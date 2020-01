Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"32728aaf-398f-4bc5-9f04-44f60c794ae6","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Februártól májusig a zenekar ingyenes koncertjein minden fizikális eszközt bevetnek majd, hogy valamiképp át tudják adni a zene élményét a hallássérülteknek - közölte a zenekar az MTI-vel.","shortLead":"Februártól májusig a zenekar ingyenes koncertjein minden fizikális eszközt bevetnek majd, hogy valamiképp át tudják...","id":"20200119_Hallasserultek_szamara_is_elvezhetove_teszi_a_zenet_az_Obudai_Danubia_Zenekar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=32728aaf-398f-4bc5-9f04-44f60c794ae6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb4c3360-36a9-47c3-b93e-d7c0251f7c6c","keywords":null,"link":"/kultura/20200119_Hallasserultek_szamara_is_elvezhetove_teszi_a_zenet_az_Obudai_Danubia_Zenekar","timestamp":"2020. január. 19. 12:51","title":"Hallássérültek számára is élvezhetővé teszi a zenét az Óbudai Danubia Zenekar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31a1f69a-1b04-4178-9f49-9fcfaf88b687","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A támogatás 2018-as bevezetése óta már közel 70 ezer fiatal kapta vissza a befizetett nyelvvizsgadíját több mint 2 milliárd forint értékben.","shortLead":"A támogatás 2018-as bevezetése óta már közel 70 ezer fiatal kapta vissza a befizetett nyelvvizsgadíját több mint 2...","id":"20200118_nyelvvizsga_tamogatas_emmi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=31a1f69a-1b04-4178-9f49-9fcfaf88b687&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03a0cd7c-96e3-4a97-9721-a45c933d032b","keywords":null,"link":"/itthon/20200118_nyelvvizsga_tamogatas_emmi","timestamp":"2020. január. 18. 18:36","title":"Idén is fizeti a kormány a 35 év alattiak nyelvvizsgáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c9a5429-07ee-417b-8b8f-2511faed8097","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 26. SAG-gáláig kellett várni a nagy pillanatra.","shortLead":"A 26. SAG-gáláig kellett várni a nagy pillanatra.","id":"20200120_Brad_Pitt_es_Jennifer_Aniston_vegre_egymasra_talalt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c9a5429-07ee-417b-8b8f-2511faed8097&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2d4f2d1-8c93-4c45-99f4-08801b3976cc","keywords":null,"link":"/elet/20200120_Brad_Pitt_es_Jennifer_Aniston_vegre_egymasra_talalt","timestamp":"2020. január. 20. 09:43","title":"Brad Pitt és Jennifer Aniston végre egymásra talált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"742d28e5-50de-4060-aaf7-007d81ac48d4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A makói és a hódmezővásárhelyi hivatásos tűzoltók négy vízsugárral körülhatárolták a lángokat. ","shortLead":"A makói és a hódmezővásárhelyi hivatásos tűzoltók négy vízsugárral körülhatárolták a lángokat. ","id":"20200118_Holtest_tuzoltok_kazanhaz_Mako","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=742d28e5-50de-4060-aaf7-007d81ac48d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a99738c-ed69-4949-96d9-621f92edad4b","keywords":null,"link":"/itthon/20200118_Holtest_tuzoltok_kazanhaz_Mako","timestamp":"2020. január. 18. 19:39","title":"Holtestet találtak a tűzoltók egy kiégett kazánházban Makón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e22de82-e839-412e-96c6-f940e2dcadbf","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Két feladat áll az ellenzék előtt 2022-ig. Megakadályozni a tábor lemorzsolódását és közben új szavazókat is szerezni. Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"Két feladat áll az ellenzék előtt 2022-ig. Megakadályozni a tábor lemorzsolódását és közben új szavazókat is szerezni...","id":"20200118_Fulke_Az_ellenzek_bizalmat_epitett_ez_a_legnagyobb_politikai_tokeje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e22de82-e839-412e-96c6-f940e2dcadbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9185dfed-5dab-4809-b71e-8d42cbd635f3","keywords":null,"link":"/itthon/20200118_Fulke_Az_ellenzek_bizalmat_epitett_ez_a_legnagyobb_politikai_tokeje","timestamp":"2020. január. 18. 11:30","title":"Fülke: Az ellenzék bizalmat épített, ez a legnagyobb politikai tőkéje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb648581-570f-4097-ba26-d2c3e8b337ff","c_author":"HVG","category":"360","description":"A hagyományok követése mellett jelen van a szembefordulás is azokkal.","shortLead":"A hagyományok követése mellett jelen van a szembefordulás is azokkal.","id":"202003_tarlat__eleven_es_rejtozo_melyaramok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb648581-570f-4097-ba26-d2c3e8b337ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27737383-c11a-4469-9794-89e7ccc7494c","keywords":null,"link":"/360/202003_tarlat__eleven_es_rejtozo_melyaramok","timestamp":"2020. január. 19. 12:30","title":"Korszakokat összekötő kapcsolódásokat tár fel a Modem nagy fotókiállítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab72073a-0bfe-44fc-92e4-ec86aece388f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A napelemek cseréje nemcsak jelentős mennyiségű hulladékkal terheli a környezetet, de a panelekben lévő mérgező anyagok is kijuthatnak a környezetbe. Ráadásul, ha túl gyakran kell cserélni a napelemet, akkor a megtérülés sem egészen úgy alakul, ahogy a technológia alapvetően ígéri.","shortLead":"A napelemek cseréje nemcsak jelentős mennyiségű hulladékkal terheli a környezetet, de a panelekben lévő mérgező anyagok...","id":"20200119_napelem_megujulo_energia_hulladek_mergezo_anyag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab72073a-0bfe-44fc-92e4-ec86aece388f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50539cd5-9e25-456b-8a83-72275d6692aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20200119_napelem_megujulo_energia_hulladek_mergezo_anyag","timestamp":"2020. január. 19. 18:33","title":"Nagy akció után jön a még nagyobb bukás – ezért ne merjen túl olcsó napelemet vásárolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c90a6b1-9388-49b6-aa32-b2f3075bdaca","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Biztonsági vizsgálat folyik Andrew Peek ellen, kényszerszabadságra küldték.","shortLead":"Biztonsági vizsgálat folyik Andrew Peek ellen, kényszerszabadságra küldték.","id":"20200120_Feher_Haz_USA_Peek_tanacsado","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c90a6b1-9388-49b6-aa32-b2f3075bdaca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d904b9e0-4016-4e12-997e-ac7f9c5d29c9","keywords":null,"link":"/vilag/20200120_Feher_Haz_USA_Peek_tanacsado","timestamp":"2020. január. 20. 05:43","title":"Őrökkel vezettették ki a Fehér Házból az európai és orosz ügyekkel foglalkozó tanácsadót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]