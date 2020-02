Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e9442d3b-9da5-482b-bd52-c5965f449d1d","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A kuratórium idén is döntött. ","shortLead":"A kuratórium idén is döntött. ","id":"20200202_Bodrogi_Gyula_kapta_az_idei_Pager_Antalszineszdijat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9442d3b-9da5-482b-bd52-c5965f449d1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"671d6b8a-e6c4-41f1-b7d3-0f62311321bc","keywords":null,"link":"/kultura/20200202_Bodrogi_Gyula_kapta_az_idei_Pager_Antalszineszdijat","timestamp":"2020. február. 02. 18:48","title":"Bodrogi Gyula kapta az idei Páger Antal-színészdíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d1f4a62-1d21-40d1-84a4-b7af7d515700","c_author":"Hont András","category":"360","description":"Széles körben elterjedt nézet szerint a múlt év végén repedések kezdtek mutatkozni a lassan tízéves Nemzeti Együttműködés Rendszerén. Valóban történt-e változás, és ha igen, úgy a rendszerváltoztatók erősödtek-e meg, avagy a rendszer változik? Egyebek közt ezekre a kérdésekre keresi a választ az a négyrészes cikksorozat, amelynek ez az első darabja. ","shortLead":"Széles körben elterjedt nézet szerint a múlt év végén repedések kezdtek mutatkozni a lassan tízéves Nemzeti...","id":"20200203_hont_megroppante_az_orbanrendszer_ellenzek_onkormanyzati_valasztas_ner","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d1f4a62-1d21-40d1-84a4-b7af7d515700&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be039622-b569-4aea-a981-7b03b9493519","keywords":null,"link":"/360/20200203_hont_megroppante_az_orbanrendszer_ellenzek_onkormanyzati_valasztas_ner","timestamp":"2020. február. 03. 07:00","title":"Hont: Megroppant-e az Orbán-rendszer?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5305e8e5-87d1-4cb6-916a-236ca8608232","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":" A Parkinson-kór eredete a születés előttre vezethető vissza azoknál az embereknél, akiknél 50 éves koruk előtt fejlődik ki a degeneratív idegrendszeri betegség amerikai kutatók tanulmánya szerint.","shortLead":" A Parkinson-kór eredete a születés előttre vezethető vissza azoknál az embereknél, akiknél 50 éves koruk előtt...","id":"20200203_parkinson_kor_kialakulasa_szuletes_elott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5305e8e5-87d1-4cb6-916a-236ca8608232&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed2953e9-b796-4f9b-9b47-2c64e1877b38","keywords":null,"link":"/tudomany/20200203_parkinson_kor_kialakulasa_szuletes_elott","timestamp":"2020. február. 03. 00:03","title":"Meglepő felfedezés a Parkinson-kórról: már az ember születése előtt elkezdődhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af592c89-5d5d-41f6-9999-62f04427119b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Németország 100 állampolgárát hozta haza Kínából, közülük ketten koronavírus-fertőzöttek voltak. Az oroszok megtagadták, hogy a német gép Moszkvában szálljon le tankolni.","shortLead":"Németország 100 állampolgárát hozta haza Kínából, közülük ketten koronavírus-fertőzöttek voltak. Az oroszok...","id":"20200202_Ket_fertozott_is_volt_a_Vuhanbol_hazaszallitott_nemetek_kozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af592c89-5d5d-41f6-9999-62f04427119b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d2c250c-3975-45b4-9c60-b14440ff83b6","keywords":null,"link":"/vilag/20200202_Ket_fertozott_is_volt_a_Vuhanbol_hazaszallitott_nemetek_kozott","timestamp":"2020. február. 02. 13:00","title":"Két fertőzött is volt a Vuhanból hazaszállított németek között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0e323b0-4536-4aa0-9772-87186645baa1","c_author":"MTA","category":"sport","description":"Novak Djokovic nyolcadszor nyerte meg a férfi egyes küzdelmeit a melbourne-i ausztrál nyílt teniszbajnokságon, mivel a vasárnapi döntőben 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4-re legyőzte az osztrák Dominic Thiemet.","shortLead":"Novak Djokovic nyolcadszor nyerte meg a férfi egyes küzdelmeit a melbourne-i ausztrál nyílt teniszbajnokságon, mivel...","id":"20200202_Djokovic_nyolcadszor_bajnok_Melbourneben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0e323b0-4536-4aa0-9772-87186645baa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"516fc652-f16e-4942-9b2b-1565e5bb2728","keywords":null,"link":"/sport/20200202_Djokovic_nyolcadszor_bajnok_Melbourneben","timestamp":"2020. február. 02. 14:02","title":"Djokovic nyolcadszor bajnok Melbourne-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81dfa50a-ea61-4572-a13b-f08f3f2cfb50","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Tünetmentesek, de a vírus lappangási ideje akár 14 nap is lehet. ","shortLead":"Tünetmentesek, de a vírus lappangási ideje akár 14 nap is lehet. ","id":"20200202_Koronavirus_hazatero_magyarok_karanten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81dfa50a-ea61-4572-a13b-f08f3f2cfb50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7b67947-eda9-480c-95a5-2a710cacba4e","keywords":null,"link":"/itthon/20200202_Koronavirus_hazatero_magyarok_karanten","timestamp":"2020. február. 02. 17:29","title":"Két hétig lesznek karanténban a Vuhanból hazatérő magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"229c03ef-d020-405d-9559-6922f98d5240","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"Az Európai Nukleáris Kutatási Szervezet mérnökei jelenleg a rendszer nagy detektorain és a nagy hadronütközetetőben is a szokásos karbantartási munkálatokat végzik. Bejutottunk oda, ahol még a tudósok is csak ritkán járhatnak.","shortLead":"Az Európai Nukleáris Kutatási Szervezet mérnökei jelenleg a rendszer nagy detektorain és a nagy hadronütközetetőben is...","id":"20200201_cern_nagy_hadronutkozteto_lhc_atlas_alice_genf_europai_nuklearis_kutatasi_szervezet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=229c03ef-d020-405d-9559-6922f98d5240&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea0da285-33aa-4643-94b6-99c505b3a5f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200201_cern_nagy_hadronutkozteto_lhc_atlas_alice_genf_europai_nuklearis_kutatasi_szervezet","timestamp":"2020. február. 01. 08:03","title":"Amit a tudósok is csak ritkán látnak – a CERN szívében jártunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a86e133-0649-4f99-810f-060936f58645","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az egészségügyi felszerelések sürgős beszerzéséről lenne szó.","shortLead":"Az egészségügyi felszerelések sürgős beszerzéséről lenne szó.","id":"20200201_Az_Europai_Uniotol_kert_segitseget_Kina_a_koronavirus_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a86e133-0649-4f99-810f-060936f58645&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6467671a-5fe1-4ab2-aa54-c1ea1dcfa7d6","keywords":null,"link":"/vilag/20200201_Az_Europai_Uniotol_kert_segitseget_Kina_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. február. 01. 12:47","title":"Az Európai Uniótól kért segítséget Kína a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]