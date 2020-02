Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Durván visszaesik a hőmérséklet.","shortLead":"Durván visszaesik a hőmérséklet.","id":"20200201_Keddig_tart_a_teli_tavasz_utana_jon_a_ho","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7ce605d-99c4-4349-878a-8624cf03deca","keywords":null,"link":"/itthon/20200201_Keddig_tart_a_teli_tavasz_utana_jon_a_ho","timestamp":"2020. február. 01. 15:29","title":"Keddig tart a téli tavasz, utána jön a hó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37d43806-9091-468f-a4b1-0c7188505909","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Hogyan tekint a Brexitre egy Budapesten élő brit állampolgár, aki ráadásul Észak-Írországban született? Owen Good aggódik Belfastért, elszomorítja a kilépés, és igyekszik a kis dolgokban megtalálni az értelmet. A 30 éves műfordító kilenc éve él Magyarországon, és szerkeszti a hazai irodalomról angolul hírt adó HLO.hu-t.","shortLead":"Hogyan tekint a Brexitre egy Budapesten élő brit állampolgár, aki ráadásul Észak-Írországban született? Owen Good...","id":"202005__owen_good_mufordito__europai_identitasrol_ir_csalodasrol__kisebbsegben_vagyunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37d43806-9091-468f-a4b1-0c7188505909&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0715d618-79b1-4501-ba4c-31205804a89c","keywords":null,"link":"/360/202005__owen_good_mufordito__europai_identitasrol_ir_csalodasrol__kisebbsegben_vagyunk","timestamp":"2020. január. 31. 09:30","title":"Egy brit Budapesten: A kisebbséghez tartozom, ebből kell kihozni a legtöbbet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c3f86a7-e559-49f8-9c1a-f63a241b56db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem havonta, hanem évente keres 2,1 millió forintot ingatlankiadásból.","shortLead":"Nem havonta, hanem évente keres 2,1 millió forintot ingatlankiadásból.","id":"20200201_Novak_Katalin_elrontotta_a_vagyonnyilatkozatat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c3f86a7-e559-49f8-9c1a-f63a241b56db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7afb8de4-9b90-4d19-bbbc-88f070fa7a37","keywords":null,"link":"/itthon/20200201_Novak_Katalin_elrontotta_a_vagyonnyilatkozatat","timestamp":"2020. február. 01. 12:24","title":"Novák Katalin elrontotta a vagyonnyilatkozatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86077135-fa47-4529-a855-f404437cec43","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagyon megugrott az ország energiahordozó-importja novemberben, és húsból is jóval nagyobb volt a behozatal. Az export 80 százaléka az EU-ba irányult.\r

