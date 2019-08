Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"330589a8-60c2-44b4-beea-a0e6afc58c92","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ha csökkentik a raktárakban \"szmogot\" okozó szálló port, a takarítás is olcsóbb lesz.","shortLead":"Ha csökkentik a raktárakban \"szmogot\" okozó szálló port, a takarítás is olcsóbb lesz.","id":"20190829_aldi_biatorbagy_legszuro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=330589a8-60c2-44b4-beea-a0e6afc58c92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da1eb8c2-0815-42cc-ba0e-a168851e58e3","keywords":null,"link":"/kkv/20190829_aldi_biatorbagy_legszuro","timestamp":"2019. augusztus. 29. 05:18","title":"Nagyot lépett előre az Aldi, örülhetnek a dolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc7faa6c-bf96-4d98-9155-ca0ccc3033af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyomoz a rendőrség a Vas megyei Balogunyomon építendő új polgármesteri hivatallal és közösségi házzal kapcsolatban, írja az Átlátszó. Az intézményt megépülését a Belügyminisztérium is támogatta, a polgármester szerint még Hende Csaba is próbált segíteni, de nem történt előrelépés az ügyben, egészen a feljelentésig.","shortLead":"Nyomoz a rendőrség a Vas megyei Balogunyomon építendő új polgármesteri hivatallal és közösségi házzal kapcsolatban...","id":"20190827_balogonyum_polgarmesteri_hivatal_epitkezes_onkormanyzat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc7faa6c-bf96-4d98-9155-ca0ccc3033af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da2f76a1-f037-470a-adab-773cda6e1df7","keywords":null,"link":"/itthon/20190827_balogonyum_polgarmesteri_hivatal_epitkezes_onkormanyzat","timestamp":"2019. augusztus. 27. 17:02","title":"Egy cikk kellett ahhoz, hogy rendőrség is vizsgálódjon Balogunyomon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ab100c5-d51c-4bbd-b75e-30f3c7839dc9","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A természet jótékony hatással bír.","shortLead":"A természet jótékony hatással bír.","id":"20190828_Stresszel_Madarcsicserges_lehet_a_gyogyir","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ab100c5-d51c-4bbd-b75e-30f3c7839dc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e33213c-7309-4d34-a349-cbbdea3195ce","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190828_Stresszel_Madarcsicserges_lehet_a_gyogyir","timestamp":"2019. augusztus. 28. 08:10","title":"Stresszel? Madárcsicsergés lehet a gyógyír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e512fb6-38f0-486f-85ce-46ba42b484c1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A cseh gyártmányú légibombát késő délután szállították el a tűzszerészek. ","shortLead":"A cseh gyártmányú légibombát késő délután szállították el a tűzszerészek. ","id":"20190828_Robbanotestet_talaltak_Kormenden","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e512fb6-38f0-486f-85ce-46ba42b484c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4b75091-4336-4df3-95c8-afc8eac266fa","keywords":null,"link":"/itthon/20190828_Robbanotestet_talaltak_Kormenden","timestamp":"2019. augusztus. 28. 16:34","title":"Robbanótestet találtak Körmenden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de8ae0eb-3124-4179-b85c-ea57131d50f4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két magániskola is elindul, új korszakba lép a Magyar Posta, munkába áll Andy Vajna utóda – csak néhány dolog, ami most szeptembertől esedékes.","shortLead":"Két magániskola is elindul, új korszakba lép a Magyar Posta, munkába áll Andy Vajna utóda – csak néhány dolog, ami most...","id":"20190829_Tobb_jogszabaly_is_valtozik_mas_lesz_az_elet_szeptember_1tol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de8ae0eb-3124-4179-b85c-ea57131d50f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db268a55-f3c3-4f35-8ee6-de4a09827613","keywords":null,"link":"/itthon/20190829_Tobb_jogszabaly_is_valtozik_mas_lesz_az_elet_szeptember_1tol","timestamp":"2019. augusztus. 29. 10:55","title":"Több jogszabály is változik, más lesz az élet szeptember 1-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc7a49e4-c9e1-4dd6-9cdc-1d7a77224a4f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"255 koncertet adott két év alatt, elfáradt.","shortLead":"255 koncertet adott két év alatt, elfáradt.","id":"20190828_Masfel_eves_szabadsagra_megy_Ed_Sheeran","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc7a49e4-c9e1-4dd6-9cdc-1d7a77224a4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"795e8497-283d-4c5d-a72d-b8927c87c25d","keywords":null,"link":"/kultura/20190828_Masfel_eves_szabadsagra_megy_Ed_Sheeran","timestamp":"2019. augusztus. 28. 09:42","title":"Másfél éves szabadságra megy Ed Sheeran","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Böszörményi úton történt balesetben ketten megsérültek, a halálos áldozat 71 éves. ","shortLead":"A Böszörményi úton történt balesetben ketten megsérültek, a halálos áldozat 71 éves. ","id":"20190828_Harom_auto_karambolozott_Debrecenben_egy_no_meghalt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70406a83-ea7a-4f61-bd3b-2f39b8a06ce5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190828_Harom_auto_karambolozott_Debrecenben_egy_no_meghalt","timestamp":"2019. augusztus. 28. 15:19","title":"Három autó karambolozott Debrecenben, egy nő meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f79d2e1-24a7-433a-ab8c-ee3264ec1831","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A dublini rendelet alapján nálunk kellene lefolytatni az eljárásukat. A magyar hatóságokat ez kevésbé érdekli. ","shortLead":"A dublini rendelet alapján nálunk kellene lefolytatni az eljárásukat. A magyar hatóságokat ez kevésbé érdekli. ","id":"20190827_Tobb_mint_700_menedekkero_visszafogadasat_kerik_hazanktol_az_unios_tagallamok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f79d2e1-24a7-433a-ab8c-ee3264ec1831&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b690456c-f2bc-42a5-b79e-4bafcc5995f0","keywords":null,"link":"/itthon/20190827_Tobb_mint_700_menedekkero_visszafogadasat_kerik_hazanktol_az_unios_tagallamok","timestamp":"2019. augusztus. 27. 14:50","title":"Több mint 700 menedékkérő visszafogadását kérik hazánktól az uniós tagállamok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]