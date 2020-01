Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"454f25e4-29e5-45da-957c-7d155fcc3a93","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"De nem engedélyezték. Vannak viszont más fura nevek, amelyek már gond nélkül adhatók.","shortLead":"De nem engedélyezték. Vannak viszont más fura nevek, amelyek már gond nélkül adhatók.","id":"20200120_fidesz_anyakonyveztetheto_nevek_noi_nevek_ferfi_nevek_legfurcsabb_magyar_nevek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=454f25e4-29e5-45da-957c-7d155fcc3a93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97a201fa-37a4-46a9-9cf0-d6515262a32e","keywords":null,"link":"/elet/20200120_fidesz_anyakonyveztetheto_nevek_noi_nevek_ferfi_nevek_legfurcsabb_magyar_nevek","timestamp":"2020. január. 20. 16:23","title":"Adna olyan nevet a gyermekének, hogy Fidesz? Valaki megpróbálta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b942545f-d8f2-4e74-9b30-1348d6f01f2a","c_author":"Optic World","category":"brandcontent","description":"Könnyen meg tudunk feledkezni arról, mennyire fontos, hogy lássunk. De gondoljon arra, hogy a környezetéből érkező ingerek 80%-át a szemén keresztül észleli – ezt a tényt ismerve máris felértékelődik ez az egyébként természetesnek tűnő „adottság”. ","shortLead":"Könnyen meg tudunk feledkezni arról, mennyire fontos, hogy lássunk. De gondoljon arra, hogy a környezetéből érkező...","id":"20191213_A_megfelelo_szemuvegvasarlas_legfontosabb_kriteriumai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b942545f-d8f2-4e74-9b30-1348d6f01f2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c58b1403-ae66-48b9-803b-305058fb79b5","keywords":null,"link":"/brandcontent/20191213_A_megfelelo_szemuvegvasarlas_legfontosabb_kriteriumai","timestamp":"2020. január. 20. 11:30","title":"Minden második magyarnak rossz a szeme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2b3b51b-da11-4e96-97d3-d08ff9cd2c7f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hárommillió dollár egy olyan autóért, amely alapból 59 995 dollár. ","shortLead":"Hárommillió dollár egy olyan autóért, amely alapból 59 995 dollár. ","id":"20200121_900_millio_forintot_ert_meg_valakinek_a_legujabb_Chevrolet_Corvette","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2b3b51b-da11-4e96-97d3-d08ff9cd2c7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7db8e037-0b1c-4d48-aeb2-3a0df650e32c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200121_900_millio_forintot_ert_meg_valakinek_a_legujabb_Chevrolet_Corvette","timestamp":"2020. január. 21. 11:56","title":"900 millió forintot ért meg valakinek a legújabb Chevrolet Corvette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8eff8bca-22c0-488a-92d4-ffedb38813ee","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ismét szendvics készült a Földből, de ezúttal sokkal pontosabban helyezték a világ két pontjára a kenyereket.","shortLead":"Ismét szendvics készült a Földből, de ezúttal sokkal pontosabban helyezték a világ két pontjára a kenyereket.","id":"20200121_fold_szendvics_kenyer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8eff8bca-22c0-488a-92d4-ffedb38813ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78a7a605-83b8-49e1-a897-a3ed456a905b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200121_fold_szendvics_kenyer","timestamp":"2020. január. 21. 14:03","title":"A világ két pontján élő fiatalok szendvicset csináltak a Földből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ded880b6-37b0-4685-a5d5-7c6183a99635","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Már az Európai Néppárt belső egységét veszélyezteti a magyar kormánypárt kizárása körül kialakult vita, éppen ezért egyre több képviselő szabadulna Orbán Viktortól – értesült a hvg.hu. A Fidesz maradása mellett érvelők sem maradéktalanul elégedettek, a francia delegáció szerint a bölcsek tanácsának jelentéséből okulnia kell mindkét félnek, és megoldást kell találni a nézeteltérésekre. Az EPP vezetése azonban még mindig nem döntötte el, szavaznak-e a februári választmányon a Fidesz sorsáról. ","shortLead":"Már az Európai Néppárt belső egységét veszélyezteti a magyar kormánypárt kizárása körül kialakult vita, éppen ezért...","id":"20200121_neppart_fidesz_kizaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ded880b6-37b0-4685-a5d5-7c6183a99635&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d83696ce-0780-4aa5-92ba-0370e3381efd","keywords":null,"link":"/itthon/20200121_neppart_fidesz_kizaras","timestamp":"2020. január. 21. 11:20","title":"„A néppárti frakció 75-80 százaléka kész kitenni a Fideszt”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00927cbb-8969-4abe-a1bb-4c4fc16556b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiatal belehalt a sérüléseibe.","shortLead":"A fiatal belehalt a sérüléseibe.","id":"20200120_debreceni_egyetem_kollegium_hallgato_ongyilkossag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00927cbb-8969-4abe-a1bb-4c4fc16556b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"571ee8a2-81b1-404f-93fe-d01f825ef5f0","keywords":null,"link":"/itthon/20200120_debreceni_egyetem_kollegium_hallgato_ongyilkossag","timestamp":"2020. január. 20. 16:59","title":"Kiugrott debreceni kollégiuma ablakán egy egyetemista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26148dad-ba06-4f6a-92f4-4ea391845881","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bombasztorit hoz a The Guardian: a brit napilap technológia rovata arról ír, hogy két éve ügyes trükkel meghekkelték az Amazon-tulajdonos Jeff Bezos mobilját, amelyhez egy videóba rejtett ártalmas kódot használtak. A felvétel a szaúdi olajmonarchia trónörökösének telefonszámáról érkezett.","shortLead":"Bombasztorit hoz a The Guardian: a brit napilap technológia rovata arról ír, hogy két éve ügyes trükkel meghekkelték...","id":"20200122_szaudi_koronaherceg_hekker_mobilvirus_telefonszam_jeff_bezos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=26148dad-ba06-4f6a-92f4-4ea391845881&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fa28b2e-1043-48d7-8117-19294597c2ef","keywords":null,"link":"/tudomany/20200122_szaudi_koronaherceg_hekker_mobilvirus_telefonszam_jeff_bezos","timestamp":"2020. január. 22. 09:18","title":"A szaúdi koronaherceg hekkelhette meg a világ egyik leggazdagabb emberének a telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70e2ff1a-0958-43d4-9670-88dc2f8652ce","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Twingo ZE még 2020-ban a piacon lehet.","shortLead":"A Twingo ZE még 2020-ban a piacon lehet.","id":"20200120_Renault_Twingobol_is_hamarosan_itt_a_full_elektromos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70e2ff1a-0958-43d4-9670-88dc2f8652ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5e02616-1984-4639-b05f-4e465761cfa9","keywords":null,"link":"/cegauto/20200120_Renault_Twingobol_is_hamarosan_itt_a_full_elektromos","timestamp":"2020. január. 20. 10:47","title":"Renault Twingóból is hamarosan itt a full elektromos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]