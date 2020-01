Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0341d8c3-82bc-419c-a34e-4dbc04776638","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfőn még egyetlen gyöngyöspatai roma sem indított végrehajtási eljárást a szegregáció miatt neki megítélt kártérítésért, de ez változhat.","shortLead":"Hétfőn még egyetlen gyöngyöspatai roma sem indított végrehajtási eljárást a szegregáció miatt neki megítélt...","id":"20200121_Negyvennegy_gyongyospatai_mar_nyilatkozott_is_hogyan_keri_a_karteritest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0341d8c3-82bc-419c-a34e-4dbc04776638&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b970f82c-e4cf-4c21-b578-a05e580eefc6","keywords":null,"link":"/itthon/20200121_Negyvennegy_gyongyospatai_mar_nyilatkozott_is_hogyan_keri_a_karteritest","timestamp":"2020. január. 21. 08:07","title":"Negyvennégy gyöngyöspatai már nyilatkozott is, hogyan kéri a kártérítést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87d2e54a-d87b-481d-84d5-87c1979e62dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Büntetőfeljelentést tett a kormányhivatal a budaörsi szakrendelő ügyében – áll a hivatal közleményében.","shortLead":"Büntetőfeljelentést tett a kormányhivatal a budaörsi szakrendelő ügyében – áll a hivatal közleményében.","id":"20200121_feljelentes_fovarosi_kormanyhivatal_budaors_szemmutet_fertozes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87d2e54a-d87b-481d-84d5-87c1979e62dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06387a66-dee1-477f-bd78-da180fe4a056","keywords":null,"link":"/itthon/20200121_feljelentes_fovarosi_kormanyhivatal_budaors_szemmutet_fertozes","timestamp":"2020. január. 21. 08:47","title":"Feljelentést tett a fővárosi kormányhivatal a fertőzéssel végződött budaörsi szemműtétek után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0623e057-c04d-4c58-b9a7-a90b09508865","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy oligarcha, aki nyögi a túl sok megrendelést, a munkaerőhiányt és a lopásokat.","shortLead":"Egy oligarcha, aki nyögi a túl sok megrendelést, a munkaerőhiányt és a lopásokat.","id":"202003_clh_hutes_es_klimatechnika_oligarcha_is_nyogi_amunkaerohianyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0623e057-c04d-4c58-b9a7-a90b09508865&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e069290a-66d1-45c6-a160-60d00bf150b5","keywords":null,"link":"/360/202003_clh_hutes_es_klimatechnika_oligarcha_is_nyogi_amunkaerohianyt","timestamp":"2020. január. 21. 10:00","title":"Milliárdos veszteséget hozott össze Mészáros Lőrincék egyik volt cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcd09a55-cdf3-408d-a031-58771acf6b6c","c_author":"Proxelan","category":"brandchannel","description":"Kevés rosszabb élmény van annál, mint amikor pisilne az ember, de nem, vagy alig tud. Hiába van meg az érzés, csak kisebb-nagyobb fájdalommal kísérve tud távozni pár csepp. Ez a férfiaknál tipikus jele lehet annak, hogy egy láthatatlan kis szerv, a prosztata begyulladt.\r

","shortLead":"Kevés rosszabb élmény van annál, mint amikor pisilne az ember, de nem, vagy alig tud. Hiába van meg az érzés, csak...","id":"proxelan_20200121_pisiles_prosztata_fajdalom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fcd09a55-cdf3-408d-a031-58771acf6b6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97146d37-719d-47d7-a437-80715709dfab","keywords":null,"link":"/brandchannel/proxelan_20200121_pisiles_prosztata_fajdalom","timestamp":"2020. január. 21. 07:30","title":"Pisilni vagy nem pisilni, ez itt a kérdés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proxelan","c_partnerlogo":"38650c80-eae0-4e9b-b301-01f3b099859a","c_partnertag":"Proxelan"},{"available":true,"c_guid":"70d42546-4f64-4dd7-a31c-e0a3fbea403e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Már elfogytak a belépők a zenekar júniusi fellépésére.","shortLead":"Már elfogytak a belépők a zenekar júniusi fellépésére.","id":"20200121_Hamis_jegyeket_arusitanak_System_of_a_Down_budapesti_koncertjere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70d42546-4f64-4dd7-a31c-e0a3fbea403e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e9c24f1-be04-4f64-bd76-c99b2c558e67","keywords":null,"link":"/kultura/20200121_Hamis_jegyeket_arusitanak_System_of_a_Down_budapesti_koncertjere","timestamp":"2020. január. 21. 18:37","title":"Hamis jegyeket árusítanak a System of a Down budapesti koncertjére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6559dce2-5bcd-48f4-a23e-b1ca3735992f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Bíró Attila együttese 13 góllal volt jobb franciáknál.","shortLead":"Bíró Attila együttese 13 góllal volt jobb franciáknál.","id":"20200121_Konnyeden_jutott_negy_koze_a_magyar_noi_vizilabdavalogatott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6559dce2-5bcd-48f4-a23e-b1ca3735992f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4b82f8c-5bab-4f2c-9de3-01075799dd51","keywords":null,"link":"/sport/20200121_Konnyeden_jutott_negy_koze_a_magyar_noi_vizilabdavalogatott","timestamp":"2020. január. 21. 20:17","title":"Könnyedén jutott négy közé a magyar női vízilabda-válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kiderült mit építhetnek Orbánék majorságában, újabb rádiók a kormány közelében, megmutatjuk Áder csodaautóját. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Kiderült mit építhetnek Orbánék majorságában, újabb rádiók a kormány közelében, megmutatjuk Áder csodaautóját...","id":"20200121_Radar360_Orbant_kitennek_Greta_aggodik_Trump_nem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff7d4293-48da-4678-88f8-18df13bb39da","keywords":null,"link":"/360/20200121_Radar360_Orbant_kitennek_Greta_aggodik_Trump_nem","timestamp":"2020. január. 21. 17:30","title":"Radar360: Orbánt kitennék, Greta aggódik, Trump optimista ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1d31ef1-48ff-48ea-b0ea-2390253c6bd1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az eljárás folytatódik Magyarország ellen, de az EU soros elnökségét betöltő Horvátország szerint a büntetés nem old meg mindent, inkább párbeszédre kellene törekedni.","shortLead":"Az eljárás folytatódik Magyarország ellen, de az EU soros elnökségét betöltő Horvátország szerint a büntetés nem old...","id":"20200120_7_es_cikkely_horvatorszag_magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1d31ef1-48ff-48ea-b0ea-2390253c6bd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b74803c9-11a4-4972-a3bf-9d322c80d6e1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200120_7_es_cikkely_horvatorszag_magyarorszag","timestamp":"2020. január. 20. 15:08","title":"7-es cikkely: Horvátország nem büntetné Magyarországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]