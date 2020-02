Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4d99a8d9-d38c-4d7f-8bb6-80c39484a297","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb olyan listát tett közzé az Eurostat, amelyre nem lehetünk büszkék.","shortLead":"Újabb olyan listát tett közzé az Eurostat, amelyre nem lehetünk büszkék.","id":"20200204_Sehol_az_EUban_nem_halnak_meg_annyian_rakban_mint_Magyarorszagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d99a8d9-d38c-4d7f-8bb6-80c39484a297&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebd751c0-2424-47a3-a499-701173e41871","keywords":null,"link":"/itthon/20200204_Sehol_az_EUban_nem_halnak_meg_annyian_rakban_mint_Magyarorszagon","timestamp":"2020. február. 04. 09:30","title":"Arányaiban sehol az EU-ban nem halnak meg annyian rákban, mint Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b63bdbd0-7cf4-42e4-ab8f-cb6989a3656b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"2019 után 2020-ban is a Nobel-békedíjra esélyes jelöltek között lesz Greta Thunberg.","shortLead":"2019 után 2020-ban is a Nobel-békedíjra esélyes jelöltek között lesz Greta Thunberg.","id":"20200203_Nobelbekedijra_jeloltek_Greta_Thunberget","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b63bdbd0-7cf4-42e4-ab8f-cb6989a3656b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0aa68664-2c73-4342-bd1d-4fff6aabce25","keywords":null,"link":"/elet/20200203_Nobelbekedijra_jeloltek_Greta_Thunberget","timestamp":"2020. február. 03. 18:21","title":"Nobel-békedíjra jelölték Greta Thunberget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"904401f0-f4cc-45c2-89d8-3c8fe815c63c","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"A bulinegyed szívébe befutott utazótárlat Banksy világát hivatott bemutatni, de éppen Banksyről nem tudunk meg jóformán semmit sem.","shortLead":"A bulinegyed szívébe befutott utazótárlat Banksy világát hivatott bemutatni, de éppen Banksyről nem tudunk meg jóformán...","id":"20200203_Egeszen_zavarba_ejto_a_Budapestre_erkezett_Banksykiallitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=904401f0-f4cc-45c2-89d8-3c8fe815c63c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ccc0f7d-846b-40f8-9e46-c73862c720e2","keywords":null,"link":"/kultura/20200203_Egeszen_zavarba_ejto_a_Budapestre_erkezett_Banksykiallitas","timestamp":"2020. február. 03. 20:00","title":"Egészen zavarba ejtő a Budapestre érkező Banksy-kiállítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vétkes sofőr a gázolás után a tehergépkocsi rakterébe tette a sértettet.","shortLead":"A vétkes sofőr a gázolás után a tehergépkocsi rakterébe tette a sértettet.","id":"20200203_Megmenthettek_volna_egy_elgazolt_gyalogos_eletet_Esztergomnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f78d44d5-9257-43d8-a316-423abc44e738","keywords":null,"link":"/itthon/20200203_Megmenthettek_volna_egy_elgazolt_gyalogos_eletet_Esztergomnal","timestamp":"2020. február. 03. 16:39","title":"Jogosítvány nélkül, más autóját vezetve gázolt Esztergomnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57633edd-5853-44f3-b47a-6cdaabdf0520","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Az integrált természettudomány tantárgy bevezetése előremutató is lehetne, de inkább a tanárhiány csökkentését szolgálja – állítja Nahalka István oktatáskutató.","shortLead":"Az integrált természettudomány tantárgy bevezetése előremutató is lehetne, de inkább a tanárhiány csökkentését...","id":"20200205_A_tanarhiany_csokkentesere_vezethetik_be_az_osszevont_termeszettudomany_tantargyat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57633edd-5853-44f3-b47a-6cdaabdf0520&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22242e27-3fac-4e6d-949c-70ec92b5cf37","keywords":null,"link":"/360/20200205_A_tanarhiany_csokkentesere_vezethetik_be_az_osszevont_termeszettudomany_tantargyat","timestamp":"2020. február. 05. 15:05","title":"A tanárhiány csökkentésére vezethetik be az összevont természettudomány tantárgyat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3f83627-a7fc-430c-8a00-8578136aaaa0","c_author":"Nehéz-Posony Márton","category":"360","description":"A Nemzeti alaptanterv és az arról a szakmai szervezetek által megfogalmazott kritika kérdése csak látszólag korlátozódik a szűkebben vett közoktatás területére. Valójában nagyon is súlyos alkotmányos alapkérdésről van szó.\r

\r

","shortLead":"A Nemzeti alaptanterv és az arról a szakmai szervezetek által megfogalmazott kritika kérdése csak látszólag...","id":"20200204_A_hvg_ugyvedje_valaszol_mi_koze_a_NATnak_a_torveny_elotti_egyenloseghez","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3f83627-a7fc-430c-8a00-8578136aaaa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e5ac40d-4812-4c47-ab02-7165f76c95a4","keywords":null,"link":"/360/20200204_A_hvg_ugyvedje_valaszol_mi_koze_a_NATnak_a_torveny_elotti_egyenloseghez","timestamp":"2020. február. 04. 15:00","title":"A HVG ügyvédje válaszol: mi köze a NAT-nak a törvény előtti egyenlőséghez?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54a40f08-83db-44ee-91dd-3a5f293d3adb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A pártok szeretik egymás politikusait vagyonosodási ügyekben támadni, de az átláthatatlanságra kormányokon átívelően nagyon vigyáztak mindig is. Majdnem volt az ügyben népszavazás, aztán mégsem. Most is lehetne tartani, van hitelesített kérdés, de addig marad a vagyonnyilatkozat, arra, hogy következtetéseket vonjunk le a vezetők anyagi helyzetéről.","shortLead":"A pártok szeretik egymás politikusait vagyonosodási ügyekben támadni, de az átláthatatlanságra kormányokon átívelően...","id":"20200205_vagyonnyilatkozat_vagyonosodas_orban_bajnai_gyurcsany_rogan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54a40f08-83db-44ee-91dd-3a5f293d3adb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95b53409-6452-4422-a608-a289499fdad6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200205_vagyonnyilatkozat_vagyonosodas_orban_bajnai_gyurcsany_rogan","timestamp":"2020. február. 05. 06:30","title":"Semmit nem árul el a vagyonnyilatkozat, de érinthetetlen a rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05398e18-3c79-4328-95e0-ff40e21e5b84","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Poco januárban vált a Xiaomi almárkájává, mostanra pedig már be is mutatták a Poco X2-t.","shortLead":"A Poco januárban vált a Xiaomi almárkájává, mostanra pedig már be is mutatták a Poco X2-t.","id":"20200204_xiaomi_poco_poco_x2_okostelefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05398e18-3c79-4328-95e0-ff40e21e5b84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6aadefd-95fa-4f0a-a96e-0045fd149e4a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200204_xiaomi_poco_poco_x2_okostelefon","timestamp":"2020. február. 04. 11:03","title":"Megfizethető árral itt a Xiaomiból \"kiugrott\" mobilmárka első saját telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]