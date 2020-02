Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"01944359-5d44-47d0-8256-4204f44cbc8e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Háromféle figyelmeztetést is kiadott keddre az Országos Meteorológiai Szolgálat.","shortLead":"Háromféle figyelmeztetést is kiadott keddre az Országos Meteorológiai Szolgálat.","id":"20200203_Villamlassal_jegesovel_es_eros_szellel_erkezik_kedden_a_lehules","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01944359-5d44-47d0-8256-4204f44cbc8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f5dcf73-a571-459f-b762-a929c459d3d0","keywords":null,"link":"/itthon/20200203_Villamlassal_jegesovel_es_eros_szellel_erkezik_kedden_a_lehules","timestamp":"2020. február. 03. 11:37","title":"Villámlással, jégesővel és erős széllel érkezik kedden a lehűlés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e091b43c-b1e3-49d5-a248-5df2cdada2c4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A repülőgépen lett rosszul egy kínai utas Budapestre tartva, a leszálláskor már 39 fokos láza volt. A Szent László Kórházban vizsgálják.","shortLead":"A repülőgépen lett rosszul egy kínai utas Budapestre tartva, a leszálláskor már 39 fokos láza volt. A Szent László...","id":"20200203_Elkulonitettek_a_budapesti_repuloteren_egy_lazas_kinai_utast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e091b43c-b1e3-49d5-a248-5df2cdada2c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b26996ff-9a39-4c2c-b4d6-dd8099f333ce","keywords":null,"link":"/itthon/20200203_Elkulonitettek_a_budapesti_repuloteren_egy_lazas_kinai_utast","timestamp":"2020. február. 03. 21:24","title":"Elkülönítettek a budapesti repülőtéren egy lázas kínai utast","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc8148dc-5eb8-49f5-ace9-a3ec61d9a738","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Bicskénél történt a baleset, amely blokkolta a forgalmat a főváros felé.","shortLead":"Bicskénél történt a baleset, amely blokkolta a forgalmat a főváros felé.","id":"20200204_Videon_a_hetfoi_kamionbaleset_amikor_egy_jarmu_bebicskazott_az_M1esen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc8148dc-5eb8-49f5-ace9-a3ec61d9a738&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9935360-1ec4-4d14-906f-3543b047d5ca","keywords":null,"link":"/cegauto/20200204_Videon_a_hetfoi_kamionbaleset_amikor_egy_jarmu_bebicskazott_az_M1esen","timestamp":"2020. február. 04. 08:38","title":"Videón a hétfői kamionbaleset, amikor a jármű bebicskázik az M1-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d72dc577-93b0-4cf8-a04d-32b99d238c34","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem Kansasben.","shortLead":"Nem Kansasben.","id":"20200203_Super_Bowl_Trump_nem_talalta_el_melyik_allamban_van_Kansas_City","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d72dc577-93b0-4cf8-a04d-32b99d238c34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df7cb2ae-e6f7-45fe-84dc-40847079e5a3","keywords":null,"link":"/vilag/20200203_Super_Bowl_Trump_nem_talalta_el_melyik_allamban_van_Kansas_City","timestamp":"2020. február. 03. 19:45","title":"Super Bowl: Trump nem találta el, melyik államban van Kansas City","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04b80e1e-aad9-45d6-9316-c503ac51f63c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A Wizz Air legnagyobb részvényese 12,5 millió részvényt adott el, hogy a Brexit után is legalább 50 százalékban az Európai Gazdasági Térséghez tartozzon a légitársaság.","shortLead":"A Wizz Air legnagyobb részvényese 12,5 millió részvényt adott el, hogy a Brexit után is legalább 50 százalékban...","id":"20200204_Tobb_millio_Wizz_Airreszvenyt_kellett_eladni_hogy_megfeleljen_a_ceg_a_Brexit_utani_szabalyoknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04b80e1e-aad9-45d6-9316-c503ac51f63c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b380dec-14a8-4102-933c-723d67441759","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200204_Tobb_millio_Wizz_Airreszvenyt_kellett_eladni_hogy_megfeleljen_a_ceg_a_Brexit_utani_szabalyoknak","timestamp":"2020. február. 04. 12:42","title":"Több millió Wizz Air-részvényt kellett eladni a Brexit miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61247de5-704e-41ba-ab1e-4bc55208b40c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Augusztusban lejár az a négyéves licencmegállapodás, amit a BlackBerry kötött a kínai TCL-lel, és a jelek szerint nem hosszabbítják meg a partnerséget.","shortLead":"Augusztusban lejár az a négyéves licencmegállapodás, amit a BlackBerry kötött a kínai TCL-lel, és a jelek szerint nem...","id":"20200204_blackberry_telefon_billentyuzettel_szerelt_telefon_tcl","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61247de5-704e-41ba-ab1e-4bc55208b40c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc333148-48aa-4e27-a5b1-f510345aada4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200204_blackberry_telefon_billentyuzettel_szerelt_telefon_tcl","timestamp":"2020. február. 04. 09:03","title":"Itt a vége: augusztustól végleg eltűnhetnek a BlackBerry telefonok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d75d8db2-64c3-4e46-8567-8dc0c5ddf270","c_author":"HVG","category":"360","description":"A kötetben szereplő 12 szerző tudományos értekezése a témakör alapműve lett. \r

","shortLead":"A kötetben szereplő 12 szerző tudományos értekezése a témakör alapműve lett. \r

","id":"202005_konyv__konferencia_tobblettel_1956_es_azenei_elet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d75d8db2-64c3-4e46-8567-8dc0c5ddf270&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab3b77a8-0130-4936-bb17-c3eb74d2dfee","keywords":null,"link":"/360/202005_konyv__konferencia_tobblettel_1956_es_azenei_elet","timestamp":"2020. február. 03. 14:00","title":"Meglepő dolgok derülnek ki a zenei életről és 1956-ról szóló könyvből ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fa32f5d-913c-4e82-b076-a79dea23813e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ezúttal a 2018-es esztendő egyik izgalmas szimulátorát tette ingyenessé szokásos akciójában az Epic Games. A Farming Simulatorban karosszékünkből irányíthatunk egy egész gazdaságot.","shortLead":"Ezúttal a 2018-es esztendő egyik izgalmas szimulátorát tette ingyenessé szokásos akciójában az Epic Games. A Farming...","id":"20200203_farming_simulator_19_epic_games_store_ingyenes_jatekok_letoltese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8fa32f5d-913c-4e82-b076-a79dea23813e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb8322e5-d369-4371-8b5e-f5fce8d23dd8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200203_farming_simulator_19_epic_games_store_ingyenes_jatekok_letoltese","timestamp":"2020. február. 03. 20:03","title":"Nagyon jó és majdnem 9000 forintos játékot ad most ingyen az egyik nagy kiadó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]