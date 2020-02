Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"172faaf7-c1bc-4759-9181-ca06db152c41","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"A közpénzek elköltését vizsgáló újságírók munkáját is ellehetetleníti, ha a költségvetési szervek és a bíróság gyakorlatában általánossá válik, hogy a GDPR-ra hivatkozva tartanak vissza magánszemélyekre vonatkozó adatokat. A hvg.hu pillanatnyilag az Országgyűlés Hivatalával áll hadban, mert meg szeretnénk tudni, hogy a pártfrakcióknak ki ad sok tíz- és százmillióért tanácsokat. ","shortLead":"A közpénzek elköltését vizsgáló újságírók munkáját is ellehetetleníti, ha a költségvetési szervek és a bíróság...","id":"20200203_GDPR_szakerto_lista_frakcio_orszaggyules","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=172faaf7-c1bc-4759-9181-ca06db152c41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76eeee3a-04a0-4dea-9429-c4eeacb4b13e","keywords":null,"link":"/itthon/20200203_GDPR_szakerto_lista_frakcio_orszaggyules","timestamp":"2020. február. 03. 15:00","title":"Pártnak dolgozni nem ciki, csak az, ha kiderül?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a8558f2-6681-467b-908a-0f936e6f6221","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"Sokan érzik úgy, hogy alvás helyett sokkal hasznosabban is el tudnák tölteni az idejüket. De tényleg lehet időt nyerni és csökkenteni az alvás hosszát úgy, hogy eközben még jól is teljesítsünk? Vigyázat: a hat óránál kevesebb pihenéssel már az egészségünket veszélyeztetjük!","shortLead":"Sokan érzik úgy, hogy alvás helyett sokkal hasznosabban is el tudnák tölteni az idejüket. De tényleg lehet időt nyerni...","id":"sedacurforte_20180319_Meghackelt_alvas_aludhatunk_kevesebbet_buntetlenul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4a8558f2-6681-467b-908a-0f936e6f6221&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e297b4f9-585f-41bd-976d-fdcf61efbfdf","keywords":null,"link":"/brandchannel/sedacurforte_20180319_Meghackelt_alvas_aludhatunk_kevesebbet_buntetlenul","timestamp":"2020. február. 03. 07:30","title":"Mit tehetünk azért, hogy kevesebbet aludjunk, mégis jól teljesítsünk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"4e1f590f-3bff-4661-9c21-2f44316692a2","c_partnertag":"sedacurforte"},{"available":true,"c_guid":"813e6e26-82db-427e-a044-9c580a9b15e1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A NAT jelenlegi tartalmát, megfogalmazott céljait elfogadhatatlannak tartja a Történelemtanárok Egylete (TTE). Állásfoglalásban szedték pontokba a kritikájukat.","shortLead":"A NAT jelenlegi tartalmát, megfogalmazott céljait elfogadhatatlannak tartja a Történelemtanárok Egylete (TTE...","id":"20200203_Tortenelemtanarok_a_NATrol_Torzitott_tortenelmi_kepet_ir_elo_aranytalanul_eloterbe_helyezi_a_honvedelmi_ismereteket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=813e6e26-82db-427e-a044-9c580a9b15e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"941ec5b0-0ee0-480c-93c3-afd928825ae9","keywords":null,"link":"/kultura/20200203_Tortenelemtanarok_a_NATrol_Torzitott_tortenelmi_kepet_ir_elo_aranytalanul_eloterbe_helyezi_a_honvedelmi_ismereteket","timestamp":"2020. február. 03. 09:28","title":"Történelemtanárok a NAT-ról: Torzított történelmi képet ír elő, aránytalanul előtérbe helyezi a honvédelmi ismereteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74752347-531b-4ab8-bca3-397afdbf9e32","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem sérült meg senki, de ez tényleg csak a szerencsének köszönhető.","shortLead":"Nem sérült meg senki, de ez tényleg csak a szerencsének köszönhető.","id":"20200202_Verfagyaszto_nezni_amit_ez_a_bacsi_csinal_az_olasz_autopalyan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=74752347-531b-4ab8-bca3-397afdbf9e32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfef9e9c-4d2f-4261-a534-d8e243afc958","keywords":null,"link":"/cegauto/20200202_Verfagyaszto_nezni_amit_ez_a_bacsi_csinal_az_olasz_autopalyan","timestamp":"2020. február. 02. 12:05","title":"Vérfagyasztó nézni, amit ez a bácsi csinál az olasz autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c260d3c-8a5c-4f65-82bf-f62219c391cc","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A kansasi csapat nyerte a profi amerikaifutball-liga (NFL) nagydöntőjét, az 54. Super Bowlt.","shortLead":"A kansasi csapat nyerte a profi amerikaifutball-liga (NFL) nagydöntőjét, az 54. Super Bowlt.","id":"20200203_A_Kansas_City_Chiefs_nyerte_a_Super_Bowlt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c260d3c-8a5c-4f65-82bf-f62219c391cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ed0bebd-b1cf-4f2d-92ec-ba78dc51780c","keywords":null,"link":"/sport/20200203_A_Kansas_City_Chiefs_nyerte_a_Super_Bowlt","timestamp":"2020. február. 03. 05:03","title":"A Kansas City Chiefs nyerte a Super Bowlt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"329322e3-465c-4bbe-8f3b-3b215f268cd0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Egyesült Királyság már nem EU-tag, de a tárgyalások neheze csak most következik; az orvosok mellett a gazdasági elemzők is azt találgatják, mekkora károkat okozhat a koronavírus; közzétették a képviselők vagyonnyilatkozatait. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Az Egyesült Királyság már nem EU-tag, de a tárgyalások neheze csak most következik; az orvosok mellett a gazdasági...","id":"20200202_Es_akkor_brexit_vagyonnyilatkozat_koronavirus_hell_kesma_polat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=329322e3-465c-4bbe-8f3b-3b215f268cd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d47c7a01-043a-430c-ae1e-dfb83c44e927","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200202_Es_akkor_brexit_vagyonnyilatkozat_koronavirus_hell_kesma_polat","timestamp":"2020. február. 02. 07:00","title":"És akkor megsajnáltuk szegény vagyontalan miniszterelnökünket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"A forint gyengülése miatt hibáztatták már a médiát, hivatkoztak a szilveszteri buliból józanodó spekulánsokra, de azt is mondták, hogy örülnünk kellene a gyengülésnek. Összegyűjtöttük, hogy az elmúlt évtizedek nagy forintgyengüléseire mit reagáltak a politikusok és a gazdasági döntéshozók.","shortLead":"A forint gyengülése miatt hibáztatták már a médiát, hivatkoztak a szilveszteri buliból józanodó spekulánsokra, de azt...","id":"20200203_melypont_forint_arfolyam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fcf8df7-358b-4fa0-84a6-71638dcd7bfb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200203_melypont_forint_arfolyam","timestamp":"2020. február. 03. 11:41","title":"7 alkalom, amikor a forintgyengülést megpróbálták megmagyarázni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f66dd47a-ff44-4b5b-8e1b-891eb99fa73f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy évvel a tavalyi csúcs után vasárnap ismét megdőlt a napi melegrekord.","shortLead":"Egy évvel a tavalyi csúcs után vasárnap ismét megdőlt a napi melegrekord.","id":"20200202_Ma_182_fokkal_megdolt_a_napi_melegrekord","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f66dd47a-ff44-4b5b-8e1b-891eb99fa73f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a702648-2398-488a-aabb-b3490fdb176f","keywords":null,"link":"/itthon/20200202_Ma_182_fokkal_megdolt_a_napi_melegrekord","timestamp":"2020. február. 02. 18:27","title":"Ma 18,2 fokkal megdőlt a napi melegrekord","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]