[{"available":true,"c_guid":"8b70d00a-1102-4c1f-9a30-eeb385b07cc3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Akcióba lendült a MADOKE.","shortLead":"Akcióba lendült a MADOKE.","id":"20200203_MADOKE_dokumentumfilm_online","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b70d00a-1102-4c1f-9a30-eeb385b07cc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64cb5266-b16b-460c-8e5c-400a8ae0b23a","keywords":null,"link":"/kultura/20200203_MADOKE_dokumentumfilm_online","timestamp":"2020. február. 03. 11:13","title":"Vasárnapig hat remek dokumentumfilmet nézhet meg ingyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a86e133-0649-4f99-810f-060936f58645","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A koronavírussal fertőzött betegeket kezelik majd a hatalmas vuhani létesítményben. Az építkezésről time lapse videó készült.","shortLead":"A koronavírussal fertőzött betegeket kezelik majd a hatalmas vuhani létesítményben. Az építkezésről time lapse videó...","id":"20200203_vuhan_virus_koronavirus_korhaz_kina_time_lapse_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a86e133-0649-4f99-810f-060936f58645&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78a697bf-3e89-4039-a586-b24e09206e83","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200203_vuhan_virus_koronavirus_korhaz_kina_time_lapse_video","timestamp":"2020. február. 03. 10:05","title":"Videóra vették, hogyan épült fel 10 nap alatt egy óriási kórház Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a1cb863-9392-4ca2-9027-e86abdbf4081","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A párizsi klímaegyezmény gazdasági szempontból is észszerű megállapodás a Potsdami Klímakutató Intézet (PIK) héten bemutatott tanulmánya szerint, amelynek készítői arra jutottak, hogy a globális felmelegedés mértékének 2 Celsius-fokban való korlátozásakor a legkisebbek a klímaváltozás költségei.","shortLead":"A párizsi klímaegyezmény gazdasági szempontból is észszerű megállapodás a Potsdami Klímakutató Intézet (PIK) héten...","id":"20200202_parizsi_klimaegyezmeny_gazdasagi_szempont","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a1cb863-9392-4ca2-9027-e86abdbf4081&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fc6aa06-20cd-4eaf-a34f-cfeb49967e30","keywords":null,"link":"/tudomany/20200202_parizsi_klimaegyezmeny_gazdasagi_szempont","timestamp":"2020. február. 02. 08:03","title":"Kutatók bizonyították: pénzben is megéri betartani a klímaegyezményt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c3f86a7-e559-49f8-9c1a-f63a241b56db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem havonta, hanem évente keres 2,1 millió forintot ingatlankiadásból.","shortLead":"Nem havonta, hanem évente keres 2,1 millió forintot ingatlankiadásból.","id":"20200201_Novak_Katalin_elrontotta_a_vagyonnyilatkozatat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c3f86a7-e559-49f8-9c1a-f63a241b56db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7afb8de4-9b90-4d19-bbbc-88f070fa7a37","keywords":null,"link":"/itthon/20200201_Novak_Katalin_elrontotta_a_vagyonnyilatkozatat","timestamp":"2020. február. 01. 12:24","title":"Novák Katalin elrontotta a vagyonnyilatkozatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b4c4d31-9b27-42ec-91ab-ae8ce100166e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hétfői gyorsviziten ugyanakkor mégis inkább az unió hétéves keretköltsége lehet a legforróbb téma. ","shortLead":"A hétfői gyorsviziten ugyanakkor mégis inkább az unió hétéves keretköltsége lehet a legforróbb téma. ","id":"20200203_orban_viktor_fidesz_brusszel_neppart_epp_ursula_von_der_leyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b4c4d31-9b27-42ec-91ab-ae8ce100166e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb2abca6-bdf9-4fac-a7fc-20c130addd4b","keywords":null,"link":"/itthon/20200203_orban_viktor_fidesz_brusszel_neppart_epp_ursula_von_der_leyen","timestamp":"2020. február. 03. 07:34","title":"Orbán a Fidesz sorsáról is egyeztethet ma Brüsszelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"287bdcd1-cbac-4278-9076-d3337b8ea599","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb 106 településen vezette be mobil telekommunikációs csomagját a Digi. Így már közel félezer helyen működik a néhány hónapja létező szolgáltatás.","shortLead":"Újabb 106 településen vezette be mobil telekommunikációs csomagját a Digi. Így már közel félezer helyen működik...","id":"20200203_digimobil_lefedettseg_hol_erheto_el_telepules_mobilhalozat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=287bdcd1-cbac-4278-9076-d3337b8ea599&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"703daae9-1200-4718-992d-a63395fdd457","keywords":null,"link":"/tudomany/20200203_digimobil_lefedettseg_hol_erheto_el_telepules_mobilhalozat","timestamp":"2020. február. 03. 08:33","title":"Újabb 106 településen kapcsolták be a DIGIMobilt, a Digi mobilhálózatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"A forint gyengülése miatt hibáztatták már a médiát, hivatkoztak a szilveszteri buliból józanodó spekulánsokra, de azt is mondták, hogy örülnünk kellene a gyengülésnek. Összegyűjtöttük, hogy az elmúlt évtizedek nagy forintgyengüléseire mit reagáltak a politikusok és a gazdasági döntéshozók.","shortLead":"A forint gyengülése miatt hibáztatták már a médiát, hivatkoztak a szilveszteri buliból józanodó spekulánsokra, de azt...","id":"20200203_melypont_forint_arfolyam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fcf8df7-358b-4fa0-84a6-71638dcd7bfb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200203_melypont_forint_arfolyam","timestamp":"2020. február. 03. 11:41","title":"7 alkalom, amikor a forintgyengülést megpróbálták megmagyarázni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8aeeb6a-ccd9-4a91-b735-72567f311567","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nagykátán egy diák órán fenyegette tanárát. A térségi fideszes azt állítja, Gyöngyöspatán is ez történt.","shortLead":"Nagykátán egy diák órán fenyegette tanárát. A térségi fideszes azt állítja, Gyöngyöspatán is ez történt.","id":"20200202_A_fideszes_Czervan_osszekapcsolta_a_gyongyospatai_romakkal_a_nagykatai_tanar_elleni_fenyegetest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8aeeb6a-ccd9-4a91-b735-72567f311567&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4fb70f4-f2e7-4e4a-811d-7318758637bf","keywords":null,"link":"/itthon/20200202_A_fideszes_Czervan_osszekapcsolta_a_gyongyospatai_romakkal_a_nagykatai_tanar_elleni_fenyegetest","timestamp":"2020. február. 02. 17:33","title":"A fideszes Czerván összekapcsolta a gyöngyöspatai romákkal a nagykátai tanár elleni fenyegetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]