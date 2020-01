Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3ae84743-fbaf-4ad5-a493-0ba735331bac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Electronic Arts korábban kizárólagos jogot birtokolt a Tetris játékokra, ám az nemrég lejárt. Úgy tűnik, nem akarták meghosszabbítani.","shortLead":"Az Electronic Arts korábban kizárólagos jogot birtokolt a Tetris játékokra, ám az nemrég lejárt. Úgy tűnik, nem akarták...","id":"20200124_ea_electronic_arts_tetris_2011_tetris_blitz_tetris_premium_appok_torlese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ae84743-fbaf-4ad5-a493-0ba735331bac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2187944-234c-4c04-99c0-8377c13b22d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200124_ea_electronic_arts_tetris_2011_tetris_blitz_tetris_premium_appok_torlese","timestamp":"2020. január. 24. 11:03","title":"Törli az EA a Play áruházból és az App Store-ból a Tetris játékait, itt egy remek alternatíva helyettük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7a4b462-8871-4bb2-8a74-7381100c594d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Legfeljebb négy hónapot pótolnak ki, hogy a szegények is kapjanak ellátást.","shortLead":"Legfeljebb négy hónapot pótolnak ki, hogy a szegények is kapjanak ellátást.","id":"20200124_Erzsebetvaros_atvallalja_a_raszorulok_TBtartozasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b7a4b462-8871-4bb2-8a74-7381100c594d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ae32d39-5a05-4df7-9f66-d3af3ec004c8","keywords":null,"link":"/itthon/20200124_Erzsebetvaros_atvallalja_a_raszorulok_TBtartozasat","timestamp":"2020. január. 24. 10:00","title":"Erzsébetváros átvállalja a rászorulók tb-tartozását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"932c0abb-3e36-4f60-a828-cb8e2f3f3aa8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kétszáz milliárd eurón mehet még az izmozás, de nagy rá az esély, hogy megszületik a konszenzus. Egy magyar vétó még kinézhet a költségvetésnek a jogállami feltételrendszer miatt, de azzal nagyon rosszul járhatunk.","shortLead":"Kétszáz milliárd eurón mehet még az izmozás, de nagy rá az esély, hogy megszületik a konszenzus. Egy magyar vétó még...","id":"20200124_Mar_februarban_lehet_uj_EUs_koltegvetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=932c0abb-3e36-4f60-a828-cb8e2f3f3aa8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bf12715-cf76-4c43-94a3-d643125cdd1c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200124_Mar_februarban_lehet_uj_EUs_koltegvetes","timestamp":"2020. január. 24. 20:21","title":"Már februárban lehet új EU-s költégvetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"722537aa-e2dd-4179-9c00-5066f4b80bfe","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Babos Tímea is továbbment, Stollár Fanny viszont kikapott.","shortLead":"Babos Tímea is továbbment, Stollár Fanny viszont kikapott.","id":"20200124_Australian_Open_Fucsovics_siman_tovabbjutott_Federerrel_is_jatszhat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=722537aa-e2dd-4179-9c00-5066f4b80bfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe22bb2b-ed8e-404b-87ba-ab9f74e279f2","keywords":null,"link":"/sport/20200124_Australian_Open_Fucsovics_siman_tovabbjutott_Federerrel_is_jatszhat","timestamp":"2020. január. 24. 05:24","title":"Australian Open: Fucsovics simán továbbjutott, Federerrel is játszhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nyest zuhant a nézők közé a miskolci színházban, lemondott az Öt Csillag Mozgalom elnöke, benépesítené a Marsot Elon Musk. A hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Nyest zuhant a nézők közé a miskolci színházban, lemondott az Öt Csillag Mozgalom elnöke, benépesítené a Marsot Elon...","id":"20200123_Radar360_tovabb_csusztunk_a_korrupcios_listan_melyponton_a_forint","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7c38e4f-4614-47ca-a1f8-8e3c453292e0","keywords":null,"link":"/360/20200123_Radar360_tovabb_csusztunk_a_korrupcios_listan_melyponton_a_forint","timestamp":"2020. január. 23. 17:40","title":"Radar360: tovább csúsztunk a korrupciós listán, mélyponton a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e280b4f3-125e-4c95-a771-1dd1cfd0124e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"De lesz helyettük rend, család és innováció!","shortLead":"De lesz helyettük rend, család és innováció!","id":"20200124_Fidelitas_Jozsefvaros_csatlakozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e280b4f3-125e-4c95-a771-1dd1cfd0124e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d2675a9-988a-43d5-bf8f-85e281b7edd5","keywords":null,"link":"/elet/20200124_Fidelitas_Jozsefvaros_csatlakozas","timestamp":"2020. január. 24. 10:27","title":"Ha csatlakozol a Fidelitashoz, elfordulhatsz a libsiktől, a melegektől és a káosztól!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd727b2c-e7d8-4dca-a177-49c9a76d677c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak plakátkampányokra több mint 30 milliárd forintot kaptak Balásy Gyula cégei.","shortLead":"Csak plakátkampányokra több mint 30 milliárd forintot kaptak Balásy Gyula cégei.","id":"20200124_60_milliard_forintnyi_megrendelest_kapott_Rogantol_a_haveri_ceg_tavaly","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd727b2c-e7d8-4dca-a177-49c9a76d677c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0a2e0eb-6509-47ca-a60c-e34be35bb282","keywords":null,"link":"/itthon/20200124_60_milliard_forintnyi_megrendelest_kapott_Rogantol_a_haveri_ceg_tavaly","timestamp":"2020. január. 24. 09:42","title":" Annyi pénzt kapott a haveri cég tavaly, amennyiért egy átlag magyar 20 ezer évig dolgozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3074c82-ba48-42ed-bf00-f6d41a624d8e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A X. kerületben a csütörtöki ülésén döntött erről.","shortLead":"A X. kerületben a csütörtöki ülésén döntött erről.","id":"20200123_Kobanyan_is_kihirdettek_a_klimaveszhelyzetet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3074c82-ba48-42ed-bf00-f6d41a624d8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a61bdd8-be86-4a48-93f1-bd61d33d2186","keywords":null,"link":"/itthon/20200123_Kobanyan_is_kihirdettek_a_klimaveszhelyzetet","timestamp":"2020. január. 23. 17:39","title":"Kőbányán is kihirdették a klímavészhelyzetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]