_14_frissites_windows_10","timestamp":"2020. január. 14. 08:03","title":"Windows 7 van a gépén? Holnaptól jön a rossz világ, érdemes lehet lecserélni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9444d341-591f-4915-9c1a-507608ba4dd2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Grecsó Krisztián volt D. Tóth Kriszta vendége az Elviszlek magammal című műsorban a hétvégén. Az író mesélt arról, hogy párjával hogyan élték meg az örökbefogadási procedúrát, és bő egy évvel azután, hogy véget értek a rákbetegségét gyógyító kezelések, a felépülés időszakának önismereti aspektusairól is beszélt. Ezeket a mondatokat pedig azoknak is érdemes megszívelni, akik nem érintettek hasonló betegségben. ","shortLead":"Grecsó Krisztián volt D. Tóth Kriszta vendége az Elviszlek magammal című műsorban a hétvégén. Az író mesélt arról...","id":"20200113_Grecso_Krisztian_elviszlek_magammal_dtk_orokbefogadas_","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9444d341-591f-4915-9c1a-507608ba4dd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"854d9802-54e9-4481-9079-843ae3a8c892","keywords":null,"link":"/elet/20200113_Grecso_Krisztian_elviszlek_magammal_dtk_orokbefogadas_","timestamp":"2020. január. 13. 12:53","title":"Grecsó Krisztián: Azzal szembesültem, hogy milyen remekül megy az élet nélkülem ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"116b0a1a-d416-4d00-a3d1-cacf9c397517","c_author":"Szegedi Szabadtéri","category":"brandcontent","description":"Október végén derült ki, hogy a jövő nyári Szegedi Szabadtéri Játékokat záró gigantikus musical produkció rendezője Alföldi Róbert lesz. Vele beszélhettünk arról, hogy milyen West Side Story-t láthatunk tőle, szerinte melyek a darab örökérvényű aktualitásai, és miért szereti ennyire az egyik szerző, Bernstein zenéjét. ","shortLead":"Október végén derült ki, hogy a jövő nyári Szegedi Szabadtéri Játékokat záró gigantikus musical produkció rendezője...","id":"20191212_Egy_ekkora_szinpadon_nem_lehet_bloffolni__interju_Alfoldi_Roberttel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=116b0a1a-d416-4d00-a3d1-cacf9c397517&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c59ccb36-d448-41d3-ad97-89ae453468dd","keywords":null,"link":"/brandcontent/20191212_Egy_ekkora_szinpadon_nem_lehet_bloffolni__interju_Alfoldi_Roberttel","timestamp":"2020. január. 13. 11:30","title":"„Egy ekkora színpadon nem lehet blöffölni” – interjú Alföldi Róberttel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]