"A pesti gettó felszabadításának 75. évfordulója alkalmából tartottak megemlékezést vasárnap Budapesten, a Dohány utcai zsinagógában. A felszólalók szerint nem lehet túlzásba vinni a holokausztról való megemlékezést." "Megemlékeztek a pesti gettó felszabadításának 75. évfordulójáról" "2020. január. 19. 15:15"

"A 2000-es évek első évtizedében alig beszélhettünk olyan színdarabról, amely a cigányság problémáit vagy színpadi megjelenítését hitelesen prezentálni tudta volna. Most a Cigány magyar című produkció tesz kísérletet erre. És közben rengeteg kérdéssel szembesít, mégpedig úgy, hogy kénytelenek vagyunk végre elismerni: soha nem fogunk választ találni ezekre." "A roma és a magyar is csak egymás tükrében értelmezhető" "2020. január. 19. 16:30"

"Isabel dos Santos, Jose Eduardo dos Santos lánya visszaélt azzal, hogy apja Angola államfője volt, és különféle gyanús ügyletek révén hatalmas vagyonra tett szert – írta a BBC." "Így rabolta ki Angolát az elnök lánya" "2020. január. 19. 20:53" Mutatjuk, miről is van szó. "Szombaton írták meg a központi felvételi vizsgát a gimnáziumi oktatásba jelentkező diákok, és ezúttal a magyar kérdéssor egyik feladata kezdett internetes karrierbe a közösségi médiában." "Ez a feladat váltotta ki a legnagyobb visszhangot a gimnáziumi felvételin - ön tudja a megfejtést?" "2020. január. 19. 10:45"

"Kitört a kultúrharc Hódmezővásárhelyen: Bessenyei Ferenc özvegye visszavonta férje névhasználatának jogát a tizenegy évvel ezelőtt alapított önkormányzati díjtól." "Keményen beszólt Márki-Zay Péternek Bessenyei Ferenc özvegye" "2020. január. 20. 11:16"

"A karbantartás alatt a vendégek bemehetnek olyan elzárt területekre is, ahová a hétköznapokban nincs mód." "Ha száraz lábbal járná be a miskolctapolcai barlangfürdőt, most itt az alkalom" "2020. január. 18. 15:59" Egy focista átlagban az átlagkereset tízszeresét kapja meg.","shortLead":"Három év alatt 1,8 millió euróval nőtt a bérköltség az élvonalbeli labdarúgó kluboknál. "Három év alatt 1,8 millió euróval nőtt a bérköltség az élvonalbeli labdarúgó kluboknál. Egy focista átlagban az átlagkereset tízszeresét kapja meg." "Több mint 3 milliót keres egy focista az NB I.-ben" "2020. január. 20. 11:24"

"A súlyemelők doppingellenőreivel sem lenne most gond, ha egy brit kerékpáros fél évszázaddal ezelőtti végkimerülése nyomán el nem indul a kokszolás elleni harc." "Neki kellett meghalnia, hogy legyen doppingkontroll a sportban" "2020. január. 19. 09:30"