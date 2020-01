Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5bcc7cfc-5148-4fd8-a694-78f3b9662ae2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nagyon bejött a Lamborghini Urus.","shortLead":"Nagyon bejött a Lamborghini Urus.","id":"20200116_Tobb_szabadidoauto_ad_mar_el_a_Lamborghini_mint_sportkocsit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5bcc7cfc-5148-4fd8-a694-78f3b9662ae2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5a1ac9e-6e39-480e-8cf5-f39195cc0579","keywords":null,"link":"/cegauto/20200116_Tobb_szabadidoauto_ad_mar_el_a_Lamborghini_mint_sportkocsit","timestamp":"2020. január. 16. 15:29","title":"Sokkal több szabadidő-autót ad el a Lamborghini, mint sportkocsit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aea6bf8-e09d-4d05-83e5-b18dcf35bb00","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Az ukrán utasszállító repülő tévedésből történt lelövése és az újabb kormányellenes tüntetéshullám jelzi, hogy Iránt szétfeszítik a katonai konfliktusok és a gazdasági nehézségek.","shortLead":"Az ukrán utasszállító repülő tévedésből történt lelövése és az újabb kormányellenes tüntetéshullám jelzi, hogy Iránt...","id":"202003__irani_raketak__nepharag__forradalmi_kormanyzas__celtevesztes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6aea6bf8-e09d-4d05-83e5-b18dcf35bb00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d8bf065-e227-48f8-bf4e-447f1d8cd0a4","keywords":null,"link":"/360/202003__irani_raketak__nepharag__forradalmi_kormanyzas__celtevesztes","timestamp":"2020. január. 16. 15:00","title":"Céltévesztés Iránban: nemcsak a lelőtt ukrán gép miatt van bajban az ajatollah ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f05a603e-e974-48b0-ad8c-c8dd17d4cadb","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Katonai technológia, műholdak és más hi-tech megoldások nélkül ma már nem is érdemes tűzoltani és füstugrani.","shortLead":"Katonai technológia, műholdak és más hi-tech megoldások nélkül ma már nem is érdemes tűzoltani és füstugrani.","id":"20200116_tuzvesz_Ausztralia_dronok_tuzoltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f05a603e-e974-48b0-ad8c-c8dd17d4cadb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad67adab-68ef-4f43-977b-9d7ff63288fe","keywords":null,"link":"/360/20200116_tuzvesz_Ausztralia_dronok_tuzoltas","timestamp":"2020. január. 16. 19:00","title":"Drónok és mesterséges intelligencia nélkül még borzasztóbb lenne az ausztráliai tűzvész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d0d2580-f3c5-46aa-986c-125c191584e4","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Csak a közvélemény megnyugtatására alkalmas pótcselekvés a terrorista vezetők meggyilkoltatása, és a terrorcsoportok felszámolása szempontjából általában hatástalan - állítja az utóbbi évtizedek eseteit elemző terrorizmus-kutató. ","shortLead":"Csak a közvélemény megnyugtatására alkalmas pótcselekvés a terrorista vezetők meggyilkoltatása, és a terrorcsoportok...","id":"202003__terrorcsoportok_lefejezese__szulejmani_elodei__jatszmak__gyozik_kiutessel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d0d2580-f3c5-46aa-986c-125c191584e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"285d60dc-2ff2-439b-b2a7-5da92f0cfbc6","keywords":null,"link":"/360/202003__terrorcsoportok_lefejezese__szulejmani_elodei__jatszmak__gyozik_kiutessel","timestamp":"2020. január. 17. 15:00","title":"Célzott likvidálás: a terrorizmus ellen nem hatásos a vezetők kilövése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f298981f-a485-46c9-aacf-e5da930c8f79","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ez az Egyesült Államok történetében a harmadik ilyen eljárás.","shortLead":"Ez az Egyesült Államok történetében a harmadik ilyen eljárás.","id":"20200117_donald_trump_impeachment_alkotmanyos_vademelesi_eljaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f298981f-a485-46c9-aacf-e5da930c8f79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50ae1cc6-2075-4044-b65e-abff87561026","keywords":null,"link":"/vilag/20200117_donald_trump_impeachment_alkotmanyos_vademelesi_eljaras","timestamp":"2020. január. 17. 05:05","title":"Megkezdődött a Trump elleni impeachment-eljárás a szenátusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1b67782-133d-4221-a115-afb327262f4e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német márka legnagyobb kisbusza tavaly újult meg egy kicsit, mostanra megjelent a tuningműhelyek kínálatában is.","shortLead":"A német márka legnagyobb kisbusza tavaly újult meg egy kicsit, mostanra megjelent a tuningműhelyek kínálatában is.","id":"20200117_Volkswagen_Transporter_tuning_Abt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1b67782-133d-4221-a115-afb327262f4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"739ea599-be10-4847-8272-83778f9f2853","keywords":null,"link":"/cegauto/20200117_Volkswagen_Transporter_tuning_Abt","timestamp":"2020. január. 17. 09:55","title":"Tuningolt Volkswagen Transporterrel gyorsabban megy a munka is? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72533fa9-0c27-4b4f-8af5-0a5eeee0b96c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem hiányzik Stahl Juditnak a tévézés, fontosabb neki, hogy a receptjei eljussanak a közönséghez.\r

\r

","shortLead":"Nem hiányzik Stahl Juditnak a tévézés, fontosabb neki, hogy a receptjei eljussanak a közönséghez.\r

\r

","id":"20200116_Stahl_Judit_Minden_orszagnak_olyanok_a_celebjei_amilyeneket_megerdemel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72533fa9-0c27-4b4f-8af5-0a5eeee0b96c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5c8deb3-d42c-4a57-b2eb-0feab56b8070","keywords":null,"link":"/elet/20200116_Stahl_Judit_Minden_orszagnak_olyanok_a_celebjei_amilyeneket_megerdemel","timestamp":"2020. január. 16. 09:00","title":"Stahl Judit szerint olyanok a celebjeink, amilyeneket megérdemlünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87fa2f44-f37e-4cae-bb37-322d6f2b3acc","c_author":"HVG","category":"360","description":"A múltat ugyanolyan nehéz megérteni, mint a jövőt megmondani. A HVG jóslata: a következő évtized a 100 évvel ezelőtti régi történeteket fogalmazza újra, de minden gyorsabb, veszélyesebb és még inkább felhasználóbarát lesz. Ez sorozatunk 6. része, a téma a képzőművészet és az építészet.","shortLead":"A múltat ugyanolyan nehéz megérteni, mint a jövőt megmondani. A HVG jóslata: a következő évtized a 100 évvel ezelőtti...","id":"20200116_19202020_kepzomuveszet_epiteszet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=87fa2f44-f37e-4cae-bb37-322d6f2b3acc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c17e01d0-3089-4ce3-a0d8-c00ef0cf769b","keywords":null,"link":"/360/20200116_19202020_kepzomuveszet_epiteszet","timestamp":"2020. január. 16. 10:00","title":"1920–2020: Szürrealizmus? Ma ösztönök helyett algoritmusoké a terep","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]