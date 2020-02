Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b1e0ba58-c57d-4200-a947-251605bd1d70","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Avast leányvállalata olyan cégeknek kínálta a felhasználói adatokat, mint a Google, a Microsoft vagy Pepsi.","shortLead":"Az Avast leányvállalata olyan cégeknek kínálta a felhasználói adatokat, mint a Google, a Microsoft vagy Pepsi.","id":"20200205_avast_jumpshot_felhasznaloi_adatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1e0ba58-c57d-4200-a947-251605bd1d70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"722c508f-45ee-4bab-9446-a34acfc8e40f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200205_avast_jumpshot_felhasznaloi_adatok","timestamp":"2020. február. 05. 10:03","title":"Eladta a felhasználók adatait, most bezárja egyik cégét az Avast","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80f7f6aa-14bf-42de-8fcf-08941880a473","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A házelnök szerint az ellenzék részéről nincsenek érvek, csak gyalázkodások.","shortLead":"A házelnök szerint az ellenzék részéről nincsenek érvek, csak gyalázkodások.","id":"20200206_kover_laszlo_karacsony_gergely_fidesz_hazelnok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80f7f6aa-14bf-42de-8fcf-08941880a473&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88756441-52a6-4f57-90bb-1388bc580c88","keywords":null,"link":"/itthon/20200206_kover_laszlo_karacsony_gergely_fidesz_hazelnok","timestamp":"2020. február. 06. 08:30","title":"Kövér László szerint Karácsony Gergely egy PR-huszár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcc14bc8-0e80-4741-9f1b-5833bef44246","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A dél-koreai óriásvállalat egy időre kénytelen szüneteltetni a gyártást. A Nissannal is állnak a szalagok.","id":"20200204_hyundai_autogyarto_koronavirus_del_korea","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bcc14bc8-0e80-4741-9f1b-5833bef44246&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"617b137d-1360-44cf-8570-313fec2c3d0e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200204_hyundai_autogyarto_koronavirus_del_korea","timestamp":"2020. február. 04. 18:41","title":"A Hyundait is ledöntötte a lábáról az új koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b28a4c2-f753-4e54-ac19-e52c2ad7673f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A fotók alapján 7,5 hektárnyi nádast irtottak ki a négy évvel korábbi állapothoz képest.","shortLead":"A fotók alapján 7,5 hektárnyi nádast irtottak ki a négy évvel korábbi állapothoz képest.","id":"20200205_Negy_ev_alatt_megduplazodott_a_kiirtott_nadasok_terulete_a_Balatonnal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b28a4c2-f753-4e54-ac19-e52c2ad7673f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3c3f7c3-ace5-44bb-97ca-d1d20398e142","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200205_Negy_ev_alatt_megduplazodott_a_kiirtott_nadasok_terulete_a_Balatonnal","timestamp":"2020. február. 05. 20:25","title":"Négy év alatt megduplázódott a kiirtott nádasok területe a Balatonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d8a5051-f473-4764-b4fa-49fd3f6025db","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sok évig tartó tesztelgetés után néhány órája hivatalosan is elindult a videokártyáiról ismert Nvidia streaming játékszolgáltatása. Ingyenes és fizetős verzió is van, ráadásul igen kedvező áron.","shortLead":"Sok évig tartó tesztelgetés után néhány órája hivatalosan is elindult a videokártyáiról ismert Nvidia streaming...","id":"20200205_nvidia_geforce_now_streaming_jatek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d8a5051-f473-4764-b4fa-49fd3f6025db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7958561-622f-460a-af73-0957771b2c5d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200205_nvidia_geforce_now_streaming_jatek","timestamp":"2020. február. 05. 18:33","title":"Mit szólna egy erős, játékos számítógéphez havi 1500 forintért? Az Nvidia megcsinálta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec5148c5-21aa-48fc-afc5-c972a9ab30fb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány nappal a hivatalos bemutató előtt a Samsung weboldalán tűnt fel egy fotó a Galaxy S20-ról.","shortLead":"Néhány nappal a hivatalos bemutató előtt a Samsung weboldalán tűnt fel egy fotó a Galaxy S20-ról.","id":"20200205_samsung_galaxy_s20_kiszivargott_foto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec5148c5-21aa-48fc-afc5-c972a9ab30fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0510f7c-a5d7-4962-8e38-775433fbf5ac","keywords":null,"link":"/tudomany/20200205_samsung_galaxy_s20_kiszivargott_foto","timestamp":"2020. február. 05. 11:33","title":"Hivatalos fotót tett közzé a Samsung, így néz ki a Galaxy S20","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7aa0dd67-a0b5-4827-9d22-cad2f636baa6","c_author":"-gd-","category":"tudomany","description":"Egyszerű lakástervezőként indult, idővel azonban az egyik legmeghatározóbb életszimulátorrá nőtte ki magát a Sims, amiben az is kőgazdag lehet, akinek egy fikarcnyi pénze nincs. A videojáték most lett 20 éves.","shortLead":"Egyszerű lakástervezőként indult, idővel azonban az egyik legmeghatározóbb életszimulátorrá nőtte ki magát a Sims...","id":"20200204_20_eves_a_sims_videojatek_eletszimulator_will_wright_electronic_arts","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7aa0dd67-a0b5-4827-9d22-cad2f636baa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4b81720-af91-4432-ae43-40d03b65b4fc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200204_20_eves_a_sims_videojatek_eletszimulator_will_wright_electronic_arts","timestamp":"2020. február. 04. 20:03","title":"20 éve játszunk istent a simek világában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cc7bd9b-bb98-49d5-bf8f-497f2aa9ab3c","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Ötmillió fontot költhet a brit kormány, hogy bizonygassa, mennyire szeretnék, hogy a skótok az Egyesült Királyságban maradjanak.","shortLead":"Ötmillió fontot költhet a brit kormány, hogy bizonygassa, mennyire szeretnék, hogy a skótok az Egyesült Királyságban...","id":"20200205_A_skotoknak_udvarol_Valentinnapon_Boris_Johnson","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1cc7bd9b-bb98-49d5-bf8f-497f2aa9ab3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02714d34-f603-40fc-958b-1356ebc9bd2d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200205_A_skotoknak_udvarol_Valentinnapon_Boris_Johnson","timestamp":"2020. február. 05. 17:01","title":"A skótoknak udvarol Valentin-nap előtt Boris Johnson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]