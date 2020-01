Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8acf759d-6a5a-478b-8bb2-ed1eefc91bb4","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Jócskán meghaladta a tervezettet a pénzforgalmi hiány tavaly év végén. Uniós módszertan szerint számított mutatót – példátlan módon – nem is közöltek.","shortLead":"Jócskán meghaladta a tervezettet a pénzforgalmi hiány tavaly év végén. Uniós módszertan szerint számított mutatót –...","id":"202003__koltsegvetes_2019__terven_feluli_hiany__szegyenpadon__kamu_palya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8acf759d-6a5a-478b-8bb2-ed1eefc91bb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f39af48d-25f2-4111-8831-f1d83bcef8da","keywords":null,"link":"/360/202003__koltsegvetes_2019__terven_feluli_hiany__szegyenpadon__kamu_palya","timestamp":"2020. január. 20. 07:00","title":"Százmilliárdok hiányoznak az államháztartásból, pedig nem kellene így lennie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c59fd83-36bd-4bd5-8622-96ec6444be81","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A műsorszórással foglalkozó amerikai cég, a Netflix egyik vezetője bejelentette, a vállalat szívesen együttműködne a sussexi herceggel és hercegnővel, miután a házaspár bejelentette, jövőjüket magánemberként képzelik el.","shortLead":"A műsorszórással foglalkozó amerikai cég, a Netflix egyik vezetője bejelentette, a vállalat szívesen együttműködne...","id":"20200119_A_Netflix_nagyon_egyutt_akar_mukodni_Harryvel_es_Meghannal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c59fd83-36bd-4bd5-8622-96ec6444be81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cbfe0b5-9adf-47fb-b98b-ab1715b1e94c","keywords":null,"link":"/elet/20200119_A_Netflix_nagyon_egyutt_akar_mukodni_Harryvel_es_Meghannal","timestamp":"2020. január. 19. 18:22","title":"A Netflix nagyon együtt akar működni Harryvel és Meghannal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Gáspár András sci-fi és fantasy író 54 évet élt. ","shortLead":"Gáspár András sci-fi és fantasy író 54 évet élt. ","id":"20200118_Meghalt_a_Magus_szerepjatek_egyik_alkotoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"586259bd-4101-4869-8db5-e3a39d7b3dbd","keywords":null,"link":"/kultura/20200118_Meghalt_a_Magus_szerepjatek_egyik_alkotoja","timestamp":"2020. január. 18. 19:15","title":"Meghalt a M.A.G.U.S. szerepjáték egyik alkotója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fceffb92-992e-41b9-adb9-00bdf986d2c4","c_author":"Csatlós Hanna – Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"Arra a kérdésre, hogy milyen a magyar filmgyártás az egy évvel ezelőtt elhunyt Andy Vajna nélkül, legkorábban idén vagy jövőre fogunk tudni válaszolni. A filmeknél a döntéstől a bemutatóig akár két-három év is eltelhet, így a tavaly mozikba kerülő és a jelenleg is készülő alkotások még mind a Vajna-rendszer filmjeinek tekinthetők. Megnéztük, mit értek el. ","shortLead":"Arra a kérdésre, hogy milyen a magyar filmgyártás az egy évvel ezelőtt elhunyt Andy Vajna nélkül, legkorábban idén vagy...","id":"20200119_Hogy_teljesitettek_a_Vajnaera_utolso_produkcioi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fceffb92-992e-41b9-adb9-00bdf986d2c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb270ca6-9cef-4ea8-adca-0a0e6846ba24","keywords":null,"link":"/kultura/20200119_Hogy_teljesitettek_a_Vajnaera_utolso_produkcioi","timestamp":"2020. január. 19. 19:50","title":"Hogy teljesítettek a Vajna-korszak utolsó produkciói?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5d00ea9-e5dc-42a4-8c29-569aa0d24d44","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombaton több tucat békési településen nem volt áram, többször üzletek is elsötétültek. Vasárnap már Csongrád megye déli részén is áramingadozások vannak, Bács-Kiskunban a rendőrséget is kivezényelték az áramszünet miatt.","shortLead":"Szombaton több tucat békési településen nem volt áram, többször üzletek is elsötétültek. Vasárnap már Csongrád megye...","id":"20200119_aramkimaradas_fagy_nkm","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5d00ea9-e5dc-42a4-8c29-569aa0d24d44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce54520d-6f15-471d-ab5b-2a291808db9d","keywords":null,"link":"/itthon/20200119_aramkimaradas_fagy_nkm","timestamp":"2020. január. 19. 12:25","title":"Összeomlott az állami áramszolgáltató a zúzmarától, Bács-Kiskunban a rendőröket is kivezényelték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ade624fe-b731-4e0c-a558-51fba94319d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hazugságnak nevezte a Borsod megyei kórház orvosigazgatója, hogy kényszersterilizáltak volna betegeket - számolt be az RTL Klub híradója.","shortLead":"Hazugságnak nevezte a Borsod megyei kórház orvosigazgatója, hogy kényszersterilizáltak volna betegeket - számolt be...","id":"20200119_Hazugsagnak_nevezte_hogy_kenyszersterilizaltak_volna_betegeket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ade624fe-b731-4e0c-a558-51fba94319d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdcbaafd-1923-437a-9577-ad3c55b7c738","keywords":null,"link":"/itthon/20200119_Hazugsagnak_nevezte_hogy_kenyszersterilizaltak_volna_betegeket","timestamp":"2020. január. 19. 20:00","title":"Az orvosigazgató szerint hazugság, hogy kényszersterilizáltak volna betegeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c4dbf88-c3cc-4c94-9c77-9c822fea7168","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbi ingyenes böngészőbővítménnyel átugorhatjuk a YouTube-videók sokszor bosszantó szponzorált részeit.","shortLead":"Az alábbi ingyenes böngészőbővítménnyel átugorhatjuk a YouTube-videók sokszor bosszantó szponzorált részeit.","id":"20200119_sponsorblock_for_youtube_chrome_bovitmeny_reklamblokkolo_youtubehoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c4dbf88-c3cc-4c94-9c77-9c822fea7168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acafb0f4-8023-4a6e-ba67-53d8b95afb72","keywords":null,"link":"/tudomany/20200119_sponsorblock_for_youtube_chrome_bovitmeny_reklamblokkolo_youtubehoz","timestamp":"2020. január. 19. 09:03","title":"Idegesítik a hirdetések a YouTube-videókban? Ezzel a bővítménnyel letilthatja őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"346fe83f-0050-4d93-9ac8-e27372d54fc4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"","shortLead":"","id":"20200119_Nyolcan_meghaltak_egy_csehorszagi_idosotthonban_keletkezett_tuz_soran","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=346fe83f-0050-4d93-9ac8-e27372d54fc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"825784fd-0279-406e-9e00-064b6c4ce7e8","keywords":null,"link":"/vilag/20200119_Nyolcan_meghaltak_egy_csehorszagi_idosotthonban_keletkezett_tuz_soran","timestamp":"2020. január. 19. 10:54","title":"Nyolcan meghaltak egy csehországi idősotthonban keletkezett tűz során","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]