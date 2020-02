Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy francia férfit öltek meg szombaton hajnalban, a gyanúsítottat a Múzeum körúton fogták el - írja a police.hu.","shortLead":"Egy francia férfit öltek meg szombaton hajnalban, a gyanúsítottat a Múzeum körúton fogták el - írja a police.hu.","id":"20200208_Egy_amerikaibrit_ferfit_gyanusitanak_a_belvarosi_emberolessel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27741519-3347-488c-8c3e-433c60012fee","keywords":null,"link":"/itthon/20200208_Egy_amerikaibrit_ferfit_gyanusitanak_a_belvarosi_emberolessel","timestamp":"2020. február. 08. 17:44","title":"Egy amerikai-brit férfit gyanúsítanak a belvárosi emberöléssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e7fb593-1c2b-40e8-acae-5ca5b8927041","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem tájékoztatta a felhasználókat az Apple, hogy az évek során szándékosan lassítja az iPhone-okat, ezért most fizetnie kell.","shortLead":"Nem tájékoztatta a felhasználókat az Apple, hogy az évek során szándékosan lassítja az iPhone-okat, ezért most fizetnie...","id":"20200209_Tobb_mint_27_millio_dollaros_buntetest_kapott_az_Apple","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e7fb593-1c2b-40e8-acae-5ca5b8927041&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95cfd229-d937-4b29-b139-3e39e552d656","keywords":null,"link":"/tudomany/20200209_Tobb_mint_27_millio_dollaros_buntetest_kapott_az_Apple","timestamp":"2020. február. 09. 12:37","title":"25 millió eurós büntetést kapott az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b84b1ac-b1af-43a9-a9d2-39d23dcb602e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Már 722 halálos áldozata van a koronavírus-járványnak, közülük 699-en Hupej tartományban hunytak el.","shortLead":"Már 722 halálos áldozata van a koronavírus-járványnak, közülük 699-en Hupej tartományban hunytak el.","id":"20200208_Penteken_minden_korabbinal_tobb_aldozatot_szedett_a_virus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b84b1ac-b1af-43a9-a9d2-39d23dcb602e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5820a96-d863-44b2-a469-4e7ac581a299","keywords":null,"link":"/vilag/20200208_Penteken_minden_korabbinal_tobb_aldozatot_szedett_a_virus","timestamp":"2020. február. 08. 09:08","title":"Pénteken minden korábbinál több áldozatot szedett a vírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"425e4e16-2512-49f1-b373-3835892e2ceb","c_author":"HVG","category":"360","description":"Most több mint 4000 keresztnév közül választhatnak a szülők, az akadémia listáján egyre hátrébb kerülnek a bibliai eredetűek, de továbbra is népszerűek az ómagyar, valamint a távoli világokat idéző utónevek. ","shortLead":"Most több mint 4000 keresztnév közül választhatnak a szülők, az akadémia listáján egyre hátrébb kerülnek a bibliai...","id":"202006_utonevdivathullamok_protestans_katolikus_omagyar_es_importnevek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=425e4e16-2512-49f1-b373-3835892e2ceb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f77324e-c0b1-4482-84c6-3b755ab98b25","keywords":null,"link":"/360/202006_utonevdivathullamok_protestans_katolikus_omagyar_es_importnevek","timestamp":"2020. február. 08. 16:00","title":"Korszakonként jön egy új utónév-divathullám, de az Anna tényleg örök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd538c03-5c3b-431e-ade0-e93fecbd927b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyurcsány Ferenc legutóbbi évértékelő beszéde óta kiderült, hogy a Demokratikus Koalíció a legerősebb ellenzéki párt. Az ellenzéki pártoknak vasárnapi beszédében azt üzente, ideje közölniük végre a választóikkal, hogy együtt készülnek kormányozni. Azt is mondta, készüljenek, hogy egyenként próbálják majd őket levadászni, ha kormány lesz belőlük.","shortLead":"Gyurcsány Ferenc legutóbbi évértékelő beszéde óta kiderült, hogy a Demokratikus Koalíció a legerősebb ellenzéki párt...","id":"20200209_Gyurcsany_Ferenc_evet_ertekel__ELO","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd538c03-5c3b-431e-ade0-e93fecbd927b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5ff4c85-3949-4186-862b-f4a4454544f3","keywords":null,"link":"/itthon/20200209_Gyurcsany_Ferenc_evet_ertekel__ELO","timestamp":"2020. február. 09. 15:00","title":"Ha nyerünk, borzasztó időszak jön - Gyurcsány Ferenc évet értékelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5013309-080c-4162-9a8d-0f62b715a519","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Eredmények az OTP Bank Liga, 20. fordulójából.","shortLead":"Eredmények az OTP Bank Liga, 20. fordulójából.","id":"20200208_Golozont_es_gyozelmet_hozott_az_edzovaltas_a_Kisvardanak_nyert_a_Fehervar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5013309-080c-4162-9a8d-0f62b715a519&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f46ac5a9-cc0e-4405-bb45-87499734d323","keywords":null,"link":"/sport/20200208_Golozont_es_gyozelmet_hozott_az_edzovaltas_a_Kisvardanak_nyert_a_Fehervar","timestamp":"2020. február. 08. 19:24","title":"Gólözönt és győzelmet hozott az edzőváltás a Kisvárdának, nyert a Fehérvár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afeb72b5-bc20-4797-936c-04502f90481d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szélsőjobboldali szervezetek tartanak kitörés napi megemlékezést, erre már készültek az ellentüntetők és a rendőrség is.","shortLead":"Szélsőjobboldali szervezetek tartanak kitörés napi megemlékezést, erre már készültek az ellentüntetők és a rendőrség is.","id":"20200208_Az_antifasisztak_es_a_rendorok_mar_a_Varosmajorban_vannak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=afeb72b5-bc20-4797-936c-04502f90481d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5f1e00e-e674-4594-b2a2-a81b6cc93242","keywords":null,"link":"/itthon/20200208_Az_antifasisztak_es_a_rendorok_mar_a_Varosmajorban_vannak","timestamp":"2020. február. 08. 12:40","title":"Antifasiszták és a rendőrök várták a Városmajorban a szélsőjobboldali megemlékezőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a05022bf-3741-4aae-a269-01b23c8443b8","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Ez egy bonyolult kérdés, de leegyszerűsítve: egyesek igen, mások nem. Daniel Tudor, a The Economist újságírójának disszidensekkel készített interjúkon alapuló könyve többek között erre a kérdésre is megpróbál választ adni.","shortLead":"Ez egy bonyolult kérdés, de leegyszerűsítve: egyesek igen, mások nem. Daniel Tudor, a The Economist újságírójának...","id":"20200209_Az_eszakkoreaiak_tenyleg_elhiszik_a_propagandat_Ime_egy_disszidens_gondolatai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a05022bf-3741-4aae-a269-01b23c8443b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7faed9b9-96e0-4fc5-a73b-40ffed549752","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20200209_Az_eszakkoreaiak_tenyleg_elhiszik_a_propagandat_Ime_egy_disszidens_gondolatai","timestamp":"2020. február. 09. 19:15","title":"Az észak-koreaiak tényleg elhiszik a propagandát? Íme egy disszidens gondolatai!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]