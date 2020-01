Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Kiderült, mely számok érnek 3,8 milliárd forintot.","shortLead":"Kiderült, mely számok érnek 3,8 milliárd forintot.","id":"20200118_Kihuztak_az_otos_lotto_nyeroszamait","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b715193-cc7d-421e-b953-d13477202cc6","keywords":null,"link":"/elet/20200118_Kihuztak_az_otos_lotto_nyeroszamait","timestamp":"2020. január. 18. 19:58","title":"Kihúzták az ötös lottó nyerőszámait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5d00ea9-e5dc-42a4-8c29-569aa0d24d44","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombaton több tucat békési településen nem volt áram, többször üzletek is elsötétültek. Vasárnap már Csongrád megye déli részén is áramingadozások vannak, Bács-Kiskunban a rendőrséget is kivezényelték az áramszünet miatt.","shortLead":"Szombaton több tucat békési településen nem volt áram, többször üzletek is elsötétültek. Vasárnap már Csongrád megye...","id":"20200119_aramkimaradas_fagy_nkm","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5d00ea9-e5dc-42a4-8c29-569aa0d24d44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce54520d-6f15-471d-ab5b-2a291808db9d","keywords":null,"link":"/itthon/20200119_aramkimaradas_fagy_nkm","timestamp":"2020. január. 19. 12:25","title":"Összeomlott az állami áramszolgáltató a zúzmarától, Bács-Kiskunban a rendőröket is kivezényelték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9473c3e0-7073-4d25-b1dd-cfdaa8cdea2b","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A néhai Paul Walker autógyűjteménye 2,33 millió dollárért kelt el az arizonai Scottsdale-ben a héten rendezett árverésen.","shortLead":"A néhai Paul Walker autógyűjteménye 2,33 millió dollárért kelt el az arizonai Scottsdale-ben a héten rendezett...","id":"20200119_Elarvereztek_a_Halalos_iramban_sztarjanak_autocsodait","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9473c3e0-7073-4d25-b1dd-cfdaa8cdea2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac6fa983-abd4-4b67-bd94-154bd4e7c7ff","keywords":null,"link":"/cegauto/20200119_Elarvereztek_a_Halalos_iramban_sztarjanak_autocsodait","timestamp":"2020. január. 19. 13:06","title":"Elárverezték a Halálos iramban sztárjának autócsodáit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51af6aa8-a6c3-4cc6-869d-45c475873f62","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Hosszabb menetidőre kell számítani az intézkedés miatt. ","shortLead":"Hosszabb menetidőre kell számítani az intézkedés miatt. ","id":"20200119_Lezarjak_ket_orara_az_M1es_autopalyat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51af6aa8-a6c3-4cc6-869d-45c475873f62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18551165-5991-4e92-a1b9-c966c72fe5db","keywords":null,"link":"/cegauto/20200119_Lezarjak_ket_orara_az_M1es_autopalyat","timestamp":"2020. január. 19. 07:50","title":"Lezárják két órára az M1-es autópályát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab72073a-0bfe-44fc-92e4-ec86aece388f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A napelemek cseréje nemcsak jelentős mennyiségű hulladékkal terheli a környezetet, de a panelekben lévő mérgező anyagok is kijuthatnak a környezetbe. Ráadásul, ha túl gyakran kell cserélni a napelemet, akkor a megtérülés sem egészen úgy alakul, ahogy a technológia alapvetően ígéri.","shortLead":"A napelemek cseréje nemcsak jelentős mennyiségű hulladékkal terheli a környezetet, de a panelekben lévő mérgező anyagok...","id":"20200119_napelem_megujulo_energia_hulladek_mergezo_anyag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab72073a-0bfe-44fc-92e4-ec86aece388f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50539cd5-9e25-456b-8a83-72275d6692aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20200119_napelem_megujulo_energia_hulladek_mergezo_anyag","timestamp":"2020. január. 19. 18:33","title":"Nagy akció után jön a még nagyobb bukás – ezért ne merjen túl olcsó napelemet vásárolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"117fc444-6061-4839-b02d-8d4f3d3a8aa6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A PINE64 egy még múlt év novemberében vette fel az előrendeléseket egy újfajta mobiltelefonra, melynek első rakományát a napokban kapták meg az ügyfelek. Igen különleges készülékről van szó, amely Linuxot futtat, ráadásul roppant pénztárcabarát árral dicsekedhet.","shortLead":"A PINE64 egy még múlt év novemberében vette fel az előrendeléseket egy újfajta mobiltelefonra, melynek első rakományát...","id":"20200119_pinephone_braveheart_linux_alapu_telefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=117fc444-6061-4839-b02d-8d4f3d3a8aa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"144c2782-1fdb-46c4-9ec1-ad1fe91692da","keywords":null,"link":"/tudomany/20200119_pinephone_braveheart_linux_alapu_telefon","timestamp":"2020. január. 19. 19:03","title":"Már el is kapkodták az olcsó telefont, amelynek nincs párja a piacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dc6dc9f-50c1-464e-8b2f-1c6a20fe612f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A sintó hívők idén 65. alkalommal vállalkoztak az újévi tradícióra. ","shortLead":"A sintó hívők idén 65. alkalommal vállalkoztak az újévi tradícióra. ","id":"20200118_Negyvenen_martoztak_meg_a_jeges_vizben_a_megtisztulasert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9dc6dc9f-50c1-464e-8b2f-1c6a20fe612f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff9eec48-7c09-44c8-8307-568690b2b43f","keywords":null,"link":"/elet/20200118_Negyvenen_martoztak_meg_a_jeges_vizben_a_megtisztulasert","timestamp":"2020. január. 18. 15:22","title":"Negyvenen mártóztak meg a jeges vízben a megtisztulásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8831548-b06f-4a43-ab64-a51b58d7153f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Könnyen lehet, hogy a Facebook eltemeti a másfél évvel ezelőtt bemutatott IGTV-t, az Instagramból ugyanis kivették a gombot, amellyel közvetlenül el lehet érni a hosszabb videókat.","shortLead":"Könnyen lehet, hogy a Facebook eltemeti a másfél évvel ezelőtt bemutatott IGTV-t, az Instagramból ugyanis kivették...","id":"20200120_instagram_igtv_gomb_hosszu_video_az_instagramon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a8831548-b06f-4a43-ab64-a51b58d7153f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16e7c3d1-8787-4503-b7c6-83dab2883f36","keywords":null,"link":"/tudomany/20200120_instagram_igtv_gomb_hosszu_video_az_instagramon","timestamp":"2020. január. 20. 09:03","title":"Önnél megvan még? Kivesznek egy gombot az Instagramból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]